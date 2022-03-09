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Окупанти розстріляли санітарний автомобіль ЗСУ на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Донецькій області російські окупанти розстріляли санітарний автомобіль ЗСУ. Загинуло декілька військовослужбовців ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ кадри цього воєнного злочину опублікував у фейсбуці Артем Вітко.

Він відзначив: "Старомлинівка, Донецька область. Окупанти розстріляла автомобіль медичної допомоги".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
уроди
нація здичавілих недохромосомних
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09.03.2022 20:38
+23
ещё одно нарушение законов войны
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09.03.2022 20:39
+17
Падлюки!
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09.03.2022 20:38
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уроди
нація здичавілих недохромосомних
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09.03.2022 20:38 Відповісти
Падлюки!
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09.03.2022 20:38 Відповісти
ещё одно нарушение законов войны
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09.03.2022 20:39 Відповісти
смерть кацапським окупантам!
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09.03.2022 20:40 Відповісти
Ніяких перемов з террористами, тільки їх здача, або смерть.
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09.03.2022 20:40 Відповісти
Трифонов❌Андрей #FreeNavalny@EshGanteli·6 ч

Вы думаете сейчас ******? ****** был бы если бы *****-таки успело захватить Киев за два дня. Спасибо вам, украинцы, что поводили по губам карликовой мрази
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09.03.2022 20:41 Відповісти
..а вы чай с бубликами носите полоненим оркам..
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09.03.2022 20:42 Відповісти
Ну що ж, вважаю, що симетричні дії (як любе казати ворог) мають бути застосовані... не ми це почали...
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09.03.2022 20:42 Відповісти




Норвегия запр е тила вход в порты , так же
Российский морской регистр судоходства попал под санкции
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09.03.2022 20:42 Відповісти
Вже не вперше. А ми тих орків лікуємо. Вони ж лікарів вбивають...
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09.03.2022 20:43 Відповісти
Ну.... кто удивлен?

Так работает ******* расеи.
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09.03.2022 20:44 Відповісти
Німці в другу світову санітарні автомобілі не розстрілювали.
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09.03.2022 20:46 Відповісти
Полонених медсестер фашисти відправляли в концтабори на рівні зі звичайними червоноармійцями...
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09.03.2022 20:53 Відповісти
это постоянно происходит...им похер - к ним так же нужно и всё...
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09.03.2022 20:48 Відповісти
Звери!
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09.03.2022 20:48 Відповісти
Да.Российское зверье.😡😡😡
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09.03.2022 20:52 Відповісти
А вы им еще чайку с печеньками давайте!
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09.03.2022 20:57 Відповісти
От же ж курви!
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09.03.2022 21:16 Відповісти
Я конечно извиняюсь..но что то непонятно..Аристович и Ко рассказывают нам что типа еше пару дней и враг убежит и т.д..А новости одна другой хуже..Мариуполь сегодня..это..и т.д.И чот никто убегать как то с кацапов не собирается.Нас бомбят везде..а мы ждем..чего то..🤔
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09.03.2022 21:39 Відповісти
Идёт изматывание противника активной обороной.Атаковать надо тогда,когда можно будет избежать большого количества потерь.
Спешка нужна только при ловле блох...
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09.03.2022 22:24 Відповісти
За каждого погибшего бойца, расстрелять 10 пленных на камеру, видео выложить на всех возможных площадках - ютуб, телеграмканалы и пр.
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09.03.2022 22:02 Відповісти
 
 