"Домой пока живой!", - мітинг проти російських окупантів проходить у Бердянську. ВIДЕО

9 березня жителі Бердянська знову вийшли на мітинг проти російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

Люди з українською символікою йдуть центральними вулицями міста, скандуючи "Домой!", "Домой пока живой!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бердянськ залишився без тепла, бо окупанти пошкодили газогін. ЗМІ змушують працювати під дулом автомата - голова ОВА

Як повідомлялося, Бердянськ при мінусовій температурі залишився без газу, оскільки окупанти пошкодили газогін. Окрім того, окупанти намагаються вести свою пропаганду - захопили телевежу у місті і транслюють російські канали.