За кілька годин до авіаудару по маріупольському пологовому будинку Захарова заявляла, що в ньому "облаштували вогневі позиції українські нацбати". ВIДЕО

Представник МЗС Росії Марія Захарова за кілька годин до авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку у Маріуполі заявила, що "українські нацбати" там нібито "облаштували вогневі позиції".

Про це вона заявила під час брифінгу повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі українські нацбати, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали в ньому вогневі позиції", - сказала Захарова.

За кілька годин після цього російські льотчики скинули авіабомбу на пологовий будинок в Маріуполі.

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