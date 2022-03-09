Через санкції росіяни у Грузії не можуть зняти гроші зі своїх карток. ВIДЕО

Росіяни, які наразі перебувають у Грузії, не можуть знати гроші зі своїх карток через запроваджені санкції.

Відповідне відео зявилося в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

MasterCard та Visa припинили обслуговування карток, випущених російськими банками.

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