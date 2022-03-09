У армії РФ великі проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ. АУДIО

На записах перехоплених Службою безпеки України телефонних розмов чутно, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про нього і його поплічників забуло керівництво. Стає очевидним, що підрозділи армії РФ потерпають від нестачі ресурсів і не бачать ніяких перспектив.

Про це повідомляє СБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням. На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво. І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України. Тому зараз ворог деморалізований і вже взявся за "ісконно русский обычай" – пиячити. Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення. Але отримують гідну відсіч наших захисників!" - розповіли в СБУ.

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На аудіо – російський окупант з підрозділу забезпечення, він телефонує своїй дружині. Солдат жаліється жінці на поганий стан справ, також схоже на те, що він напідпитку. Окупант розповідає, що російські війська в Україні займаються грабунком й мародерством - нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якісь ресурси для виживання.