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Маріуполь (2820) бомбардування (265) Бутусов Юрій (3126)

Вирва від удару некерованою бомбою по пологовому будинку в Маріуполі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія бомбардувала пологовий будинок в Маріуполі, імовірно, фугасними некерованими авіабомбами ФАБ-1000.

Відео у Фейсбуку виклав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також: Зеленський про авіаудар Росії по пологовому будинку Маріуполя: Діти під завалами. Це звірство! Негайно закрийте небо!

"Вирва від фугасної некерованої авіабомби, ймовірно, ФАБ-1000, якими Росія сьогодні розбомбила дитячу лікарню в Маріуполі. Місто просто зносять, не розбираючи вже де які цілі. Росія веде війну на знищення українців, мета цього терору – змусити здати місто. Якщо НАТО не може закрити небо над Україною, але може дати нам сучасні ЗРК та винищувачі.", - написав він.

Читайте також: Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. ВIДЕО
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Топ коментарі
+28
паскуди... Смерть кацапським оккупантам !!!
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09.03.2022 18:12
+25
наволоч
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09.03.2022 18:10
+12
Навіщо? Кому тоді дикі кадирівці будуть шиї різати? Я кочу насолодитись відео їхньої громадянської війни поповній. І вона буде, повірте.
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09.03.2022 18:33
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наволоч
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09.03.2022 18:10 Відповісти
паскуди... Смерть кацапським оккупантам !!!
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09.03.2022 18:12 Відповісти
Полоненим треба просто яйця відривати.
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09.03.2022 18:15 Відповісти
А полоненим жінкам що відривати?
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09.03.2022 18:44 Відповісти
Вирізати ті місця, куди гвалтують рашисти українських жінок!
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09.03.2022 19:11 Відповісти
Хотів написати задувати піною (( так ці ж підер@си завод монтажної піни під Києвом спалили ((
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09.03.2022 20:00 Відповісти
Чудом никого в зданиях больницы и роддома не оказалось, как видно на кадрах видео, ни 200-х ни 300-х
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09.03.2022 18:15 Відповісти
як мінімум один тяжко поранений на відео був, його переносили на ношах
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09.03.2022 18:23 Відповісти
Не чудо - а робота розвідки
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09.03.2022 20:01 Відповісти
Ну що , українці , будете приймати біженців зі зруйнованої московії ?
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09.03.2022 18:18 Відповісти
Навіщо? Кому тоді дикі кадирівці будуть шиї різати? Я кочу насолодитись відео їхньої громадянської війни поповній. І вона буде, повірте.
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09.03.2022 18:33 Відповісти
Виродки
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09.03.2022 18:26 Відповісти
Це щось на 500 - 1000 кг ТНТ .
Військовий злочин . Причому , характер й форма вирви в очевидь вказує , що це не снаряд , що це не керованна ракета . Це саме авіаційна бомба . Як відомо , в полку Айдар нема літаків .
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09.03.2022 18:35 Відповісти
ФАБ-500
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09.03.2022 19:25 Відповісти
да воронка не снарядного и не ракетного типа-они немного продолговатые-авиабомба 100 процентов
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09.03.2022 20:22 Відповісти
Це ж проста кінематика . Я ж інженер-механик по першому фаху .
Й цей теормех викладав колись .
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09.03.2022 20:59 Відповісти
Бомба від 500 до 1000 кг Все залежить від типу грунту Якщо кам"янистий то воронка буде менша Якщо легкий піщаний (та ще й не злежаний чи насипний - воронка буде більша В Чернігові збили Су-34 так він такі "грушки" -ФАБ-500 скинуть не встиг - у людей у дворах валялися Я глянув і сказав що людям трохи повезло - могли-б на місці приватного сектора отримать "копанки" для карасів!
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09.03.2022 21:15 Відповісти
Ребята, не берите их в плен, хватит. Они должны заплатить за эти зверства.
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09.03.2022 18:41 Відповісти
В плен не брать только расстрел *****.
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10.03.2022 01:28 Відповісти
Хлопці, зав'язуйте брати в полон цих тварюк. Вони явно не заслуговують на ваш гуманізм.
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09.03.2022 19:00 Відповісти
Похоже фугаска была с замедлением на заглубленную цель. Против бомбоубежищ?
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09.03.2022 22:10 Відповісти
Только что то не понятно что при такой воронке вокруг все деревья целые даже не наклоненные. При таком взрыве минимум как на 100 м. ничего не должно быт.Опять лохотрон
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09.03.2022 22:35 Відповісти
Лохотрон в твоїй макітрі. Якщо ця бомба запрограмована для знищення бункерів, то вибухає після того, як заглибиться. А дєрєвья целие саме тому, що вибухнула глибоко в грунті.
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10.03.2022 00:05 Відповісти
Ты **** рашистский тролль под украинским флагом.
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10.03.2022 01:25 Відповісти
Геннадий кутузов- это **** рашистский тролль под украинским флагом. Иди в дупу.
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10.03.2022 01:27 Відповісти
Гена, чекай на своє Олігіно чи Лахту таку ж воронку, це тільки питання часу.
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10.03.2022 08:50 Відповісти
Росія бомбардувала пологовий будинок в Маріуполі, імовірно, фугасними некерованими авіабомбами ФАБ-1000. Джерело: https://censor.net/ua/v3323299

Памятка руцкому пілоту після бомбардування Українських міст
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09.03.2022 23:30 Відповісти
... Такого калибра не существует... Следующий типоразмер 1500
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10.03.2022 08:46 Відповісти
Калібра не існує, а вирва у 8 метрів діаметром існує, цікаво.
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10.03.2022 08:48 Відповісти
Анафема Путину! Анафема Путину!предайте его анафеме!! Это выродок !!!
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10.03.2022 01:23 Відповісти
 
 