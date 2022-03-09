УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12195 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 996 34
війна (56290) Донецька область (5682) Кириленко Павло (866)

Росія за два тижні вторгнення не змогла взяти жодного міста Донеччини, - голова ОДА Кириленко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський агресор за 14 днів свого масованого вторгнення в Україну не зміг взяти жодного міста Донецької області.

Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 9 березня 2022 року. І на цю годину, на 14-й день свого масованого вторгнення, ворог не зміг взяти жодного міста нашої області, жодного. Північ області, центр, Бахмут, Лиман, Святогірськ, Слов’янськ, Краматорськ, Мирноград, Вугледар, Курахове, Мар’їнка та Красногорівка, усе залишається під нашим повним контролем", - заявив очільник області.

Він констатував, що наразі у важкому становищі міста Волноваха та Маріуполь, адже російські загарбники рівняють їх з землею своїми літаками та реактивною артилерією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти з мінометів обстріляли Новолуганське. ФОТО

"Волноваха лежить в руїнах і під ними досі залишаються люди, наші з вами люди. Ціною неймовірних зусиль і героїзму рятувальників, представників влади, волонтерів-водіїв ми евакуювали звідти тисячі людей і робитиме це і надалі", - зазначив Кириленко.

Керівник ОВА додав, що наразі уся увага світу прикута до героїчного Маріуполя, агресор взяв в облогу місто і цілеспрямовано його знищує: "Але військові, влада на всіх рівнях, кожен на своєму місці й надалі боронитиме Маріуполь на спільному українському фронті, і ніхто не покине маріупольців".

Також читайте: Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором", – міськрада
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
09.03.2022 19:58
+19
Бо українці НЕ ЗДАЛИ жодне місто ворогу.
Слава нації!
показати весь коментар
09.03.2022 19:54
+15
показати весь коментар
09.03.2022 19:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо українці НЕ ЗДАЛИ жодне місто ворогу.
Слава нації!
показати весь коментар
09.03.2022 19:54 Відповісти
Это очень круто конечно. Но они так или иначе лезут дальше и уничтожают города. Поэтому даже не знаю что дальше будет
показати весь коментар
09.03.2022 19:54 Відповісти
Если враг не придерживается никаких правил и обичаев войны то почему мы должны ?
показати весь коментар
09.03.2022 19:59 Відповісти
А мы их придерживаемся. Вот в этом вся проблема.
показати весь коментар
09.03.2022 20:06 Відповісти
Проблема в том что мы на своей земле
Мы не русня, которая готова все з гамном смешать
показати весь коментар
09.03.2022 20:08 Відповісти
Але скільки людей вбито. Жах.
показати весь коментар
09.03.2022 19:54 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 19:55 Відповісти
пора для мокшан мыдаль чеканить "за взятие за щеку"...
показати весь коментар
09.03.2022 19:56 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 19:57 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 19:58 Відповісти
Мурзік Васильович@r2d2251

1 ч



Згори на танку ************* гриль, на грилі вороняче гніздо, з гнізда на патикові стирчить червона шмата.
Захист від джавеліна 80lvl.

показати весь коментар
09.03.2022 19:59 Відповісти
Нащо те гніздо? Москалі що , ще й гніздові є? Що це за трешево. Якісь мутанти
показати весь коментар
09.03.2022 20:03 Відповісти
Все продумано
Коли танк знищать
Там будуть гніздитися пташки, чи інші тварини
показати весь коментар
09.03.2022 20:10 Відповісти
Нащо те гніздо?
Для верности, чтобы лучше гореть
показати весь коментар
09.03.2022 20:11 Відповісти
за задумом ракета відпружинить від гіляк і вибухне десь збоку.
показати весь коментар
09.03.2022 20:12 Відповісти
Ля

А нах оно флаг СССР налипило?
Достижение русни в СССР это его позвал, и повальная коррупция
показати весь коментар
09.03.2022 20:09 Відповісти
ще хреста не вистачає скрєпного, "штоб навєрняка"

показати весь коментар
09.03.2022 20:40 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 19:58 Відповісти
Треба і надалі стійко боронити нашу землю, просування ********** все одно не залишить без руйнування жодне місто. А час працює на нас.
показати весь коментар
09.03.2022 19:59 Відповісти
Хай вони повиздихають, москалі кляті
Куди той ковід дівся, коли він потрібен.
показати весь коментар
09.03.2022 20:01 Відповісти
Росіяни кажуть, що на Київ напав Бандера. Я вам більше скажу- на Чернігів, Суми, Харків, Маріуполь та Миколаїв сунуть Іван Мазепа та Богдан Хмельницький. А за ними на бандермобілях наступають Кий, Щек, Хорив та сестра їх Либідь.
показати весь коментар
09.03.2022 20:06 Відповісти
Что-то стремает сегодняшнее затишье. Практически за день нет сводок о боях.Или кацапы действительно тормознулись.
показати весь коментар
09.03.2022 20:07 Відповісти
Вроде бы пытаются наступать на Киев- CNN пишет.
показати весь коментар
12.03.2022 15:35 Відповісти
правильно потому что защищают а не сдают окупанту как в херсоне и запорожской области и уже в николаеве на севере -просто приходи и бери не то что в донецкой области где защищают каждый город -такое впечатление что просто договорились херсон с доступом к воде и запорожье с питанием електричества плюс дорога через мариуполь который бросила власть на уничтожение
показати весь коментар
09.03.2022 20:08 Відповісти
Зате сарай з курями героїчно захопили.
показати весь коментар
09.03.2022 20:09 Відповісти
Справа в тому, що увесь Світ дивиться на те як ми боронимо себе і якщо ми будемо боронитися нещадно, подивитеся і допомога буде більшою, тому що всі ******* переможців.
показати весь коментар
09.03.2022 20:11 Відповісти
Навіть витратили частину Горлівки орки
показати весь коментар
09.03.2022 20:15 Відповісти
Ну да.. Сначала говорили по 60 км в день, потом про 50, потом про 20 (почему то резко, наверное водка кончилась), теперь про 3-4 км. Завтра про 500 метров "героических" начнут. И вскоре армия кончится.

Гитлер тоже сотнями километров мерил в первые дни. Потом перешел к обороне (перегруппировке войск). А потом бежал и сдох в бункере. Так и сейчас будет.
показати весь коментар
09.03.2022 20:18 Відповісти
Цікаво, на цьому фоні голова Запорізької ОГА Старух розуміє яке він чмо?
показати весь коментар
09.03.2022 21:16 Відповісти
Очевидно, що Маріуполю бажано дати підтримку не тільки словами, але і знищенням ворогів.
показати весь коментар
09.03.2022 23:50 Відповісти
 
 