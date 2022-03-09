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Мелітополь (736) мітинг (731)

А шо ми тут вівці - ходити по колу?, - учасники проукраїнського мітингу в Мелітополі знехтували всіма попередженнями окупантів. ВIДЕО

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Учасники проукраїнського мітингу в Мелітополі повністю проігнорували вимогу окупантів не виходити за межі площі, натомість тисячі людей пройшли по різних районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ ця інформація розповсюджена у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масовий мітинг за Україну відбувся у окупованому Мелітополі. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+66
Ця нація нездоланна!! Ми не вівці, щоб ходити по колу
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09.03.2022 20:07
+45
мордор здохнет в любои случае...
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09.03.2022 20:05
+40
Держитесь, мои родные мелитопольцы!
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09.03.2022 20:07
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мордор здохнет в любои случае...
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09.03.2022 20:05 Відповісти
Мои родные ,👍❤️💙💛✌🏼Уважение и низкий Вам поклон ! Мелитополь - Украина 🇺🇦! Всегда был ,есть и будет ‼️Слава Украине ! Героям Слава
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09.03.2022 20:33 Відповісти
Ця нація нездоланна!! Ми не вівці, щоб ходити по колу
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09.03.2022 20:07 Відповісти
Держитесь, мои родные мелитопольцы!
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09.03.2022 20:07 Відповісти
Звичайний ... героїзм. А була в людей зброя ...
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09.03.2022 20:08 Відповісти
Молодці! Цей народ не перемогти!
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09.03.2022 20:08 Відповісти
Слава Вам мужнім мелітопільцям і слава Україні!!!

А кацап з автоматом іди *****!!!
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09.03.2022 20:10 Відповісти
А в Херсоні сьогодні рашисти (росгвардія) заарештувала близько 400 місцевих жителів з українськими прапорами...
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09.03.2022 20:36 Відповісти
сдали мелитополь как и бердянск с каховками и херсоном -скоро и до запорожья с кривым рогом дойдет а что главное что враг очень медлено продвигается !ведь *****-криг сорвался!а то что такими темпами когда эта опухоль медленно распространяется захватывая все большие территории так это выдается аж чут-ли нне как достижение...твари
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09.03.2022 20:13 Відповісти
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09.03.2022 20:17 Відповісти
вот главное отличие УКРАИНЦЕВ от кацапов!
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09.03.2022 20:17 Відповісти
Мелітопольці скандують - Зе-Се-У!

Збройні Сили України!

Наші українські військові герої мають зайняти одне з чільних місць у новій еліті нової України!
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09.03.2022 20:24 Відповісти
Мелітополь!!!! Люблю Вас, пишаюсь Вами!!!
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09.03.2022 20:24 Відповісти
Фашистов надо убивать по ночам. Они так понимают только.
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09.03.2022 20:31 Відповісти
Эстония с Вами !!! Слава Украине !!! Путин ***** !!!
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09.03.2022 20:34 Відповісти
Цитирую: Хто шукає прихисток на Західній Україні
Передавайте тим, хто в дорозі.

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Середня ТГ (250 місць)
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095 878 17 50

Баранинська ОТГ
0668222066 Костик Юрій

Холмківська ОТГ
050 5653261 Тетяна Юріївна

Сюртівська Отг
067 55 57 364

Рахівська ТГ
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Великобичківська ТГ
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+380 95 523 18 10, Анжеліка
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09.03.2022 20:34 Відповісти
всім серцем підтримую вас, дорогі наші мелітопольці! тримайтесь, ми вас визволимо!
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09.03.2022 20:35 Відповісти
Кацапам это не понять, они протестуют в загончиках разрешённых властью
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09.03.2022 20:42 Відповісти
Дякую вам!

З такими героями в тилу ворога і воїнам на фронті легше бити цю падаль!
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09.03.2022 20:42 Відповісти
Слава Господу, Творцю неба і землі за Його мудрість і мужність в цих людях. Тримайтеся, рідні
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09.03.2022 20:45 Відповісти
За Мелитополь я даже не сомневаюсь. И именно с него будет нанесен первый и главный удар в начале освобождения крыма от русни. я не ванга, но вспомните скоро мой пост.
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09.03.2022 20:47 Відповісти
Пишаємось громадянами України!!! Героям Слава!!
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09.03.2022 20:49 Відповісти
Якими ж сміливими треба бути,щоб після всіх звірств тих виродків ось так просто пройти по своєму місту.Горжуся що я українець,і знаю яким треба бути в майбутньому.
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09.03.2022 20:54 Відповісти
Сльози на очах ! Мав честь Мелітопольці бути в 14 році в вашому місці!!!!!
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09.03.2022 20:55 Відповісти
Нет слов. Слезы восхищения.
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09.03.2022 21:24 Відповісти
До сліз.
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09.03.2022 21:30 Відповісти
Це відео мають побачити всі країни світу.
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09.03.2022 21:31 Відповісти
в рашке пятеро ублюдочных омоновцев будут тащить в автозак подростка, а несколько сотен будут смотреть и бездействовать.
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09.03.2022 21:54 Відповісти
Ще будуть фоткати,та в соцсітях викладувати...
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10.03.2022 08:36 Відповісти
Молодці.
Але стільки чоловіків на відео, невже не висточає зброї щоб не пускати окупантів як Суми, Чернігів, Харьків ? Ні , я не критикую, просто питаю.
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09.03.2022 21:55 Відповісти
У зла есть танки, пушки и пули

А у правды несгибаемый дух и сила воли!
Я молюсь за вас! 🇺🇦❤️🇦🇿✊✌️
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09.03.2022 22:01 Відповісти
Меня терзают смутные сомненья. Почему юг Украины оказался беззащитным против кацапов? Почему кацапы почти без сопротивления захватили южные города? Сила духа у наших людей бэзмэжна, но где оружие, которое по идее роздали всем желающим в начале войны? Саботаж?
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09.03.2022 22:14 Відповісти
Самое сильное оружие против империи Зла - мирное гражданское общество, во как!
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09.03.2022 22:33 Відповісти
Якщо окупанти готові до необмеженого застосування насильства, то в таких умовах протест без силового опору не має шансів на перемогу.
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09.03.2022 23:21 Відповісти
Браво Мелитополь, БРАВО, это обязаны увидеть оркоовцы, привыкшие ползать на коленях по кругу
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10.03.2022 00:15 Відповісти
Люди, я Вас люблю! Слава Україні. Слава нашому прекрасному народу! Разом і до кінця
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10.03.2022 00:39 Відповісти
мужики пусть начинают партизанить по ночам
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10.03.2022 07:59 Відповісти
 
 