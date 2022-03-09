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Білоруси-добровольці створили батальйон для оборони Києва. ВIДЕО
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Добровольці з Білорусі створили окремий батальйон імені Кастуся Каліноувского для оборони Києва.
"Ми готові обороняти Київ", - кажуть білоруси у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+38 archer_v
показати весь коментар09.03.2022 20:11
+31 винтовка
показати весь коментар09.03.2022 20:09
+23 три - пятнадцать
показати весь коментар09.03.2022 20:13
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А далі його будуть використовувати уже проти луки
Кучму, за загрування з ******, отримання допомоги від *****. Ющенко, за невиправданну довіру- бджоляр уїв, Яника за зраду( спасибі, втік а не волав хутір допоможи), пороха, за ліпєцкую фабрику, за розкрадання під гаслами. Зеленьский... він дійсно комік і марионетка, але зараз поводить себе, як ЧОЛОВІК а не гомік. Зеленьский! не вбий наші сподівання.
Успіхів Вам сябри.
Надо еще разобраться, что это- сябры или кони троянские.