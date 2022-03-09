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Момент влучання снаряду окупантів у житловий будинок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Снаряд окупантів під час обстрілу влучив у житловий будинок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Єдність.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Шоб ви всі повиздихали суки рашистські
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09.03.2022 21:11
+8
Точно повторяется сценарий Донбасса и Луганска... Зашли как твари, мирное население забомбили, при том что орали на весь мир это все с Украинской территории и т.д. Так и сей час эта тварь шайгу - "мы не бомбим мирные дома"!!! Кто тебе тварь теперь поверит?? Сдохни и ты твой фюрер!!!
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09.03.2022 21:19
+5
Миллиарды проклятий всем русским!!!
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09.03.2022 21:15
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Шоб ви всі повиздихали суки рашистські
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09.03.2022 21:11 Відповісти
Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.

Збитий ворог став одним із багатьох тисяч окупантів, які залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість.

Проводиться вивчення уламків цього і раніше збитих літаків, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

На перший погляд, це парадоксальний висновок. Але!

Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно непомітного особіста трохи "підправити" парашут, а потім "ихтамнєт". https://t.me/operativnoZSU/12414
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09.03.2022 21:24 Відповісти
******...
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09.03.2022 21:11 Відповісти
Миллиарды проклятий всем русским!!!
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09.03.2022 21:15 Відповісти
Точно повторяется сценарий Донбасса и Луганска... Зашли как твари, мирное население забомбили, при том что орали на весь мир это все с Украинской территории и т.д. Так и сей час эта тварь шайгу - "мы не бомбим мирные дома"!!! Кто тебе тварь теперь поверит?? Сдохни и ты твой фюрер!!!
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09.03.2022 21:19 Відповісти
на данбасе не было их авиации, в этом существенное отличие
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09.03.2022 23:19 Відповісти
Люди інстинктивно і панічно закривають вікна, але це не можна робити, бо якщо попаде точно, то може врятувати лише глибокий підвал, і то не факт, якщо ж маєте надію і надалі жити у домі і ризикувати, то ВІДРИЙТЕ вікна - вони вціліють від близьких вибухів і ударної хвилі, і не розлетяться на дуже небезпечні друзки.
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09.03.2022 21:20 Відповісти
Теж не розумію, чому всі радять вікна ЩІЛЬНО закривати. Навпаки, треба щоб була шпарина нормальна, щоб вирівнювався тиск всередині і назовні. Тоді скло не розіб'ється. До речі, під час торнадо в США радять саме відкривати вікна для вирівнювання тиску, це зберігає будівлю від руйнації.
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09.03.2022 21:33 Відповісти
У мене в душі вже все вигоріло... Ненависть й презирство до всіх росіян всеосяжні
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09.03.2022 21:56 Відповісти
вот так нас сегодня бомбили,градами,ураганами,кассетными бомбами
целый день
суки кацапские,соседка выехала утром с 2 детьми,у них истерики
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09.03.2022 23:53 Відповісти
На соловьева их уже к сливу какой-то генерал подготавливает,эйфория прошла,чтоб ещё наши туда в коменты залетали
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10.03.2022 00:01 Відповісти
 
 