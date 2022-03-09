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Підрозділи ЗСУ, озброєні експортними ПТРК "Стугна" та "Корсар", знищили 6 танків і БМП окупантів під Києвом, - Залужний. ВIДЕО
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Підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та один БМП окупантів.
Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що підрозділи були озброєні експортними ПТРК "Стугна" та "Корсар", що були передані КБ "Луч" до Збройних Сил України.
"Під час підготовки ми опановували нові форми і способи застосування підрозділів, а саме асиметричні дії. Наразі Збройні Сили України в реальних бойових умовах відпрацьовують те, чому навчалися, залучаючи сили тероборони та спеціального призначення", - наголосив Залужний.
Топ коментарі
+57 Шимус
показати весь коментар09.03.2022 22:23
+53 Виктор Дийнега
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+36 Папєрєднік
показати весь коментар09.03.2022 22:22
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Аминь.
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Вангую предназнаяалось в подсанкционный иран как те пистолеты авакова
Пропоную теж марки з цим слоганом робити. Ще одна крилата фраза