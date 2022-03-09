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Війська РФ продовжують активний обстріл у Харкові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків.
Відео опублікував Telegram-канал "Харьков Life", передає Цензор.НЕТ.
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Александр Карин
показати весь коментар09.03.2022 23:59 Відповісти Мені подобається 9
valera ivolgov
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