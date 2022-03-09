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Арестович - російським окупантам: "Після удару по Маріуполю, тварюки, почнеться зовсім інша війна". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник глави офісу Президента України Олексій Арестович записав відеозвернення до російських окупантів, які завдали авіаудару на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"До удару по пологовому будинку Маріуполя це були ще квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна", - сказав він.
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+56 Dorian Gray e44930c7
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Раніше був Кучма - це рівень, а тепер -днище(
Другая война - это совсем другое, а по другому - вендетта по корсикански или как в МОССАД - найдут везде, в любой точке мира и замочат.
Имена всех кацапских пилотов известны - пусть теперь они боятся не только за себя но и за свои семьи также. Что интересно, Израиль в этом плане поможет и денег даст также, сколько - сколько будет нужно.
ЭТО ДРУГ-А-Я ВОЙНА БУДЕТ.