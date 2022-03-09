"Домой пока живой!", - мітинг проти російських окупантів проходить у Бердянську. ВIДЕО
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9 березня жителі Бердянська знову вийшли на мітинг проти російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
Люди з українською символікою йдуть центральними вулицями міста, скандуючи "Домой!", "Домой пока живой!".
Як повідомлялося, Бердянськ при мінусовій температурі залишився без газу, оскільки окупанти пошкодили газогін. Окрім того, окупанти намагаються вести свою пропаганду - захопили телевежу у місті і транслюють російські канали.
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А если не живой, то все равно домой!
Ходити з прапорцями і скандувати "дамой" не допоможе. В окупанта повинна земля під ногами горіти. Коктейлі молотова в руках мають бути а не прапорці! Чому в окупанта не горить земля під ногами?
Ми наприклад, на західній Україні - вже все підготовили для такої бородьби. Всі інградієнти коктейлів напоготові. І якщо прийде окупант - прапорцями тут ніхто махати не буде. А у кожного московита в голові буде тільки одна жахлива думка - що кожної миті йому може "прилетіти".