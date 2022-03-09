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Війська РФ продовжують активний обстріл у Харкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків.

Відео опублікував Telegram-канал "Харьков Life", передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупанти обстрілюють Харків із артилерії, оголошено повітряну тривогу, горить ТРК "Нікольський". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Який *******... Кацапи їбані, коли ж ви уже всі, уйобки, виздихаєте!?
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09.03.2022 23:59 Відповісти
Кацапи здохніть, це вже як побажання На добраніч 🤓
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10.03.2022 00:06 Відповісти
Они продолжают бегать. ЛЕЧЬ НА ЗЕМЛЮ СРАЗУ!
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10.03.2022 00:10 Відповісти
Може вони біжуть до бомбосховища ?!
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10.03.2022 00:13 Відповісти
Почему Херсонская область не подвергается таким разрушениям как Харьков Чернигов? Подозреваю, что главной задачей этой войны путин поставил подачу воды в Крым и сухопутный коридор в Крым?!
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10.03.2022 08:38 Відповісти
 
 