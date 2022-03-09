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"Домой пока живой!", - мітинг проти російських окупантів проходить у Бердянську. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

9 березня жителі Бердянська знову вийшли на мітинг проти російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

Люди з українською символікою йдуть центральними вулицями міста, скандуючи "Домой!", "Домой пока живой!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бердянськ залишився без тепла, бо окупанти пошкодили газогін. ЗМІ змушують працювати під дулом автомата - голова ОВА

Як повідомлялося, Бердянськ при мінусовій температурі залишився без газу, оскільки окупанти пошкодили газогін. Окрім того, окупанти намагаються вести свою пропаганду - захопили телевежу у місті і транслюють російські канали.
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Дякую вам громодяни України
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09.03.2022 16:03 Відповісти
Тримайтеся братья , всіх зомбаків переможемо за нами Бог за нами правда
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09.03.2022 16:06 Відповісти
Новая шнива уже помечена Z. Надеюсь, она, полная кацапских свиней, найдет своего байрактара.
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09.03.2022 16:08 Відповісти
Домой, пока живой!
А если не живой, то все равно домой!
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09.03.2022 16:35 Відповісти
Я от скільки дивлюсь на ці мітинги в окупованих містах і одного не розумію. Чому там так багато мужиків? Чому вони не в партизанських загонах?
Ходити з прапорцями і скандувати "дамой" не допоможе. В окупанта повинна земля під ногами горіти. Коктейлі молотова в руках мають бути а не прапорці! Чому в окупанта не горить земля під ногами?
Ми наприклад, на західній Україні - вже все підготовили для такої бородьби. Всі інградієнти коктейлів напоготові. І якщо прийде окупант - прапорцями тут ніхто махати не буде. А у кожного московита в голові буде тільки одна жахлива думка - що кожної миті йому може "прилетіти".
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09.03.2022 17:37 Відповісти
 
 