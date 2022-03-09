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Кілька днів тинялися лісами, поки нас не захопили "мисливці з тероборони": старший лейтенант армії РФ здався у полон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Старший лейтенант армії РФ, командир розвідувального взводу Ніконоров Роман, потрапивши в полон українських захисників, дав свідчення СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці СБУ.

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За його словами, його взвод направили з РФ до населеного пункту Бобровиця. Дорогою зламалася техніка і командири його та ще кількох бійців покинули охороняти її, але за ними ніхто не повернувся. Надалі вони спалили БТР, який загруз у болоті, кілька днів тинялися українськими лісами, поки їх не захопили представники місцеврї територіальної оборони.

"Російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму. Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці.

Говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення. Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон "мисливцям з тероборони".

Цікаво, як розповідатиме нащадкам "бравий" розвідник про свої подвиги в Україні? Чи розкаже, як в болотах на Чернігівщині спалив свій БТР та згубив парадну форму, в якій планував пройтись урочистою ходою Хрещатиком? Чи покаже це відео у костюмі нареченого?", - йдеться у дописі СБУ.
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Сподіваюсь, нащадків у них не буде, бо таким виродкам не можна розмножуватись.
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09.03.2022 15:29 Відповісти
Судя по костюмчику, СБУ его решила замуж выдать
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09.03.2022 15:33 Відповісти
Подберут ему кого-нибудь из кадыровцев. За барана сойдет!
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09.03.2022 16:32 Відповісти
Сукі - ніхто не розуміє, навіщо зайшли в Україну, і меньше з тим, всі зайшли.

І таки воювали, хоча - бл'о - ніхто не стріляв, всі квітки саджали!

Здається - це реально зізнання в ідіотизмі!
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09.03.2022 15:52 Відповісти
це не ідіотизм, це цинізм, ідіотами то ми будемо якщо в це лайно повіримо.
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09.03.2022 16:32 Відповісти
Я маю на увазі, що в них такий низькій рівень IQ, що вони реально вважають, що їм хтось повірить.

Це як дитина 5-річна, яка намагається збрехати, але ж це всім оточуючим очевидно!
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09.03.2022 16:38 Відповісти
Это шо за "жаних" ?
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09.03.2022 16:57 Відповісти
Дуже гарний пінджак) .
Сподіваюсь весильна квіточка вже в його сраці)
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09.03.2022 17:34 Відповісти
 
 