Українські захисники знищили ворожу техніку під Броварами. ВIДЕО

Під Броварами українські військовослужбовці знищили ворожу техніку.

Відповідні відео опубліковано на сторінці Чернігівського обласного ТЦК та СП у Фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Наші під Броварами трохи орків попалили", - йдеться у підписі до відео.

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