Окупанти розстріляли санітарний автомобіль ЗСУ на Донеччині. ВIДЕО
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В Донецькій області російські окупанти розстріляли санітарний автомобіль ЗСУ. Загинуло декілька військовослужбовців ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ кадри цього воєнного злочину опублікував у фейсбуці Артем Вітко.
Він відзначив: "Старомлинівка, Донецька область. Окупанти розстріляла автомобіль медичної допомоги".
Топ коментарі
+32 Тетяна Тать
показати весь коментар09.03.2022 20:38
+23 Шимус
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+17 Александр Р 5690b569
показати весь коментар09.03.2022 20:38
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нація здичавілих недохромосомних
Вы думаете сейчас ******? ****** был бы если бы *****-таки успело захватить Киев за два дня. Спасибо вам, украинцы, что поводили по губам карликовой мрази
Норвегия запр е тила вход в порты , так же
Российский морской регистр судоходства попал под санкции
Так работает ******* расеи.
Спешка нужна только при ловле блох...