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обстріл (21024) Харків (3880)

Окупанти обстрілюють Харків із артилерії, оголошено повітряну тривогу, горить ТРК "Нікольський". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові ввечері понад годину вже продовжуються звуки залпів, оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ  про це повідомляє Суспільне Харків

Про розриви снарядів повідомляють жителі Салтівки, потужний вибух близько 22:00 чули у центрі міста.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на харків'ян пишуть, що вибухи чутно у всіх районах міста, а також поза містом.

Людей просять знаходитися в укриттях.

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Як повідомляє у телеграмі Олексій Гончаренко: " У Харкові після авіаударів спалахнув ТРЦ "Нікольський" Цей сучасний та найкрасивіший ТРЦ був зданий в експлуатацію лише торік".

Автор: Роман Свиридович
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Не розуміють, що всі вони будуть в Гаазі. І видасть їх сама Росія, щоб зменшили тиск санкцій. Там такими вояками підтераються, чи взагалі знищать.
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09.03.2022 22:44 Відповісти
если они так будут вести дела, как с небом, то да гааги - это будет как до луны в положении сломаной березы. этот дурко делает ставку на ЯО и, скорее всего - он жахнет. хотя бы - для испытания какой то новой ракеты. промелькнула новость о химоружии. какая гаага на этом фоне?
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09.03.2022 22:50 Відповісти
Шо кацапы, страшно? Харьковчане уже идут за вашими головами! В путлеровский рай вы не попадете
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09.03.2022 22:52 Відповісти
нужно срочно прекращать снимать видосики с поставками, меньше инфы в эфир. все как на ладони. зачем? он же ********. разведка разведкой, но эфир никто не отменял и не нужно рекламировать куда и сколько едут мирные. это будет соблазнительная цель, если оно задумало масштабный геноцид.
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09.03.2022 22:53 Відповісти
Снаряди ? Скоріш за все кацапів мочать за Дергачами, або східніше - небо червоне від боїв,
а кацапи скоріш за все мочать отвєтку по місту.
Думаю ці САУ приймають участь у руйнуванні Харкова :

«Гіацинт-С» складає 30 пострілів з максимальною дальністю стрільби в 28,5 км
«Гвоздика» Боекомплект, выстр - 40. Максимальна дальність стрільби - 15.2км
"Пион" Максимальна дальність стрільби 35 км
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09.03.2022 23:46 Відповісти
Де нащі знамениті Кольчуги ? Чи обміняли на асфальт.
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10.03.2022 00:09 Відповісти
Ну проще сказать когда в Харькове нет воздушной тревоги, воет весь день и всю ночь)
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10.03.2022 09:47 Відповісти
 
 