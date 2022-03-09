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На Сумщині бійці тероборони розбили близько 20 одиниць техніки російських окупантів, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО
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У Сумській області бійці територіальної оборони розбили колону окупантів і захопили трофеї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Сумщина. Воїни Територіальної оборонт ЗСУ розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів.
Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил - 3 бронетранспортери, декілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок та міномет", - йдеться у повідомленні.
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+34 Vlad_Len
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+31 ВІКТОР 426d266c
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