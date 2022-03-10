"Байрактар" завдав нищівного удару по російській техніці. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри бойового застосування українськими військовими Bayraktar у протистоянні з російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У ролику видно, як російська військова техніка розлітається на друзки - "Байрактар" не залишив їй жодного шансу.

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