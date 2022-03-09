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Маріуполь (2820) Олена Зеленська (225)

Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Але нас не чують, - Зеленська про бомбардування лікарні Маріуполя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ще не відомо, скільки загинуло і постраждало людей через бомбардування лікарні і пологового будинку Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це перша леді написала на Фейсбуку.

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"Маріуполь. Щойно. Російський авіаудар по лікарні та пологовому будинку. Це страшне відео. А ще страшніше те, чого ми на ньому не бачимо. Ми ще не знаємо, скільки загиблих і поранених мам і дітей.

Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Просить, щоб таке більше не відбувалося. Але нас не чують. А ворожі літаки вже відкрито винищують мирне населення", - написала вона.

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Топ коментарі
+32
21.11.2021

За даними української розвідки, атака може статися в січні-лютому наступного року і, ймовірно, включатиме авіаудари, застосування артилерії та бронетанкових військ.

18/02/2022

"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
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09.03.2022 19:19
+28
Вся Україна 3 роки просила ЗЄ займатися озброєнням ВСУ, але він займався своїми рейтингами замість цього.

А винувато в тому, що Україна виявилася неготовою до війни, звісно, НАТО, а не ЗЄ.

Хоча це обов'язок ЗЄ, а не НАТО.
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09.03.2022 19:21
+23
"нещасні рашинські фашисти , як дехто іх називає дітьми " обстріляли пологовий будинок в Маріуполі.
Місце де народжувалися діти, де перебували майбутні мами в очікуванні появи малюка.

Це святе місце.

раша має бути проклята на віки.😡
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09.03.2022 19:17
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Значит не те просите.
Треба думати щось інше.
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09.03.2022 19:15 Відповісти
vam nravitsa beg po grabljam ?
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09.03.2022 19:21 Відповісти
в нього партійне завдання - мочити НАТО.
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09.03.2022 19:25 Відповісти
Так, подобається. Заради українців я і по розпеченому вугілля бігати у.
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09.03.2022 19:26 Відповісти
tolko vot odna problema - eto nikak nepomoze
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09.03.2022 19:28 Відповісти
vy kamu etu dich vteraete shas ? mne ?
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09.03.2022 19:32 Відповісти
Просто уявіть, що від нас СЬОГОДНІ відвернулася Європа і Штати! І не потрібно нав'язувати нам те, що хвилями розганяють бл...ські сусіди!
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09.03.2022 20:05 Відповісти
Ми ж не члени альянса. Люди самі халатно ставились до своєї безпеки - які баталії були проти НАТО. Що поробиш...
А ти і далі агітуєш проти безпеки, щоб нас знову з лиця землі стирали.
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09.03.2022 19:24 Відповісти
Ти взагалі з поняттям логіка не знайомий, якщо смієш писати подібну дурню.
Друга армія...блін. Досить вихваляти парашників !
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09.03.2022 19:31 Відповісти
Маніпулятор хренів.
Дістав уже. Ну верещи проти НАТО, не будуй армію, чекай коли в мокшів нове фуйло прийде до влади і розпочне вбивати українців.
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09.03.2022 19:32 Відповісти
В спам за хамство.
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09.03.2022 19:33 Відповісти
От туди тобі і дорога. Базікало.
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09.03.2022 19:34 Відповісти
А вам хто заважає так само піаритись ?
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09.03.2022 19:50 Відповісти
Позно пить шампанское....Года 2 назад надо было решать вопрос ПВО. Зато у нас дороги хорошие...
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09.03.2022 19:27 Відповісти
Небезпечну річ ви написали.
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09.03.2022 19:28 Відповісти
Были...
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09.03.2022 19:35 Відповісти
Ага. презирвативы должны просить, что бы не рожать таких, как ты.
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09.03.2022 19:36 Відповісти
"нещасні рашинські фашисти , як дехто іх називає дітьми " обстріляли пологовий будинок в Маріуполі.
Місце де народжувалися діти, де перебували майбутні мами в очікуванні появи малюка.

Це святе місце.

раша має бути проклята на віки.😡
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09.03.2022 19:17 Відповісти
Пусть обратится к женским организациям США и Европы-там это реальная сила,если подключатся уже никто не сможет вилять хвостом
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09.03.2022 19:17 Відповісти
До них давно звернулася дружина Зеленського, безрезультатно.
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09.03.2022 19:20 Відповісти
А к ним нужно особо отдельно обращаться? А если нет, то они и пальцем не пошевелят?
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09.03.2022 19:20 Відповісти
Питання що готує армія яку відповідь?446 тис жителів ! Там кожен чоловік візьме зброю після такого ! Ще раз де зброя і яка буде відповідь?!
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09.03.2022 19:19 Відповісти
Ви хочете покласти мирних жителів як м'ясо в контратаці на залізну армаду? Без підтримки з повітря? Ваше прізвище часом не Жуков?
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09.03.2022 19:22 Відповісти
Маріуполь 8 років готовили і пічкали війсками ! 8 років ! с 446 тис населення як мінімум 30 тис чоловіків які реально служили і знають як держати зброю.! Розумієшь?Скадовськ 18 тис населення зашло колона с 30 авто там в перемішку просто зашла ! Ніякого спротиву ! НІЯКОГО БЛ"ДЬ СПРОТИВУ ! Тобто навіть поліції нема.
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09.03.2022 19:29 Відповісти
Київ роздали зброю всім хто хотів там десятки і десятки тисяч плюс шалена армія добровольців і ВСУ і т.і плюс зброя летальна і .т.і і що ти мені россказуешь про Жукова?
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09.03.2022 19:32 Відповісти
Я киянин. Не меліть дурниць.
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09.03.2022 19:36 Відповісти
а ви хочете заморити їх голодом і спрагою?
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09.03.2022 19:42 Відповісти
21.11.2021

За даними української розвідки, атака може статися в січні-лютому наступного року і, ймовірно, включатиме авіаудари, застосування артилерії та бронетанкових військ.

18/02/2022

"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
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09.03.2022 19:19 Відповісти
І що це наразі нам допоможе чи тобі легше стало?
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09.03.2022 19:20 Відповісти
Завтра ми знову знайдемо ті ж самі граблі...
Виявляється, що ми вже знову можемо обговорювати з рф "нейтральний статус" .... Виходить, що історія так нічому і не вчить...

*Україна готова обговорювати нейтральний статус, але лише після виведення російських військ, - ОП Джерело: https://censor.net/ua/n3323325*
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09.03.2022 19:53 Відповісти
Воно упороте? Йому вже 200 разів все пояснили, а воно своє талдичить. Може треба якесь інше рішення знайти. Наприклад купити літаки чи системи пво за ті гроші, що надають партнери, можна офшори свої потрясти. Що за натура така, шару воно чекає. Вмикай бошку, тупко
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09.03.2022 19:21 Відповісти
glavnoe shto est vinovny - podloje NATA
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09.03.2022 19:23 Відповісти
Та зрозумійте вже. НАТО якщо і винно, то аж в останню чергу.
І не принижуйте дописувача, країна якого надала нам чи не найбільше натівської зброї.
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09.03.2022 19:27 Відповісти
НЕ ПРОДАЮТЬ.
Дозвіл на продаж зброї навіть приватній фірмі має надати парламент.
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09.03.2022 19:46 Відповісти
І ці дозволи як блокувалися, так і блокуються.
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09.03.2022 19:47 Відповісти
Вся Україна 3 роки просила ЗЄ займатися озброєнням ВСУ, але він займався своїми рейтингами замість цього.

А винувато в тому, що Україна виявилася неготовою до війни, звісно, НАТО, а не ЗЄ.

Хоча це обов'язок ЗЄ, а не НАТО.
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09.03.2022 19:21 Відповісти
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09.03.2022 19:22 Відповісти
Він як БАРАН всю війну буде "прохати закрити небо"?!!
Щось ІНШЕ - ні?!
Анті-артилерійськи радари?
Системи ППО та ПРО?
Системи РЄБ-боротьби?
Ударні БПЛА?
...
...
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09.03.2022 19:22 Відповісти
Настроил дороги, придурок?
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09.03.2022 19:25 Відповісти
Нас не слышат? Это по ходы ты Вовчик их не слышишь.Они свой ответ уже дали.
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09.03.2022 19:29 Відповісти
Порох купил ПВО для Киева, зеля мог коломойского раскрутить для ПВО Харькова или Мариуполя. А теперь ищет виноватых. Кончитьс тем, что попросит росию закрыть небо .
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09.03.2022 19:30 Відповісти
У Зеленского должны в окружении быть офицеры ПВО, которые на пальцах ему объяснят, что "закрыть небо" для такой страны как Украина означает - в первую очередь - подавление ПВО противника - в России и Белоруссии - иначе эта миссия обречена на провал с самого начала. А это, в свою очередь, полномасштабная война с Россией, сначала обычным вооружением, а потом - когда НАТО начнет побеждать - ядерным. В этой ситуации НАТО, в первую очередь, думает о своих людях - как бы цинично это не звучало на фоне тех жертв, которые несет Украина.

Поэтому публично требовать то, в чем тебе практически 100% откажут, расчитывая на общественную поддержку - это попытка снять с себя ответственность за про...нную оборонную программу в прошлом, и возможные попытки "найти компромиссы" с Россией в будущем.
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09.03.2022 19:37 Відповісти
В НАТО зеленському пояснили що "закрити небо" означає що літаки,ППО країн членів альянсу будуть збивати все російське що знаходиться у нашому повітряному просторі,а це в свою чергу означає що НАТО вступає у війну з росією,на стороні України,або фактично починає третю світову.Є один маленький нюанс - у скаженого карлика є ядерна зброя,або ,як мінімум,він може ракетами розстріляти наші АЕС.зеленський,своїми закликами закрити небо,просто підіграє путлеру,дискредитуючи альянс перед нашими громадянами,котрі мабуть не до кінця усвідомлюють що означає "закрити небо",і які наслідки може мати таке закриття.Я просто бачу гнівні висловлювання форумчан в сторону НАТО,і розумію що вони погоджуються з президентом,що НАТО погане,і нам більше підійде нейтралітет.До речі путлер також з цим погоджується.
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09.03.2022 19:43 Відповісти
А ви нас не чули...не закатывать деньги в дороги и мосты, а срочно что то делать для обороноспособности страны, не садить миллиард деревьев, а хотя бы заказать броники и шлемы, или придумывать какую-то херню, а купить горючее для армии, начать выпускать собственные системы ПВО, не строить институт Муйни какой-то, а закупить хотя бы б/у литаки....пожинаем плоды...смертельные.
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09.03.2022 19:45 Відповісти
Люба дія має свої наслідки. Як і бездіяльність.
Росіяни тепер будуть розгрібати по-повній за те, що породили нового фюрера, - і це тільки початок.
Українці - що приводили до влади всіляку погань, для яких особиста нажива була в пріоритеті. Кінцевий результат - ми не в НАТО і маємо війну. НАТО нам за великим рахунком нічого не винне. Добре що й так допомагає. І потрібно лише просити більшої допомоги з озброєння. Але ні в якому разі не звинувачувати!
Тому тепер нам залишається зціпити зуби, боронити країну, нищити ворога і головне - зробити правильні висновки на майбутнє.
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09.03.2022 19:49 Відповісти
- А як Евросоюз намагаєтся допомогти Україні у війні з Росією?

- Після війни, Україні нададуть новий "план Маршалла"для відновлення всієї країни…

-А якшо вона не переживе війну ?
- Нуууу… тоді не нададуть
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09.03.2022 19:52 Відповісти
блін, може, не НАТО, а може "Азову" треба дати якусь підтримку, ну що ж це таке!!
і не допустити, щоб Чернігів і Суми захопили! бо тоді вони полізуть звідти на Київ
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09.03.2022 20:09 Відповісти
Закрити небо- це добре, звісно. А чому б навіть стінгери ті, що вже є в наявності, не розподілити по регіонам, а не все в Київ і Харків звозити. Дивився тільки що відео бомбардування Житомира- небо ясне, видно добре, як раз стінгером збивати такі цілі можна. Треба виходити з реалій і ефективно використати те, що вже є.
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09.03.2022 21:16 Відповісти
 
 