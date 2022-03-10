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Російські окупанти обстріляли колишній завод "Електробутприлад" на Сумщині: Загинули три особи, зокрема неповнолітній. ВIДЕО
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Російські окупанти у місті Тростянець обстріляли колишній завод "Електробутприлад". Загинули три особи, зокрема неповнолітній.
Про це у Telegram повідомив глава Сумьскої ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.
Дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні у зв'язку з рухом колон техніки ворога.
Після обстрілів у місті довго вирували пожежі", - йдеться в повідомленні.
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