У армії РФ великі проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На записах перехоплених Службою безпеки України телефонних розмов чутно, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про нього і його поплічників забуло керівництво. Стає очевидним, що підрозділи армії РФ потерпають від нестачі ресурсів і не бачать ніяких перспектив.
Про це повідомляє СБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"В російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням. На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво. І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України. Тому зараз ворог деморалізований і вже взявся за "ісконно русский обычай" – пиячити. Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення. Але отримують гідну відсіч наших захисників!" - розповіли в СБУ.
На аудіо – російський окупант з підрозділу забезпечення, він телефонує своїй дружині. Солдат жаліється жінці на поганий стан справ, також схоже на те, що він напідпитку. Окупант розповідає, що російські війська в Україні займаються грабунком й мародерством - нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якісь ресурси для виживання.
Будь ласка, зачекайте...
Кто это "все"?
Шоломи сталеві 1941 року,
берці - «1000 шагов»,
підсумок для магазинів - «обнять и плакать»,
ремінь поясний польовий з бляхою радянською зіркою,
ну і горшок щоб не всратись (в комплекті).
Легендарна і непереможна армія ...
Боятися всім!
https://t.me/operativnoZSU/12386
Наше військове керівництво також мовчало і ніяк не підготувалося.
Є чудова перспектива - хай стріляються.
Семенченко в свое время крепко тормозил наступление врага таким способом.За что теперь и сидит - проскакивала инфа, что по просьбе Москвы.