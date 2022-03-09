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Арестович - російським окупантам: "Після удару по Маріуполю, тварюки, почнеться зовсім інша війна". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник глави офісу Президента України Олексій Арестович записав відеозвернення до російських окупантів, які завдали авіаудару на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"До удару по пологовому будинку Маріуполя це були ще квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 осіб постраждали в результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі, - Кириленко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
Їм *****!
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09.03.2022 20:41
+42
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09.03.2022 20:48
+41
я думаю вопрос с пленными можно пока отложить. наловили достаточно, кто не успел - тот опоздал.
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09.03.2022 20:43
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Єдине що має підписати українска влада це погоджений план виходу всіх залишків окупаційних військ та носіїв кацапських паспортів з України по гуманітарним коридорам з виплатою репарацій. Все інше то облуда.
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09.03.2022 20:51 Відповісти
Казахи , Азербайджа́нцы, как вам это ?...гоните их наХ
Россияне при желании могут снять валюту в странах СНГ, ограничений не вводится..МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Почти во всех странах СНГ нет ограничения на снятие валюты, в том числе для россиян, из-за санкций на поступление долларов в РФ, выяснили корреспонденты РИА Новости
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09.03.2022 20:52 Відповісти
Сейчас кацапы позагоняют курсы местных валют в странах СНГ до потолка ( просто потому, что их гораздо больше по численности) и местные тоже начнут гоняться за ними со ссаными тряпками.
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09.03.2022 21:22 Відповісти
Підтримуємо всіх своїх, навіть кримінальні авторитети пішли в тероборону.
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09.03.2022 21:05 Відповісти
А какой гомосексуалист и за какой куй, забанил Ярика Марченко..!??
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09.03.2022 21:10 Відповісти
Пленных не брать!!! Расстреливать нахер!!!
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09.03.2022 21:12 Відповісти
Починайте, не залякуйте та не попереджайте цих варварів: знищувати, знищувати, знищувати у пень.
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09.03.2022 21:16 Відповісти
Предлагаю пленных поить чайком, пока не захлебнутся..
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09.03.2022 21:17 Відповісти
Согласен, как А. Литвиненко с П210-м.
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09.03.2022 23:29 Відповісти
Я перепрошую! Ви всі є свідки! Тож після війни знаете кого вибирати. А в цей час, усі ***** Українські політики мають грати на перемогу. Не заважайте. І Калчаковскіє фронти нам в помічь
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09.03.2022 21:18 Відповісти
Гнать до Москвы ! Пленных не брать
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09.03.2022 21:18 Відповісти
Дивно, що найбільшими "дипломатами-перемовниками" виявляється є Арахамія і Ко зелена.
Раніше був Кучма - це рівень, а тепер -днище(
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09.03.2022 21:50 Відповісти
Коли жт ти вже лайном захлинешся курва свинорила?
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09.03.2022 22:03 Відповісти
За відсутності аргументів зразу пішов словесний потік. Виктор! Твоя зайва хромосома тебе видає)
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09.03.2022 22:30 Відповісти
Твоя хромосома в кориті свинарчуків,мудачука і розенблата.
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09.03.2022 22:42 Відповісти
Я вже зрозумів чий ти електорат! Далі вести розмову немає сенсу)
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09.03.2022 23:08 Відповісти
З тобою свинорилим ніхто й не збирався розмовляти.Дуже багато честі для пакрнокопитного.
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10.03.2022 08:19 Відповісти
Арестович, хватит пиз....ть Пора переходить к действию. И хватит поить их чаем. Вы еще летчиков их пожалейте и артелеристов.
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09.03.2022 22:00 Відповісти
Арестович на ************ козлів незважає,бо кацап то ворог.
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09.03.2022 22:12 Відповісти
Другая война по Арестовичу:
Другая война - это совсем другое, а по другому - вендетта по корсикански или как в МОССАД - найдут везде, в любой точке мира и замочат.
Имена всех кацапских пилотов известны - пусть теперь они боятся не только за себя но и за свои семьи также. Что интересно, Израиль в этом плане поможет и денег даст также, сколько - сколько будет нужно.
ЭТО ДРУГ-А-Я ВОЙНА БУДЕТ.
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09.03.2022 22:03 Відповісти
он в курсе что наш зеля уже готов к компромиссам и заглядыванию путину в очко?
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09.03.2022 23:52 Відповісти
Пилотам которые бомбили города Украины -растрел!
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10.03.2022 01:49 Відповісти
Сподіваюся ганебних для усіх українців прєссканфєрєнций з кацапськими падлами, де вони плачуть крокодилячими сльозами більше не буде
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10.03.2022 09:12 Відповісти
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