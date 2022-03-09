Окупанти обстрілюють Харків із артилерії, оголошено повітряну тривогу, горить ТРК "Нікольський". ВIДЕО

У Харкові ввечері понад годину вже продовжуються звуки залпів, оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Суспільне Харків

Про розриви снарядів повідомляють жителі Салтівки, потужний вибух близько 22:00 чули у центрі міста.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на харків'ян пишуть, що вибухи чутно у всіх районах міста, а також поза містом.

Людей просять знаходитися в укриттях.

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Як повідомляє у телеграмі Олексій Гончаренко: " У Харкові після авіаударів спалахнув ТРЦ "Нікольський" Цей сучасний та найкрасивіший ТРЦ був зданий в експлуатацію лише торік".