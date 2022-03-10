УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14558 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
3 624 4
війна (56332) обстріл (21024) Сумська область (2199) Живицький Дмитро (465)

Російські окупанти обстріляли колишній завод "Електробутприлад" на Сумщині: Загинули три особи, зокрема неповнолітній. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти у місті Тростянець обстріляли колишній завод "Електробутприлад". Загинули три особи, зокрема неповнолітній.

Про це у Telegram повідомив глава Сумьскої ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.

Дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні у зв'язку з рухом колон техніки ворога.
Після обстрілів у місті довго вирували пожежі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На 10 березня заплановано 6 гуманітарних коридорів для евакуації населення, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
УРОДИ! БУДЕТЕ ГОРІТИ В ПЕКЛІ! 😠😡
показати весь коментар
10.03.2022 02:03 Відповісти
а ющенко хоть рубль вкинув герой ****.
показати весь коментар
10.03.2022 02:19 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
10.03.2022 02:39 Відповісти
Тим часом, українська армія «незвично мовчазна»: щось мені підказує, що це неспроста й ворога може бути атаковано там, де він цього найменше чекає.
показати весь коментар
10.03.2022 04:24 Відповісти
 
 