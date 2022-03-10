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Зеленський (17420) Маріуполь (2820)

Все, що роблять росіяни в Маріуполі - це звірство, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Зеленський у своєму зверненні до українців 9 березня назвав "звірством" бомбардування дитячої лікарні в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Зеленського опубліковано у телеграмі ОП.

"Усе, що окупанти роблять із Маріуполем, – це вже за межею звірства. Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається все те зло, яке окупанти принесли на нашу землю", - підкреслив Зеленський.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
І з цими нелюдами Зеленський і його партія хочуть вести переговори про мир і підписувати "договір про гарантії безпеки"???
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10.03.2022 00:10
+2
"У Великій Британії припускають, що Росія може сфабрикувати привід, аби застосувати хімічну зброю у війні з Україною. Оскільки план окупувати країну та захопити Київ за декілька днів повністю провалився, ворог може готуватися до хімічної атаки. Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні на тлі невдач російських загарбників. Про це повідомляє "Guardian" з посиланням на офіційних осіб Великої Британії. Припускають, що ворог може використовувати фейкові повідомлення про нібито створення біологічної зброї в Україні та інші неправдиві заяви. Британія заявляє, що у них є "вагомі підстави для занепокоєння щодо можливого використання нетрадиційної зброї" Росією. Вони нагадали, що Москва має досвід застосування хімічної зброї під час війни в Сирії." ©
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09.03.2022 23:53
+2
так, це звірство звіряче - а ти з ними подомовляйся ...
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10.03.2022 00:01
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"У Великій Британії припускають, що Росія може сфабрикувати привід, аби застосувати хімічну зброю у війні з Україною. Оскільки план окупувати країну та захопити Київ за декілька днів повністю провалився, ворог може готуватися до хімічної атаки. Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні на тлі невдач російських загарбників. Про це повідомляє "Guardian" з посиланням на офіційних осіб Великої Британії. Припускають, що ворог може використовувати фейкові повідомлення про нібито створення біологічної зброї в Україні та інші неправдиві заяви. Британія заявляє, що у них є "вагомі підстави для занепокоєння щодо можливого використання нетрадиційної зброї" Росією. Вони нагадали, що Москва має досвід застосування хімічної зброї під час війни в Сирії." ©
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09.03.2022 23:53 Відповісти
Мені однаково чому мене хочуть вбити, чи то денацифікуючи, чи то демілітаризуючи,чи ще з сотні причин.
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10.03.2022 00:06 Відповісти
Тоді це буде достатній привід для перенесення бойових дій на територію росії шляхом проведення спецоперації з метою її дефашизації...
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10.03.2022 00:18 Відповісти
То по вашому ще немає достатнього приводу
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10.03.2022 00:35 Відповісти
За межею звірства - це де? - Щось із людяного?
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09.03.2022 23:54 Відповісти
Тому потрібно ще краще їба..ти руснявих окупантів!!! Усюди де випадає нагода! Слава Україні!
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10.03.2022 00:00 Відповісти
так, це звірство звіряче - а ти з ними подомовляйся ...
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10.03.2022 00:01 Відповісти
І з цими нелюдами Зеленський і його партія хочуть вести переговори про мир і підписувати "договір про гарантії безпеки"???
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10.03.2022 00:10 Відповісти
"Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився"... з терен
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10.03.2022 00:32 Відповісти
де допомога Мариуполю зелене чмо? чому один азов там, чиму облога? стратег хренов
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10.03.2022 04:14 Відповісти
 
 