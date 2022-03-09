А шо ми тут вівці - ходити по колу?, - учасники проукраїнського мітингу в Мелітополі знехтували всіма попередженнями окупантів. ВIДЕО

Учасники проукраїнського мітингу в Мелітополі повністю проігнорували вимогу окупантів не виходити за межі площі, натомість тисячі людей пройшли по різних районах міста.

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