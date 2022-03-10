Все, що роблять росіяни в Маріуполі - це звірство, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Зеленський у своєму зверненні до українців 9 березня назвав "звірством" бомбардування дитячої лікарні в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Зеленського опубліковано у телеграмі ОП.

"Усе, що окупанти роблять із Маріуполем, – це вже за межею звірства. Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається все те зло, яке окупанти принесли на нашу землю", - підкреслив Зеленський.