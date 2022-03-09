Окупанти обстрілюють Харків із артилерії, оголошено повітряну тривогу, горить ТРК "Нікольський". ВIДЕО
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У Харкові ввечері понад годину вже продовжуються звуки залпів, оголошено повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Суспільне Харків
Про розриви снарядів повідомляють жителі Салтівки, потужний вибух близько 22:00 чули у центрі міста.
Місцеві телеграм-канали з посиланням на харків'ян пишуть, що вибухи чутно у всіх районах міста, а також поза містом.
Людей просять знаходитися в укриттях.
Як повідомляє у телеграмі Олексій Гончаренко: " У Харкові після авіаударів спалахнув ТРЦ "Нікольський" Цей сучасний та найкрасивіший ТРЦ був зданий в експлуатацію лише торік".
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а кацапи скоріш за все мочать отвєтку по місту.
Думаю ці САУ приймають участь у руйнуванні Харкова :
«Гіацинт-С» складає 30 пострілів з максимальною дальністю стрільби в 28,5 км
«Гвоздика» Боекомплект, выстр - 40. Максимальна дальність стрільби - 15.2км
"Пион" Максимальна дальність стрільби 35 км