"Вилазьте, сука, будете жити", - українські воїни витягають із зачиненого БТРа російських окупантів. ВIДЕО
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Українські воїни опублікували кадри витягування російських окупантів вз БТР.
Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у фейсбуці Сухопутних сил ЗСУ.
"Друга армія світу сховалась від лагідного "українського сафарі" в БТР та не вилазить. Напевно міняють підгузки", - підкреслюється у повідомленні.
Топ коментарі
+52 Urs
показати весь коментар10.03.2022 00:51
+37 Михаил Сомов e93c7ea8
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+30 Палиця Василь
показати весь коментар10.03.2022 00:40
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най би їх всіх шляк трафив
А ця фашистка кацапська зараза ще якийсь шкідник, та й диму не шкода на відміну від гранати.