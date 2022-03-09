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війна (56332) Київська область (3131) танк (1655) Залужний (585)

Підрозділи ЗСУ, озброєні експортними ПТРК "Стугна" та "Корсар", знищили 6 танків і БМП окупантів під Києвом, - Залужний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та один БМП окупантів.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підрозділи були озброєні експортними ПТРК "Стугна" та "Корсар", що були передані КБ "Луч" до Збройних Сил України.

"Під час підготовки ми опановували нові форми і способи застосування підрозділів, а саме асиметричні дії. Наразі Збройні Сили України в реальних бойових умовах відпрацьовують те, чому навчалися, залучаючи сили тероборони та спеціального призначення", - наголосив Залужний.

Також дивіться: Javelin знищив російський Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, - Бутусов. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+57
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09.03.2022 22:23
+53
Стугна красава - разнесла в клочья
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09.03.2022 22:22
+36
На це можна дивитись вічно! Горіння москаля у танку - найкращий феєрверк!
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09.03.2022 22:22
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Стугна красава - разнесла в клочья
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09.03.2022 22:22 Відповісти
На це можна дивитись вічно! Горіння москаля у танку - найкращий феєрверк!
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09.03.2022 22:22 Відповісти
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09.03.2022 22:23 Відповісти
Гарно палає лайно у ********* русо- фашисто! Слава УКРАЇНІ!
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09.03.2022 22:23 Відповісти
"П..да тебе, братан."
Аминь.
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09.03.2022 22:24 Відповісти
Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився
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09.03.2022 22:25 Відповісти
Хорошая реклама для потенциальных покупателей
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09.03.2022 22:25 Відповісти
На экране арабская вязь Но нам сейчас нужнее чем арабам А горит ***** как скрепоносец
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09.03.2022 22:27 Відповісти
после подобных испытаний отбоя от покупателей не будет,тем более там цена-качество очень приемлема
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09.03.2022 22:35 Відповісти
Интересно мамаши из Новосибирска или Нижнего Новгорода смотрят ютуб на ночь? Вдруг ногу или руку сыночка увидят.
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09.03.2022 22:27 Відповісти
и дорогая не узнает какой у парня был конец
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09.03.2022 22:30 Відповісти
Канєц был фєйєрічним.
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09.03.2022 23:00 Відповісти
машущую в полёте ?
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09.03.2022 22:32 Відповісти
Вы кровожадный) Нет - в зубах у дворняги...
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09.03.2022 22:34 Відповісти
Я бачу пане що Ви естет.
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09.03.2022 22:35 Відповісти
А что там за иероглифы на мониторе написаны? Если военная тайна - не отвечайте
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09.03.2022 22:30 Відповісти
экспортная....
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09.03.2022 22:32 Відповісти
Експортна з арабським міжмармиззям.

Export edition with Arabic interface.
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09.03.2022 22:37 Відповісти
Міжмармиззя...
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09.03.2022 22:42 Відповісти
Це мабуть інструкція для покупців. В статті вказано - що ця зброя мала йти на експорт.
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09.03.2022 23:01 Відповісти
А что мы после войны будем делать с таким количеством скрепного металлолома?
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09.03.2022 22:30 Відповісти
перед войной были жалобы на нехватку металолома и запрет его экспорта, одну проблему решили
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09.03.2022 22:31 Відповісти
Просто ціна на металолом різко впаде. А я на жаль не встиг весь домашній металічний мотлох здати.
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09.03.2022 23:09 Відповісти
Какой залихватский чисто-солов'їний шрифт.

Вангую предназнаяалось в подсанкционный иран как те пистолеты авакова
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09.03.2022 22:34 Відповісти
експортними, пілять, еуспортними, **** ти зелена...
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09.03.2022 22:36 Відповісти
Не знал что в Украйнской армии на арабском пишет.
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09.03.2022 22:39 Відповісти
Демилитаризация и денафикация раССеи в разгаре.. продолжение следует.
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09.03.2022 22:39 Відповісти
Я промовчу,чому з експортних,й яким було ДОЗ на 2021-22 рр.
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09.03.2022 22:40 Відповісти
Наказ по кацапських військах: "в связи с текущей оперативно-тактической обстановкой всем православным танкистам срочно исповедаться и причаститься".
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09.03.2022 22:42 Відповісти
ржунимагущасуписаюсь
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10.03.2022 00:54 Відповісти
Видел эти ПТРК. У них интерфейс на арабском
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09.03.2022 22:50 Відповісти
"Пізда тобі, братан..."
Пропоную теж марки з цим слоганом робити. Ще одна крилата фраза
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09.03.2022 22:59 Відповісти
 
 