Через санкції росіяни у Грузії не можуть зняти гроші зі своїх карток. ВIДЕО
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Росіяни, які наразі перебувають у Грузії, не можуть знати гроші зі своїх карток через запроваджені санкції.
Відповідне відео зявилося в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
MasterCard та Visa припинили обслуговування карток, випущених російськими банками.
Топ коментарі
+59 клаус хаус
показати весь коментар09.03.2022 17:09
+46 Мобильный крематорий
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+45 Igor Kalyuzhny
показати весь коментар09.03.2022 17:10
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Семьи сотрудников фашистской ФСБ России и оккупационной «администрации» Крыма сбегают с полуострова. Также только за последние сутки на продажу в оккупированном полуострове выставили более 5 тыс. квартир.
https://flot2017.com/v-krymu-tysyachi-kvartir-vystavleny-na-prodazhu-semi-fsb-begut-s-poluostrova/
Касаби ?
Vам.....
Слава нації
Смерть москалям
-ЧОМУуууу
Не хочете бути в раю, хочете своє лайно розносити далі по світу!?
А "сама стабільна валюта" взяла і луснула.
Так, що дефіцит двірників і посудомийок в Грузії зникне.
Як казали ще "проФФесору" - не*уй шастать".
за деньгами......!