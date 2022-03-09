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ЧАЕС (326) Чорнобиль (278) електроенергія (1906) Укренерго (570) Кудрицький Володимир (68)

Для відновлення енергоживлення ЧАЕС необхідно, щоб окупанти покинули території, де будуть вестись аварійно-відновлювальні роботи, - "Укренерго". ВIДЕО

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"Укренерго" закликає МАГАТЕ, ЄС, весь цивілізований світ не мовчати, не ігнорувати ядерний тероризм з боку Росії, який держава-агресор чинить зараз проти України.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже два тижні ми робили все можливе, тримаючи ЧАЕС на одній лінії електропередачі замість трьох і пояснюючи окупантам необхідність ремонтів пошкоджених ліній, через які живиться Чорнобильська АЕС. Один раз ми отримали згоду, і наша ремонтна бригада виїхала на огляд пошкоджень через ворожі блок-пости. Закінчилося все жорсткими обшуками, стрільбою над головами наших співробітників та погрозами розстрілу - до ремонтних робіт їх не допустили.

На жаль, не просто Україна, весь світ має справу з особами, які ігнорують ядерні загрози і ризики для Європи і всього світу.

Ми закликаємо МАГАТЕ, ЄС, весь цивілізований світ не мовчати, не ігнорувати ядерний тероризм з боку Росії, який держава-агресор чинить зараз проти України.

Наразі для відновлення енергоживлення ЧАЕС необхідно, щоб окупанти покинули майданчик станції та території, де будуть вестись аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в дописі.

Також читайте: Маємо 48 годин для налагодження енергопостачання на ЧАЕС, – в.о. директора атомної станції Сейда

Автор: Богдан Гуньковський
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Зачем вы блокируете людей? Это ведь коммунизм чистой воды.
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09.03.2022 22:15 Відповісти
Если не будет подачи электроэнергии для охлаждения ядерного топлива - оно будет нагреваться - очень вероятно - до взрыва, возможно - ядерного.
Повторная катастрофа может стать большей, чем в 1986
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09.03.2022 22:17 Відповісти
Європа 1986 рік забула. Мабуть.
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09.03.2022 22:26 Відповісти
А пусть лучше оккупанты повесятся, может проканает.. а не проканает - даже на раССеи не вспомнят..
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09.03.2022 22:27 Відповісти
Хай лепей пакінуць гэту планету!






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09.03.2022 22:30 Відповісти
Судячи з поведінки, на Чорнобилі сидять або кадировці, або вагнеровці.
Тілько вони такі дурні та нахабні.
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09.03.2022 22:48 Відповісти
36 часов осталось от подачи рапорта в 11:00. Чо у нас там синоптик на пятницу вещает? Ветер северо-восточный. Привет ***** и усатому гермафродиту
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09.03.2022 22:52 Відповісти
Северо-восточный ветер в пятницу - это на юго-запад, увы - а не на северо-восто
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09.03.2022 23:04 Відповісти
Так не обов'язково випаровування почнуться відразу. Можливо буде пару днів в запасі.
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09.03.2022 23:37 Відповісти
А что вы с ядерными терроистами хотите? У них сообственная смерть от лучевой болезни - одна из скреп.
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09.03.2022 23:20 Відповісти
 
 