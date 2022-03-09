Вирва від удару некерованою бомбою по пологовому будинку в Маріуполі. ВIДЕО
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Росія бомбардувала пологовий будинок в Маріуполі, імовірно, фугасними некерованими авіабомбами ФАБ-1000.
Відео у Фейсбуку виклав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Вирва від фугасної некерованої авіабомби, ймовірно, ФАБ-1000, якими Росія сьогодні розбомбила дитячу лікарню в Маріуполі. Місто просто зносять, не розбираючи вже де які цілі. Росія веде війну на знищення українців, мета цього терору – змусити здати місто. Якщо НАТО не може закрити небо над Україною, але може дати нам сучасні ЗРК та винищувачі.", - написав він.
Топ коментарі
+28 Олег Жуковский feef2f38
показати весь коментар09.03.2022 18:12
+25 Тетяна Тать
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+12 Петро Другий
показати весь коментар09.03.2022 18:33
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Військовий злочин . Причому , характер й форма вирви в очевидь вказує , що це не снаряд , що це не керованна ракета . Це саме авіаційна бомба . Як відомо , в полку Айдар нема літаків .
Й цей теормех викладав колись .
Памятка руцкому пілоту після бомбардування Українських міст