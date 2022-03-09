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Білоруси-добровольці створили батальйон для оборони Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Добровольці з Білорусі створили окремий батальйон імені Кастуся Каліноувского для оборони Києва.

"Ми готові обороняти Київ", - кажуть білоруси у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Любая помощь нам нужна и незачем им указывать как действовать. Они просто молодцы
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09.03.2022 20:11
+31
Оце білоруи.дякую вам сябри
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09.03.2022 20:09
+23
кожному, хто зі зброєю в руках сьогодні захищае Україну - шана!
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09.03.2022 20:13
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Лучше б ******* своего усатого ликвидировали!
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09.03.2022 20:07 Відповісти
Любая помощь нам нужна и незачем им указывать как действовать. Они просто молодцы
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09.03.2022 20:11 Відповісти
Ликвидация усатого гермафродита была бы сейчас очень кстати. С територии беларуси не летели бы ракеты и не взлетали самолеты без горючки
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09.03.2022 20:13 Відповісти
а що таракан сам запускає ракети ? грохнуть таргана ***** призначить нову маріонетку . це точно не допоможе , а ось дорожна війна інша річ ...
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09.03.2022 20:36 Відповісти
Бульбафюрер нічого там вже не контролює, звичайна маріонетка.
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09.03.2022 21:22 Відповісти
Ну тут військовий досвід як мочити кацапів

А далі його будуть використовувати уже проти луки
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09.03.2022 20:12 Відповісти
Неа именно сейчас его никак нельзя ликвидировать .Ведь именно лука сейчас всячески извивается перед ****** выдумывая всяческие отговорки ,то референдум ,то формирование нового органа высшей власти в Белоруси ,чтобы не отправлять по требованию плешивого кремлёвского карлика свои войска в Украину
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09.03.2022 20:13 Відповісти
Так извзивается, что дает юзать свои взлетно посадочные полосы и дает керосин ************, а еще оттуда прилетают ракеты. ну збс как извивается...
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09.03.2022 20:17 Відповісти
Піднаберуться досвіду і додому, а там роботи не початий край
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09.03.2022 20:40 Відповісти
хто без гріха, хай перший кине камінь. з часів Кучми(починаючи з нього) ми мали повісити чотирьох президентів Кучму, Ющенка, ЯникамСсикливого І, Пороха)
Кучму, за загрування з ******, отримання допомоги від *****. Ющенко, за невиправданну довіру- бджоляр уїв, Яника за зраду( спасибі, втік а не волав хутір допоможи), пороха, за ліпєцкую фабрику, за розкрадання під гаслами. Зеленьский... він дійсно комік і марионетка, але зараз поводить себе, як ЧОЛОВІК а не гомік. Зеленьский! не вбий наші сподівання.
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09.03.2022 21:11 Відповісти
Оце білоруи.дякую вам сябри
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09.03.2022 20:09 Відповісти
подяка Героям, які рятують покоцану честь білорусів..
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09.03.2022 20:11 Відповісти
ну молодцы...иначе мы бы всех скопом дико незауважали...
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09.03.2022 20:12 Відповісти
Надеюсь форумчане белорусы поддержите своих земляков.
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09.03.2022 20:12 Відповісти
Люди, які після перемоги над Путіним, підуть піднімати свій народ на повстання.
Успіхів Вам сябри.
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09.03.2022 20:12 Відповісти
Є сподівання, що прийде час і ми білорусам допоможемо!
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09.03.2022 20:47 Відповісти
кожному, хто зі зброєю в руках сьогодні захищае Україну - шана!
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09.03.2022 20:13 Відповісти
Ото на передок и загрядотряд за ними с пулеметами.
Надо еще разобраться, что это- сябры или кони троянские.
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09.03.2022 20:13 Відповісти
СТОП *****!!!
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09.03.2022 20:13 Відповісти
Дякуємо вам ♥️
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09.03.2022 20:14 Відповісти
Живє Бєларусь!
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09.03.2022 20:21 Відповісти
Жыве вечна! ✌
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09.03.2022 20:33 Відповісти
Так это третиЙ ? Я помню был Погоня,Беларусь.
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09.03.2022 20:22 Відповісти
сподіваюсь цей батальйщн стане основою нової армії Білорусі, яка знесе нахрін бульбофюрера
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09.03.2022 20:23 Відповісти
батальйон
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09.03.2022 20:24 Відповісти
Davitie kacapov. Litovcy toze svami !!! ✌
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09.03.2022 20:29 Відповісти
Нужен ещё полк имени С.Н. Булак-Балаховича.
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09.03.2022 20:34 Відповісти
Им ещё после войны расстреливать ОМОН-усатого в Минске. Пусть берегут себя.
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09.03.2022 20:38 Відповісти
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09.03.2022 20:54 Відповісти
Щира подякам сябрам-білорусам! Україна не забуде.
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09.03.2022 21:03 Відповісти
Да вот Киев мы удержим, а вот Мариуполь жалко..
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09.03.2022 21:21 Відповісти
І все-таки, не втрачайте пильності... Буває, що участь в добробаті є добрим стартом для легалізації ворожої агентури.
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09.03.2022 21:26 Відповісти
Сколько раз видишь его.столько раз и убей его
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09.03.2022 21:28 Відповісти
ОЦЕ - ДІЙСНО НАШІ БОРУСИ-СЯБРИ! Най вас береже Господь, який все чує та бачить!
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09.03.2022 21:52 Відповісти
Воїни Світла! Йдуть з усього Світу!
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09.03.2022 22:05 Відповісти
А коли ми зобачимо добровільний батальйон з росіян ???
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09.03.2022 22:16 Відповісти
За нашу и вашу свободу! Дякуємо вам!
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09.03.2022 22:17 Відповісти
ПО-ЛЮБОМУ УЖЕ ПРИЙДЕТСЯ И ЛУКАШЕНКО И ПУТИНА НА МЕСТАХ БРАТЬ !)
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10.03.2022 06:53 Відповісти
 
 