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полон (1296) БТР (185)

"Вилазьте, сука, будете жити", - українські воїни витягають із зачиненого БТРа російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни опублікували кадри витягування російських окупантів вз БТР.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у фейсбуці Сухопутних сил ЗСУ.

"Друга армія світу сховалась від лагідного "українського сафарі" в БТР та не вилазить. Напевно міняють підгузки", - підкреслюється у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військовополонені: Коли ми повернемося додому - постанемо проти Путіна і його влади

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+52
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10.03.2022 00:51
+37
Это шоб они не размножались...
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10.03.2022 00:43
+30
навіщо жити цим тварюкам?
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10.03.2022 00:40
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10.03.2022 00:39 Відповісти
А трошки підсмажити
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10.03.2022 00:40 Відповісти
Мабуть нашим непошкоджений бтр був потрібен...
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10.03.2022 01:05 Відповісти
Я сподіваюсь гранатку все ж таки кинув у кінці...
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10.03.2022 00:40 Відповісти
навіщо жити цим тварюкам?
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10.03.2022 00:40 Відповісти
Компанія презервативів Дюрекс залишається працювати на расеї. Як кажуть, гандони гандонів не кидають.
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10.03.2022 00:42 Відповісти
Это шоб они не размножались...
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10.03.2022 00:43 Відповісти
Круті диверсанти ))
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10.03.2022 00:54 Відповісти
В этот раз гуманитарка на рашку будет исключительно производства этой компании.
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10.03.2022 12:18 Відповісти
Молодець, російською мовою нічого не сказав! Нехай вчать українську!
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10.03.2022 00:44 Відповісти
Сподіваюсь, їм завчасно словники видали!
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10.03.2022 00:45 Відповісти
А від "гутен морген, русіш швайне зольдатен" бізівно напудили-єс-си у гузичник
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10.03.2022 00:50 Відповісти
Господи! Під"єднать до вихлопної труби будь-якого дизеля шланг і погнать вихлопні гази через якусь щілину Через кілька хвилин повискакують, як щурі! Сумніваюсь, що у них є система надлишкового тиску і фільтрації в БТР А якщо і є, то вони або нею користуваться не вміють, або (скоріш за все) - вона у них не працює Та й працює вона від двигуна А судячи з усього - він у них теж не працює!
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10.03.2022 07:02 Відповісти
А якщо ніц повискакують, теж файно: буде для них канонічний газенваген
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10.03.2022 08:39 Відповісти
Нас нет. Мы в домике
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10.03.2022 00:46 Відповісти
Нужно било б по другому----тук тук кто в домике живет, сим сим откройся
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10.03.2022 00:49 Відповісти
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10.03.2022 00:51 Відповісти
Ни ***** батир карманный.
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10.03.2022 01:07 Відповісти
XDDDD

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10.03.2022 08:45 Відповісти
классический танкист - ма-а-а-а-а-аленький
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10.03.2022 09:34 Відповісти
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10.03.2022 12:58 Відповісти
Спалити треба живими, щоб не воняли.
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10.03.2022 00:51 Відповісти
то напевно ще до того, як про Маріуполь дізналися всі.
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10.03.2022 00:51 Відповісти
Психічна атака! У ютубі російськи пердаки вибухають наче гради )))
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10.03.2022 00:52 Відповісти
Надмірна гуманність до ворогів приводить до надмірної смертності серед друзів.
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10.03.2022 00:56 Відповісти
Не моє. Як би що.
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10.03.2022 00:58 Відповісти
Гей, кацабо, кацабо. Узєли тебе в Україні у полон, гей вола-багрія на заріз. Чімхаєш тепер анцвай під кольбами та й піснієш на твар, ци не паде бефель зситити, ци не лусне сальва з-за спини та й авус. Гіркий твій світ! Але-с нагараздувавси, але-с набувси! Єк друк фацарний по Сирії брикав-єс. Та й на Україну розмогилив-єс-си. Прийшов-єс такий кланцатий, ци йкий нетрудний, нарід убивати, челідинам цицки рубати. Ає, була тобі баталія із Байрактарами, що-с кервою дебри мулить, панцери смалить, мерців у шухи складає. Пек єму, осина - ци нам цего треба було? Але єк ти України порунтав, то ніц пардону. Не баную, що-с ті гей шибеника скували, пику товкли, гаптах тримали. Кажу: гаптах, псякрев, кацабо вуньичий, най ті смага втєла!
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10.03.2022 01:06 Відповісти
Але ж бо, прiсь ейбочки , шляк iх трафить.
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10.03.2022 01:16 Відповісти
отож бо
най би їх всіх шляк трафив
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10.03.2022 01:48 Відповісти
Точно "секретний код"! Не гірше ніж у "Тих що розмовляють з вітром"
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10.03.2022 07:05 Відповісти
Жаль не полное видео.
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10.03.2022 01:09 Відповісти
В десятый раз в подряд пересматриваю, наверное никогда не надоест.... с удовольствием фантазирую продолжение
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10.03.2022 01:11 Відповісти
Так а почему видос оборвался???
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10.03.2022 01:12 Відповісти
Кажуть якщо заварити люк, то за тиждень всередині лишиться тільки один руслік, і його можна випускати на кордоні - він біжить жерти своїх.
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10.03.2022 01:14 Відповісти
Навіщо псувать техніку? Замазать всі щілини багнюкою чи тавотом - через годину самі повискакують! Або здохнуть!
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10.03.2022 07:07 Відповісти
Русский корабль, пошел *****....
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10.03.2022 01:29 Відповісти
С какой целью интересуемся, своим оркам доложить?
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10.03.2022 01:31 Відповісти
С одной стороны - хренли с ними разговаривать, кинул гранатку и забыл. С другой - БТР жеж целый, в хозяйстве пригодится, а отчищать его внутри от ошметков этого дерьма таки удовольствие ниже среднего.
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10.03.2022 01:18 Відповісти
Не стоит технику портить...люки пеной задуть, да ночьку посидеть, стихи ШЕВЧЕНКО почитать... с утра изнутри сами постучатся и жаааалобно так : "паааааанэ, га пааааанэ, відчиніть, будьлаааасочка" заскулят
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10.03.2022 01:26 Відповісти
Димом також можна було викурити цю кацапську нечисть. Обкурювання застосовують при обробці садових насаджень, для знищення шкідників.
А ця фашистка кацапська зараза ще якийсь шкідник, та й диму не шкода на відміну від гранати.
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10.03.2022 05:39 Відповісти
Да, думаю, ненадо демонизировать рашистов, просто ******* их всеми доступными средствами и все.
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10.03.2022 02:25 Відповісти
Ну, я б сказала, =жити= умовно.
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10.03.2022 05:19 Відповісти
Они в домике
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10.03.2022 05:26 Відповісти
Навіщо в цьому випадку гранату на цю кацапську заразу витрачати. Треба зовсім трохи коктейль молотова залити їм за шкуру…. Одразу ці фашисти окупанти вистрибнуть із коробки рятуючи свою кацапську шкуру.
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10.03.2022 05:26 Відповісти
Кружку бензинчику в вентиляционную щель плеснуть для запаха, через пару секунд сами повыскакивают.
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10.03.2022 12:24 Відповісти
Нехай там сидять!!! Кидай гармату, *****!!!
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10.03.2022 13:21 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава!
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10.03.2022 20:42 Відповісти
Казав і кажу - кацапи це шакали які сміливо нападають тільки на слабших себе.
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11.03.2022 08:46 Відповісти
 
 