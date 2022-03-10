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"Байрактар" завдав нищівного удару по російській техніці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У мережі оприлюднили кадри бойового застосування українськими військовими Bayraktar у протистоянні з російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У ролику видно, як російська військова техніка розлітається на друзки - "Байрактар" не залишив їй жодного шансу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український Bayraktar знищує російський Бук. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
А не имеет значения....я к примеру вижу эти кадры впервые...и очень благодарен за это ВСУ и редакции Цензора..
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10.03.2022 08:48
+37
Эдуард Неделяев
@Edward_Lugansk

·
1 ч



Погодка в Чернигове сейчас просто чудесная: лёгкий морозец, чистое небо и ласковое солнышко, -3. Перед рассветом прошел лёгкий град. Даже не один. И входящая колонна осЛободителей превратилась в живописные руины. Красота!
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10.03.2022 08:52
+34
Треба усвідомити, що у мордорі не існує офіцерів. У офіцера першочергово має бути честь. Честь офіцера не дозволить йому віддати або виконати наказ обстрілювати будинки цивільних, дитячі лікарні і евакуаційні колони. Це терористична атака великого бандформування, що називає себе "рассєя". Отож, хай ідуть ****** у пекло!
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10.03.2022 08:49
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А не имеет значения....я к примеру вижу эти кадры впервые...и очень благодарен за это ВСУ и редакции Цензора..
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10.03.2022 08:48 Відповісти
Я в фб насолоджуюся.
Бачила, що це поширило наше командування ВМС.
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10.03.2022 08:53 Відповісти
Каждый раз смотрю этот и другие ролики как впервый раз. С ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ
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10.03.2022 09:32 Відповісти
Это можно смотреть вечно
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10.03.2022 08:49 Відповісти
Тебя это колышит,фуфел?
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10.03.2022 08:55 Відповісти
Что я ответил последнему быдлу. И не более.
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10.03.2022 09:06 Відповісти
Який діалог з кацапидлом, коли вас треба просто вбивати.
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10.03.2022 10:02 Відповісти
кацапа, це ви по коло йдете, і вас монотонно знищують, а тобі мразота по курсу рускава *******.
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10.03.2022 09:11 Відповісти
Здохни в корчах, кацап!
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10.03.2022 10:04 Відповісти
Долбодятел ты где находишься, сейчас в ЗСУ попасть невозможно, все военкоматы забиты.
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10.03.2022 10:11 Відповісти
Константин ********* 9e71bd91 сиди на бутилці і не смикайся
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10.03.2022 10:32 Відповісти
ЯК БАЙРАКТАР У НЕБІ БЛИСНЕ-ЛАПАТНІК У ПАРТКІ ДРИСНЕ...
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10.03.2022 08:46 Відповісти
...Поделюсь близким будущим.
Расейские дезертиры из армии бегут в расею и беларусь, там начинают сбиваться в банды с оружием.
Голодные, простывшие, с сорванным желудком и расшатанными нервами.
А домой они не могут вернуться, посадят, в Украину не стоит: плена уже не будет, после расстрела роддома - только на убой.
Поэтому ростовская, воронежская области получили сотни мелких бандформирований, готовых на все ради выживания. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/603?comment=42270
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10.03.2022 08:51 Відповісти
А комусь шкода ростовську чи воронєжську області? І тим паче білорусь.
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10.03.2022 09:17 Відповісти
И это правда, так как даже при совке в Германии многие срочники не выдерживали службы в "великой" портяночно-дедовщинной армии и бежали с оружием по окресным селениям, воруя на своём пути.
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10.03.2022 10:15 Відповісти
wow - nu krasatishe !!!!
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10.03.2022 08:47 Відповісти
Треба усвідомити, що у мордорі не існує офіцерів. У офіцера першочергово має бути честь. Честь офіцера не дозволить йому віддати або виконати наказ обстрілювати будинки цивільних, дитячі лікарні і евакуаційні колони. Це терористична атака великого бандформування, що називає себе "рассєя". Отож, хай ідуть ****** у пекло!
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10.03.2022 08:49 Відповісти
Я уже сто раз говорил и повторю еще раз...в паРаше все офицеры кончились 100 лет назад...после этого только красные командиры...
А у красных командиров чести и совести от родясь не было..
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10.03.2022 08:51 Відповісти
Не пиши *****, на рашке никогда не было настоящих офицеров, это всё мифы на которых держалась эта недострана.
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10.03.2022 09:00 Відповісти
А поручик Ржевський?
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22.03.2022 19:11 Відповісти
не було ніколи там честі, це все кіношні видумки, чи отих графоманів, честь і кацап речі несумісні.
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10.03.2022 09:13 Відповісти
Какой нафиг офицер, жирный орк.
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10.03.2022 09:03 Відповісти
Портрет офицера Шойгу.

После ковровых бомбежок Мариуполя, стало очевидно, что в Вооруженных православных силах РФ нет офицеров.

У настоящего офицера в первую очередь, кроме оружия, должна быть честь. Это важное качество человеческой совести не позволит офицеру выполнить преступный приказ из Кремля бомбить пятисоттонными авиабомбами жилые кварталы, детские больницы, родильные дома, похоронные процессии и эвакуационные колонны с белыми флагами.

За полгода можно, конечно, научить гопника, стрелять из современного оружия, но привить офицерскую честь мордвино-тунгускому ратнику - невозможно. Вид человеческой крови по-прежнему возбуждает их воспаленные, пропитые алкоголем мозги.
Наблюдатели ОБСЕ в своих докладах отмечают, что постоянно видят на оккупированном Россией востоке Донбасса русскоговорящих офицеров без погон, со споротыми шевронами, с оружием в руках, небритыми, в ватниках и шапках ушанках, прибывших на Донбасс в кузовах грузовиков «гумконвоев Путина». Эти, с позволения сказать, «офицеры» нелегально проникли на территорию суверенного государства Украины, занимаются убийствами и мародерством и отправляют в родную Бурятию и Якутию деревянные ящики с трофеями: украденные в брошенных домах телевизоры, стиральные машины, ковры, душевые кабины, смесители и унитазы, демонтированные в Луганской областной больнице.

Язык не поворачивается назвать офицерами экипаж российского «Бука» из Курска, который с помощью зенитного ракетного комплекса под украинским городом Снежное произвел залп по гражданскому самолету Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», погубив 298 человеческих жизней, в том числе 80 детей.

Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, расстреливают служебных овчарок на украинских погранзаставах, бомбят донецкие села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом. Не гнушаются «господа офицеры» РФ в военных операциях на востоке Украины использовать ложь и откровенный цинизм. Чтобы оправдать полномасштабное вторжение танковых дивизий Сергея Кунжутовича Шойгу вглубь Украины, российские пилоты 15 июля 2014 года на военных многоцелевых самолетах «МиГ-29» с украинскими опознавательными знаками, захваченными российскими оккупантами в Крыму бомбили город Снежное. На третий день после атаки православных россиян на местном кладбище появилось сразу одиннадцать свежих могильных холмиков. Телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС» подали эту информацию своим зрителям, как «зверства укрофашистов».





Госпожа Ирина Козлова из России достаточно откровенно выразила свое отношение к российским офицерам. Помещаем фрагмент из ее письма:

«Вы не моя армия, вы мне больше не сограждане. Вы отбросы моей страны. Вы предали нас, россиян, по прихоти самозванцев из кремля. Предали из трусости и жадности. Я не заплачу, если вы сдохнете на этой войне, я не пожалею ваших родителей, жен и детей и никогда не помогу им, когда их в очередной раз после вашей позорной смерти кинет наше подлое государство. Я не помогу вам, когда вас, искалеченных, привезут сюда умирать от ран. Не посочувствую и не помогу, потому что вы не просто стали наемными убийцами, вы опозорили всех нас, всю страну. Надеюсь, вы не вернетесь».

Лет через пять-десять вырастут украинские сироты и, глядя на фотографию погибшего на войне с православными россиянами отца, лежащего в гробу с отрезанными на допросах у москвича Игаля Гиркинда ушами, маловероятно, что они когда-нибудь простят российских убийц.
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10.03.2022 10:36 Відповісти
С вертухи в щи на ходу
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10.03.2022 08:49 Відповісти
Но и наша арта - боги - https://www.youtube.com/watch?v=DbriXVl3cBc&t=135s
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10.03.2022 08:50 Відповісти
prosto ************ rabota
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10.03.2022 08:52 Відповісти
Kak mozhno ponjatj tam iz neskoljko video rolik - kogda zvizdanuli po pervoi mashine, bumazhki razletelis, potom bumazhki jestj a vrak avtomobilja nema.
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10.03.2022 09:20 Відповісти
Молодці! Зітріть цю наволоч з лиця землі!
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10.03.2022 08:51 Відповісти
.......а сколько Bayraktarов за 3 года "закатали в асфальт".....
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10.03.2022 08:51 Відповісти
На этот вопрос получим ответ после победы, а пока сцепив зубы, вместе работаем на победу.
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10.03.2022 09:05 Відповісти
Эдуард Неделяев
@Edward_Lugansk

·
1 ч



Погодка в Чернигове сейчас просто чудесная: лёгкий морозец, чистое небо и ласковое солнышко, -3. Перед рассветом прошел лёгкий град. Даже не один. И входящая колонна осЛободителей превратилась в живописные руины. Красота!
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10.03.2022 08:52 Відповісти
В день таких видео десятками должно быть
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10.03.2022 08:53 Відповісти
Нельзя показывать часто как и где работают байрактары.
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10.03.2022 09:05 Відповісти
Мороз в дупу кацапським оркам!
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10.03.2022 08:57 Відповісти
Солидарен с предыдущими ораторами - эти кадры греют душу несказанно. Слава Украинi!
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10.03.2022 08:59 Відповісти
одно удовольствие не только смотреть как уничтожается техника врага, но и слушать прекрасную песню
Слава ВСУ, слава Украине
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10.03.2022 09:01 Відповісти
За всех кто ,погиб , от руки руских ублюдков
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10.03.2022 09:10 Відповісти
Сьогодні пречудова погода на Київщині. А це значить, що байрактарам сьогодні буде дуже багато роботи
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10.03.2022 09:21 Відповісти
Ради одной непонятной хрени расходовать ракету? Может есть смысл херачить по скоплениям, чтобы от одного выстрела накрывало сразу кучу парашенской техники?
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10.03.2022 09:33 Відповісти
Тобі скільки рочків? Най дяді без тебе розберуться.
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10.03.2022 10:19 Відповісти
Хамло, йшло б ти... До спаму.
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10.03.2022 10:21 Відповісти
почитайте, що вони можуть скидати.
Там немає авіабомб по 500 кг.
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10.03.2022 11:20 Відповісти
Ну от до чого тут це? Я кажу про велики скупчення техніки, де одне враження ракетою по баку за пальним чи боєкомплекту провокує ланцюгову реакцію. Відповідно, коефіціент корисної дії від цього набагато вищий і ракети заощаджуються.
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10.03.2022 11:38 Відповісти
подивіться відео різні. Ланцюгова реакція найчастіше не відбувається. Хіба що влучити у буратіно, або вантажівку з БК. А це не завжди буває.
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10.03.2022 12:07 Відповісти
Паливозаправник це не ланцюгова реакція?
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10.03.2022 12:08 Відповісти
Це окремі випадки, коли є каністра у колоні, чи 2-3.
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10.03.2022 13:30 Відповісти
Або ось - один постріл і вся колонна ліквідована:

https://www.youtube.com/shorts/DtJzSdZRKhM
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10.03.2022 12:11 Відповісти
І я про це ... Там написано, що уся колона ліквід-на. Насправді, нажаль, ні.
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10.03.2022 13:28 Відповісти
Нижче подивіться. Там дуже добре цистерни вибухають одна за одною...
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10.03.2022 13:48 Відповісти
Ось іще непогана підбірка:

https://www.youtube.com/watch?v=yRcPtFb7K08
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10.03.2022 12:13 Відповісти
Эта хрень вообще-то система войскового ПВО. В любом случае цель №1 для любой авиации. В т.ч. и байрактара.
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10.03.2022 11:03 Відповісти
lubię . Jeszcze jeden, a potem jeszcze jeden ...aż się wyniosą.
Chwała Ukrainie!
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10.03.2022 10:11 Відповісти
Не знаю, чи це ненавмисно, але завдяки нашим ЗМІ у де-кого може скластися враження, що куплені у Туреччині беспілотники - чи не головна нищівна сила ЗСУ. Хоча на справді - це лише оперативні розвідники, з дуже малими ударними можливостями.
І при цьому Туреччина (яка лише нажилася на продажу зброї) надається як найліпший союзник (хоча судна з кримнаша як заходили у турецькі порти, так і продовжують), а Єдроган (який мало чим відрізняється від путіна) - найлєпший друг нашого гаранта.
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10.03.2022 10:40 Відповісти
Нуу ... Путін же не каже "слава ...", а Ердоган каже.
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10.03.2022 11:21 Відповісти
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов-********. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии. Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские мрази начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила. Каждый город в Украине - это неприступная крепость. Русский солдат - уходи домой, сдавайся, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
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10.03.2022 12:27 Відповісти
Треба закупити побільше Байрактарів.
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10.03.2022 12:34 Відповісти
Як красиво, дивився б і дивився
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11.03.2022 00:40 Відповісти
 
 