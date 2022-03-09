Окупанти розстріляли санітарний автомобіль ЗСУ на Донеччині. ВIДЕО

В Донецькій області російські окупанти розстріляли санітарний автомобіль ЗСУ. Загинуло декілька військовослужбовців ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ кадри цього воєнного злочину опублікував у фейсбуці Артем Вітко.

Він відзначив: "Старомлинівка, Донецька область. Окупанти розстріляла автомобіль медичної допомоги".