Арестович - російським окупантам: "Після удару по Маріуполю, тварюки, почнеться зовсім інша війна". ВIДЕО

Радник глави офісу Президента України Олексій Арестович записав відеозвернення до російських окупантів, які завдали авіаудару на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"До удару по пологовому будинку Маріуполя це були ще квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна", - сказав він.

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