"Вилазьте, сука, будете жити", - українські воїни витягають із зачиненого БТРа російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни опублікували кадри витягування російських окупантів вз БТР.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у фейсбуці Сухопутних сил ЗСУ.

"Друга армія світу сховалась від лагідного "українського сафарі" в БТР та не вилазить. Напевно міняють підгузки", - підкреслюється у повідомленні.

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