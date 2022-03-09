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ЗСУ знищили російських окупантів на півночі Київщини. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники знищили російських окупантів на півночі Київської області.
Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+61 Денис Власенко addd82a7
показати весь коментар09.03.2022 21:02
+37 РуZZких на бутылку
показати весь коментар09.03.2022 21:16
+35 Ksenia VB
показати весь коментар09.03.2022 21:03
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Будь ласка, зачекайте...
Если противники примерон равные и высокоразвитые -то не дадут пользоваться друг другу в полной мере высокотехнологичным оружием.
Танки хороши-но не в гопнической войне как россия в украине
И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ БРОНЕЙ С ОТСТРЕЛОМ ПЛАСТИН НАВСТРЕЧУ КУМУЛЯТИВНОЙ СТРУЕ ИЛИ УДАРНОГО ЯДРА.
Тогда подобные джавелины и энлавы не смогут их так легко поражать изза слабой боеголовки прежде всего
09:30
"Здесь концлагерь": мама повесившегося в Калининграде срочника уверена, что его довели до самоубийства...................................
В селе Утягулово Зианчуринского района простились с 18-летним Айдаром Давлетбаковым. 1 февраля парня нашли повешенным в войсковой части под Калининградом. Айдар не успел отслужить и трех месяцев, пишет Комсомольская правда в Уфе.
Родственники в голос говорят, что Айдар сам просился на службу, хотел получить военный билет как можно скорее - без него не брали на работу на Север. Но когда подошла пора идти на призывной пункт, вывихнул ключицу.
"Я вообще не понимаю, как его призвали, - рассказал "Комсомолке" родственник Айдара. - У него был разрыв связок. В военкомат пришел со справкой, а там ему заявили, мол, ты подделал все, чтобы "откосить"… И к тамошнему хирургу его повели, который подтвердил, что все в порядке".
Айдара направили в Мамоново, в войска военно-космической обороны Балтийского флота.
"Айдар часто созванивался со мной и с матерью, - рассказала его сестра Элиза. - Поначалу было всё нормально, а потом стал говорить, что это был концлагерь. Говорил, что бьют постоянно "деды", что спит по два часа в сутки. Но просил, чтобы мы никому не говорили, видимо, боялся репрессий. А еще проблемы с рукой у него там начались. В госпитале сделали снимок - показало перелом. Айдар просил выслать денег - говорил, что командир, когда возил его в госпиталь, каждый раз требовал 600 рублей".
Родные солдата считают, что его довели до самоубийства: "Сопровождали тело военные из Калининграда, - рассказали родственники. - Один из них говорил, что Айдар повесился из-за девушки. Мы разыскали эту девушку, но она рассказала, что когда-то была в него влюблена, но все это в прошлом".
Хоть какая-то польза от ********... целых 11 к фублей.
Ну а розмова рузге - це повтор великої війни, відійти, вкопатися, в атаку не йти. А до цього вистроїлись колонною, рушили і через 37 хвл артналіт. Комполка вбитий, солдати вростіч до першого села. Все йде по плану, який намітив фурерок-без роздумів в атаку, колону очолює старший командир. Армія самогубців. А потім як помсту, починають бомбити міста. Дикий народ, ще понароджують баби. Автором цього перлу є сам маршал Жора. В нього були і інші "крилаті вислови" Як писав Ейзенхауер, в розмові з маршалом, вони один раз торкнулись тактичних проблем. І коли зайшла мова про розмінування перед атакою, Жора сказав прямо -ми не розміновуємо, ми атакуємо мінне поле і розяснив, що процент втрати О\С після бігу піхоти складає 30 відсотків, як і при наступі цепом. Так і тут - межколонною атакує опорний пункт в лоб, як маршал Жора Зеєловські висоти. Там він за три дні спалив 2 ТА, біля 600 танків. Спадкоємці є і при ділі