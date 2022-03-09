УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6381 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
59 614 54
війна (56332) Київська область (3131) 72 окрема механізована бригада (198)

ЗСУ знищили російських окупантів на півночі Київщини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники знищили російських окупантів на півночі Київської області.

Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Воїни 72-ї ОМБр під Києвом знищили угруповання російських окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+61
Мама свинья забери своего подонка что бы не отравлял грунтовые воды!
показати весь коментар
09.03.2022 21:02
+37
Я не военный специалист, но война Азербайджана/Турции vs Армения и война Украина vs РоZZия, показывают, что танки это прошлый век, танки это гроб на гусеницах. Толку с них в полномасштабной войне почти нет. Будущее войны за беспилотниками, за очень крутой ПВО и за крутой мобильной артиллерией. Танки после войны можно переплавлять, это тупо консервные банки, учитывая, что даже у теробороны есть джавелины, немецкие, испанские и другие современные гранатомёты. Причём у Украины есть очень крутое место для командования генерального штаба во время войны, это Карпаты. Вырыть там после войны тоннели как рыли японцы и никакие ************* - искандерыхуиндеры не страшны. Будущее за беспилотниками и ракетами, уверен Генштаб сделает после войны выводы и Украина будет иметь одну из самых мощных армий на Земле.
показати весь коментар
09.03.2022 21:16
+35
показати весь коментар
09.03.2022 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
закон охоты. что убил то твое.
показати весь коментар
09.03.2022 21:01 Відповісти
Телефон скорее всего по другой причине берут. Там помимо телефонов еще видео и фото полезные бывают.
показати весь коментар
09.03.2022 22:07 Відповісти
Мама свинья забери своего подонка что бы не отравлял грунтовые воды!
показати весь коментар
09.03.2022 21:02 Відповісти
Зламайте їм хребет, щоб лежали голі в зимовому полі.
показати весь коментар
09.03.2022 21:02 Відповісти
Будьте людьми, вытащите бурята, он же почки простудит
показати весь коментар
09.03.2022 21:02 Відповісти
зачем? собачки и отмороженными почками пообедают с удовольствием.
показати весь коментар
09.03.2022 21:04 Відповісти
А ви пане - естет! 😂😂😂
показати весь коментар
09.03.2022 23:00 Відповісти
Так он сам туда залез - бурят никогда не видел моря.
показати весь коментар
10.03.2022 07:11 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 21:03 Відповісти
долбоящеры мало гирля нак ещё и себе мангал соорудили чему их учат
показати весь коментар
09.03.2022 21:04 Відповісти
Це гніздо для стерхів
показати весь коментар
09.03.2022 22:40 Відповісти
Страна дураков.
показати весь коментар
09.03.2022 22:03 Відповісти
Симпатичный шиньон
показати весь коментар
09.03.2022 22:05 Відповісти
А что вы знаете о маскировке?)
показати весь коментар
09.03.2022 22:11 Відповісти
Пітушине гніздо
показати весь коментар
09.03.2022 22:15 Відповісти
маскировка нивелирована красной тряпкой
показати весь коментар
09.03.2022 22:30 Відповісти
я себе представляю гогот ВСУ. стоит значит куча веток( только говна не хватает), а сверху флаг "Смерть и Голод")
показати весь коментар
09.03.2022 23:00 Відповісти
нанозащита на бащне?
показати весь коментар
09.03.2022 23:12 Відповісти
Аналоговнєт, пля.
показати весь коментар
10.03.2022 00:10 Відповісти
Это, чтобы горело лучше, надо-же как-то огонь разжигать.
показати весь коментар
10.03.2022 07:16 Відповісти
ПЛЕШИВЫЙ СКАЗАЛ ПАРИКИ ОДЕВАТЬ )))
показати весь коментар
10.03.2022 07:21 Відповісти
скорее всего где то недалеко. монголоидов скорее всего добивали уже при бегстве.
показати весь коментар
09.03.2022 21:06 Відповісти
пусть рузге анералы сидят в штабе вопят в раций и узнают свои потери потом к ним прилетит по кшм подарки
показати весь коментар
09.03.2022 21:05 Відповісти
Тиць *******... вони серйозно хотіли "паставіть хахлов на калєні"?

показати весь коментар
09.03.2022 21:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tZQSuFi0Dgk
показати весь коментар
09.03.2022 22:06 Відповісти
Ржу и не могу остановиться. 🤣🤣
показати весь коментар
09.03.2022 22:17 Відповісти
если это не байка - то это улет!
показати весь коментар
09.03.2022 23:16 Відповісти
"Еспресо" про це повідомляли. Не байка. На Сумщині живуть люди, котрі ще й не таке можуть витворити.
показати весь коментар
10.03.2022 00:08 Відповісти
Я не военный специалист, но война Азербайджана/Турции vs Армения и война Украина vs РоZZия, показывают, что танки это прошлый век, танки это гроб на гусеницах. Толку с них в полномасштабной войне почти нет. Будущее войны за беспилотниками, за очень крутой ПВО и за крутой мобильной артиллерией. Танки после войны можно переплавлять, это тупо консервные банки, учитывая, что даже у теробороны есть джавелины, немецкие, испанские и другие современные гранатомёты. Причём у Украины есть очень крутое место для командования генерального штаба во время войны, это Карпаты. Вырыть там после войны тоннели как рыли японцы и никакие ************* - искандерыхуиндеры не страшны. Будущее за беспилотниками и ракетами, уверен Генштаб сделает после войны выводы и Украина будет иметь одну из самых мощных армий на Земле.
показати весь коментар
09.03.2022 21:16 Відповісти
та генштаб може і зробить , а от керівництво х.з.
показати весь коментар
09.03.2022 22:05 Відповісти
Все там вже є готове, давно збудоване. І сховища для зброї, і аеродроми. Ніхто не готувався до війни, тому поки це все не задіяне.
показати весь коментар
09.03.2022 22:06 Відповісти
это если один противник другого противостоит технологически-азербайджан армению,израиль арабов.
Если противники примерон равные и высокоразвитые -то не дадут пользоваться друг другу в полной мере высокотехнологичным оружием.
Танки хороши-но не в гопнической войне как россия в украине
И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ БРОНЕЙ С ОТСТРЕЛОМ ПЛАСТИН НАВСТРЕЧУ КУМУЛЯТИВНОЙ СТРУЕ ИЛИ УДАРНОГО ЯДРА.
Тогда подобные джавелины и энлавы не смогут их так легко поражать изза слабой боеголовки прежде всего
показати весь коментар
09.03.2022 22:09 Відповісти
кацапы просверливают в динамической броне две дырки и говорят, что это глаза, которые видят подлетающую ракету и дают команду на отстрел пластин навстречу
показати весь коментар
09.03.2022 23:04 Відповісти
всё зависит от того, как танки использовать и кто противник... против РФ танки нам еще понадобятся
показати весь коментар
09.03.2022 22:22 Відповісти
И мамане привет передали. Вряд ли она приедет и вряд ли бабки за жмурика своего получит...
показати весь коментар
09.03.2022 22:04 Відповісти
мама не приедет к трофимову
показати весь коментар
09.03.2022 22:05 Відповісти
Це краще на сьогодні ніж Добраніч.
показати весь коментар
09.03.2022 22:05 Відповісти
11.02.2015
09:30

"Здесь концлагерь": мама повесившегося в Калининграде срочника уверена, что его довели до самоубийства...................................

В селе Утягулово Зианчуринского района простились с 18-летним Айдаром Давлетбаковым. 1 февраля парня нашли повешенным в войсковой части под Калининградом. Айдар не успел отслужить и трех месяцев, пишет Комсомольская правда в Уфе.



Родственники в голос говорят, что Айдар сам просился на службу, хотел получить военный билет как можно скорее - без него не брали на работу на Север. Но когда подошла пора идти на призывной пункт, вывихнул ключицу.



"Я вообще не понимаю, как его призвали, - рассказал "Комсомолке" родственник Айдара. - У него был разрыв связок. В военкомат пришел со справкой, а там ему заявили, мол, ты подделал все, чтобы "откосить"… И к тамошнему хирургу его повели, который подтвердил, что все в порядке".



Айдара направили в Мамоново, в войска военно-космической обороны Балтийского флота.



"Айдар часто созванивался со мной и с матерью, - рассказала его сестра Элиза. - Поначалу было всё нормально, а потом стал говорить, что это был концлагерь. Говорил, что бьют постоянно "деды", что спит по два часа в сутки. Но просил, чтобы мы никому не говорили, видимо, боялся репрессий. А еще проблемы с рукой у него там начались. В госпитале сделали снимок - показало перелом. Айдар просил выслать денег - говорил, что командир, когда возил его в госпиталь, каждый раз требовал 600 рублей".



Родные солдата считают, что его довели до самоубийства: "Сопровождали тело военные из Калининграда, - рассказали родственники. - Один из них говорил, что Айдар повесился из-за девушки. Мы разыскали эту девушку, но она рассказала, что когда-то была в него влюблена, но все это в прошлом".
показати весь коментар
09.03.2022 22:07 Відповісти
мінус 1 200
показати весь коментар
09.03.2022 22:13 Відповісти
І за шо ж ти здох Трофімов Д. И?
показати весь коментар
09.03.2022 22:09 Відповісти
За то чтобы мамка и остальная родня до конца жизни жила под санкциями за железным занавесом как при шоветском шаюзе
показати весь коментар
09.03.2022 22:14 Відповісти
Вот это радость будет на расее у мамок...

Хоть какая-то польза от ********... целых 11 к фублей.
показати весь коментар
09.03.2022 22:12 Відповісти
Шкода що танки впустили ((
показати весь коментар
09.03.2022 22:12 Відповісти
Орки потомились і прилягли відпочити. А бурят, вочевидь, вирішив перед сном ще й помитись.
показати весь коментар
09.03.2022 22:17 Відповісти
Гражданам Украины и иностранцам, пребывающим на её территории, официально разрешено ликвидировать российских оккупантов любыми способами, в том числе и с помощью личного оружия. За это не будут привлекать к ответственности. Закон действует в период военного положения.
показати весь коментар
09.03.2022 22:22 Відповісти
-Сына, я за доларами стаю. Чуть позже приеду.
показати весь коментар
09.03.2022 22:34 Відповісти
особєнно кррасіво смотрицця бурят в канаві)))
показати весь коментар
09.03.2022 22:40 Відповісти
вот и бурят первый и последний раз помылся
показати весь коментар
09.03.2022 23:15 Відповісти
це маскування проти Байрака. А з боків пофарбовано білою краскою. Здавна в рузге це називається содатською смекалкою. Вночі байрак бачить 1.0. Вони і таку погодіу мряку, ранні сутінки,денну сірість, вибрали неспроста. В Карабасі в таку погоду зупинялась активність Байраку, крім того, в горах часті тумани. Вірмени виривали нори біля обєкту. Азери так само паралізували шляхи підвозу і побили всю автотехніку.
Ну а розмова рузге - це повтор великої війни, відійти, вкопатися, в атаку не йти. А до цього вистроїлись колонною, рушили і через 37 хвл артналіт. Комполка вбитий, солдати вростіч до першого села. Все йде по плану, який намітив фурерок-без роздумів в атаку, колону очолює старший командир. Армія самогубців. А потім як помсту, починають бомбити міста. Дикий народ, ще понароджують баби. Автором цього перлу є сам маршал Жора. В нього були і інші "крилаті вислови" Як писав Ейзенхауер, в розмові з маршалом, вони один раз торкнулись тактичних проблем. І коли зайшла мова про розмінування перед атакою, Жора сказав прямо -ми не розміновуємо, ми атакуємо мінне поле і розяснив, що процент втрати О\С після бігу піхоти складає 30 відсотків, як і при наступі цепом. Так і тут - межколонною атакує опорний пункт в лоб, як маршал Жора Зеєловські висоти. Там він за три дні спалив 2 ТА, біля 600 танків. Спадкоємці є і при ділі
показати весь коментар
10.03.2022 00:36 Відповісти
 
 