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У армії РФ великі проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На записах перехоплених Службою безпеки України телефонних розмов чутно, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про нього і його поплічників забуло керівництво. Стає очевидним, що підрозділи армії РФ потерпають від нестачі ресурсів і не бачать ніяких перспектив.

Про це повідомляє СБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням. На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво. І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України. Тому зараз ворог деморалізований і вже взявся за "ісконно русский обычай" – пиячити. Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення. Але отримують гідну відсіч наших захисників!" - розповіли в СБУ.

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На аудіо – російський окупант з підрозділу забезпечення, він телефонує своїй дружині. Солдат жаліється жінці на поганий стан справ, також схоже на те, що він напідпитку. Окупант розповідає, що російські війська в Україні займаються грабунком й мародерством - нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якісь ресурси для виживання.
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Топ коментарі
+21
Однак вони не відступають. Недооцінювати ворога непотрібно. Всі казали, що москалям не вистачить війсь для нападу, але вони напали.
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09.03.2022 17:40
+21
"Самая сильная армия" в мире.
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09.03.2022 17:49
+19
Тактика оккупантов очень проста - самообеспечение путем мародерства, насилия и убийств.
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09.03.2022 17:42
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Однак вони не відступають. Недооцінювати ворога непотрібно. Всі казали, що москалям не вистачить війсь для нападу, але вони напали.
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09.03.2022 17:40 Відповісти
Всі казали, що москалям не вистачить війсь для нападу

Кто это "все"?
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09.03.2022 17:43 Відповісти
все в ОПе. Там к майским шашлыкам готовились.
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09.03.2022 17:47 Відповісти
Генерал-майор ЗСУ Микола Куклюк про армію орди:

Шоломи сталеві 1941 року,
берці - «1000 шагов»,
підсумок для магазинів - «обнять и плакать»,
ремінь поясний польовий з бляхою радянською зіркою,
ну і горшок щоб не всратись (в комплекті).


Легендарна і непереможна армія ...

Боятися всім!
https://t.me/operativnoZSU/12386
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09.03.2022 17:48 Відповісти
это Вы еще кожаных артиллерийских планшетов не видели.
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09.03.2022 18:22 Відповісти
а трёхлинейки видели?
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10.03.2022 00:39 Відповісти
Maxim Ak-Murza Наші експерти.Я за наших казав.
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09.03.2022 18:02 Відповісти
А, эксперты....ну-ну.
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09.03.2022 18:22 Відповісти
Maxim Ak-Murza Ну так.
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09.03.2022 18:24 Відповісти
Был тут у нас один президент, тоже словам ***** доверял больше, чем нашей разведке.
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09.03.2022 18:31 Відповісти
За сьогоднішнього президента США,Україну почали бомбити.Гранатометами ті що дали,війна не виграється.Нашу інфраструктуру нищить авіація і ракети.Де справжня допомога? Колись від нас забрали все,на сотні мільярдів доларів,включно з ядерною зброєю.А тепер в кущі гаранти сховалися.
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09.03.2022 18:36 Відповісти
Ну как бы вашего гаранта 3 месяца предупреждали о нашествии дикарей. Но он продавал свою продукцию в стране-помойке, и шо-то гундел про "кампанию по дезинформации".
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09.03.2022 18:46 Відповісти
Maxim Ak-Murza

Наше військове керівництво також мовчало і ніяк не підготувалося.
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09.03.2022 18:51 Відповісти
Но виноваты ж США.
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09.03.2022 18:53 Відповісти
Де виконання меморандуму?
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09.03.2022 18:56 Відповісти
Какие пункты меморандума не выполняются?
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09.03.2022 19:08 Відповісти
А які виконуються?
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09.03.2022 19:10 Відповісти
Поиграем в игру "кто первый спросил"? Я вроде вполне точно сформулировал вопрос. Там всего 6 пунктов, так какой же из них не выполняется США?
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09.03.2022 19:14 Відповісти
Maxim Ak-Murza А який виконується? Може четвертий? Яка нам гарантія безпеки? Який тоді сенс з того меморандуму? Тоді віддали не тільки ядерну зброю,але і звичайні ракети і авіацію.
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09.03.2022 19:21 Відповісти
США и ВБ, согласно пункта 4 Меморандума, оказывает помощь Украине, оказавшейса жертвой агресии. Мало того, они прямо предупреждали Украину о готовящейся агрессии, и начали оказывать помощь еще до ее начала.А по поводу подписания этой бумажки - так не США и ВБ подписывали ее за Украину, а один ваш гарант, насколько я помню.
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09.03.2022 19:26 Відповісти
Maxim Ak-Murza США допомагає мало.Дуже мало.Вона має найбільше озброєння.Де ракетні комплекси,де ппо? Армія сухопутня в нас хороша.Але втрати в нас через ворожу авіацію і ракетні обстріли.Підписували цей папірець всі.

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09.03.2022 19:32 Відповісти
Ну, тут вполне согласен - помощь явно недостаточна. Поверьте, все тут, кто хоть как-то сочувствует Украине, заваливают своих конгрессменов письмами на эту тему. Но бюрократию никто не отменял, к сожалению.
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09.03.2022 20:05 Відповісти
Так я і не маю нічого поганого проти людей і проти США, як такої. Але ви ж бачите як москалі воюють по підлому. Тупо скидують на міста авіабомби, або обстрілюють іскандерами. Потрібно як найшвидше посилити ппо України.
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09.03.2022 20:30 Відповісти
Авжеш.
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09.03.2022 20:32 Відповісти
Експєрди-трампізди казали, ну, ви у курсі.
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09.03.2022 18:08 Відповісти
Так хто ж міг подумати що вони безглуздо будуть битися "лобом об стіну", вирішивши провести операцію "серпом собі по яйцям".
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09.03.2022 18:22 Відповісти
в кого мозок є, той міг...
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09.03.2022 18:27 Відповісти
"...не бачать ніяких перспектив." ©

Є чудова перспектива - хай стріляються.
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09.03.2022 17:41 Відповісти
Тактика оккупантов очень проста - самообеспечение путем мародерства, насилия и убийств.
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09.03.2022 17:42 Відповісти
алкашня, вони орки і все.
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09.03.2022 17:43 Відповісти
вЯлікіє в своєму природному стані - лика не в"яжуть. І ні граминки каяття.
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09.03.2022 17:45 Відповісти
и это только начало. ВСУ уже начало разбрасывать предоплаченные телефоны в местах дислокации кацовоинства, чтобы можно было больше жаловаться домой, на расею, как тут не встречают короваями и брагой, и сколько их осталось от взвода после вчерашнего пи***реза.
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09.03.2022 17:45 Відповісти
вернеся у пакеті. Може. к доце і папе із мамой. СВИНОСОБАКА!
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09.03.2022 17:46 Відповісти
бандероль входит в этот соцпакет.
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09.03.2022 17:49 Відповісти
нас эти проблемы радуют...
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09.03.2022 17:46 Відповісти
Оно так, но эта звиздота уже мародерит, бухает и насилует
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09.03.2022 18:27 Відповісти
Чмо кацапське, обригане. Типовий кацап.
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09.03.2022 17:47 Відповісти
треба біл-борди поробити: рузге солдатен, голот не тьодка! сдафайся і мєняй афтомат на ясчик печенье, танк - на бочка фаренье!

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09.03.2022 17:47 Відповісти
"Самая сильная армия" в мире.
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09.03.2022 17:49 Відповісти
им *****.....
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09.03.2022 17:50 Відповісти
землю жрите ******
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09.03.2022 17:51 Відповісти
Срочно нужны малые мобильные партизанско - диверсионные отряды 30 - 50 чел для уничтожения заблудших, застрявших и просто стоячих орков. Мотаясь по малым населенным пунктам они бы хорошую службу сослужили.
Семенченко в свое время крепко тормозил наступление врага таким способом.За что теперь и сидит - проскакивала инфа, что по просьбе Москвы.
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09.03.2022 17:52 Відповісти
семенченко вийшов
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09.03.2022 18:07 Відповісти
это которого в армию дыныры командиром не взяли?
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09.03.2022 18:25 Відповісти
Закон "про участь цивільних для протидії агресії" уже принят. Там говорится про огнестрельное оружие. Но думаю, за уничтожение врага любым другим способом тоже уголловоной ответственности не должно быть. Фактически враг - это не человек. Это живая сила противника. Например, забили лопатой, отравили, зарезали - какая разница. Главное, уничтожить живую силу.
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10.03.2022 10:17 Відповісти
Свиноматка боїться, щоб її хряка вночі не прирізали). А те, що вбиває, то таке.. . Тварини!
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09.03.2022 17:53 Відповісти
а говорили что им заблокировали звонки наши операторы((
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09.03.2022 17:53 Відповісти
"исконно русский обычай" - пьянствовать
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09.03.2022 18:05 Відповісти
Отруту для щурів їм в горілку домішуйте, нехай повпиваються
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09.03.2022 18:06 Відповісти
там третій влізає в розмову - в диміну п'яний,язик заплітається.
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09.03.2022 18:08 Відповісти
Перспектива у кацапів лише одна - смерть. Щасливчикам вдасться здатися в полон. Не беріть! На фіг нам "фартові кацапи" які вбивали, грабували, гвалтували і їм за це "нічєво не било"?
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09.03.2022 18:18 Відповісти
Счас кремлевское ворье продаст вилы и яхты и кинется снабжать рабов, кинутых на убой в захватнической войне.
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09.03.2022 18:49 Відповісти
Ни у кого из заключенных, когда они вернутся в Россию, не хватит смелости открыть рот, они перестали быть храбрыми, когда пришли убивать своих братьев-украинцев.
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09.03.2022 18:53 Відповісти
Хочу нагадати про цілющий та корисний напій на основі метанолу. Він підвищує імунітет до будь-якого агресора
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09.03.2022 18:59 Відповісти
Ой, розумнічались....хто ж буде допомагати:то ножкою тупають,то покрікують,то до суду подають на президента іншої країни (а все що б набєню-сцаряіуду не тискали)....ось,ще уйло "послєдній"аргумєнт на Україну як кккккине:Анку-пулємьотчицу на тачанці-то будете знати!!!!Дякуємо НАШИМ ВОЇНАМ!Пишаємося нашим НАРОДОМ.Миколаїв,ХЕРСОН,СУМИ,ІЗЮМ,ХАРКІВ і ін.наші прекрасні МІСТА і СЕЛА -тримайтесь!ПЕРЕМОГА БУДЕ!Головне не здати її кЄ бєням!!!!
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09.03.2022 20:52 Відповісти
Люди хто має можливість щедро роздавайте росіянам алкоголь, скільки є, є можливість женіть і роздавайте
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09.03.2022 22:30 Відповісти
 
 