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На Сумщині бійці тероборони розбили близько 20 одиниць техніки російських окупантів, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сумській області бійці територіальної оборони розбили колону окупантів і захопили трофеї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сумщина. Воїни Територіальної оборонт ЗСУ розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів.

Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил - 3 бронетранспортери, декілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок та міномет", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ЗСУ, озброєні експортними ПТРК "Стугна" та "Корсар", знищили 6 танків і БМП окупантів під Києвом, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Це тільки квіточки...
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09.03.2022 22:04
+31
Ох сумчани молодці ! Бийте варварів !
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09.03.2022 22:07
+25
Sharp`s

🍁 Немецкие СМИ: Клиники в Германии отказываются лечить россиян и белорусов.

🔥 Ничего личного - просто лекарств от рашистского *********** ещё не придумали. Прогноз: латентная летальность, передающаяся по наследству.
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09.03.2022 22:14
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Це тільки квіточки...
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09.03.2022 22:04 Відповісти
Цветочки в кишках москальских...
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09.03.2022 22:09 Відповісти
Ох сумчани молодці ! Бийте варварів !
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09.03.2022 22:07 Відповісти
сумчани кацапів дуже не ******* історично
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09.03.2022 22:11 Відповісти
Голодомор никто не забыл, это в памяти всех украинцев Сум и области. Кацапами писда!
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09.03.2022 22:15 Відповісти
Сумщина та Чернігівщина - це дві найголовніші області партизанського руху під час 2 світової війни. Така війна у них у крові.
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09.03.2022 22:13 Відповісти
Походу кацапы прип@3денные на всю голову! До сих пор не понять, что вам тут не рады могут только лаптеногие в кокошниках!
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09.03.2022 22:14 Відповісти
Sharp`s

🍁 Немецкие СМИ: Клиники в Германии отказываются лечить россиян и белорусов.

🔥 Ничего личного - просто лекарств от рашистского *********** ещё не придумали. Прогноз: латентная летальность, передающаяся по наследству.
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09.03.2022 22:14 Відповісти
Горит уголек. Не тьі ли, Ванек?
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09.03.2022 22:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3yTW-aYEhNs
Что? Плаваешь, бурятик?
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09.03.2022 23:15 Відповісти
Krasavci, pustj i ta sruskoja bochka boljshaja, no ona ne bezkonechna, tak chto vsio po projektu - obnulitj rashku.
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09.03.2022 22:22 Відповісти
лежачему удмурту хорошо, не холодно. ему даже жарко дым с него идет.
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09.03.2022 22:23 Відповісти
Ой молодцы ребятки, да да, просто класс!!!
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09.03.2022 22:25 Відповісти
Смерть цапам!
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09.03.2022 22:26 Відповісти
кацапські кишки замотані... жорстоко, зато мелодійно й музикально...
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09.03.2022 22:32 Відповісти
Демилитаризация и денафикация раССеи проходит успешно..
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09.03.2022 22:38 Відповісти
Распилили бензопилами.
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09.03.2022 22:46 Відповісти
Вы только что посмотрели короткометражный фильм "Сумская резня бензопилой"
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09.03.2022 23:07 Відповісти
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09.03.2022 23:15 Відповісти
И где то на фоне слышен звук бензопилы и утихающий всхлип "мы на учения ехали"....
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09.03.2022 23:56 Відповісти
Скоро пойдет зеленка и тогда потери кацапов резко возрастут. Пострелять в кацапов на свежем воздухе, при хорошей погоде, и днем и ночью, найдется много желающих. Надо только раздать тер.обороне оружие и гранатометы и вот тогда будет полный "рок энд ролл". Мелкие колонны можно жечь довольно просто и быстро. Про блок посты на дорогах, где только 2-3 танка или БТРа, я даже не говорю - их надо сжигать сразу в первую ночь.
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10.03.2022 07:05 Відповісти
 
 