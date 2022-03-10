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Українські захисники знищили ворожу техніку під Броварами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Під Броварами українські військовослужбовці знищили ворожу техніку.

Відповідні відео опубліковано на сторінці Чернігівського обласного ТЦК та СП у Фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Наші під Броварами трохи орків попалили", - йдеться у підписі до відео.

Також дивіться: Українські військові знищили екіпаж російського БТР "Ракушка". ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
хлопці мають рацію і джавелін.
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10.03.2022 09:46
+21
Гредунов Евгений, тероборна Бровари: "Группировка московитов между Трубежом и Броварами нагнала техники и сама загнала себя в ловушку и окапывалась в районе Богдановки. У них скверные дела. Остается один путь для отступления и снабжения через Шевченково на Завориче. Они прикрываются мирными жителями. Если наши разбомбят переправу, это уже будет котел. Скорее будет крышка этим пришельцам.
Назовем это большим пивоваренным котлом (від значення слова Бровари).
Все будет Украина!"
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10.03.2022 09:55
+17
#нампишут

Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.

- СБУ, просим разработать методичку
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10.03.2022 10:14
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хлопці мають рацію і джавелін.
love it!
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10.03.2022 09:46 Відповісти
Це ще позавчора було, але новина чудова
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10.03.2022 09:48 Відповісти
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10.03.2022 09:53 Відповісти
Гредунов Евгений, тероборна Бровари: "Группировка московитов между Трубежом и Броварами нагнала техники и сама загнала себя в ловушку и окапывалась в районе Богдановки. У них скверные дела. Остается один путь для отступления и снабжения через Шевченково на Завориче. Они прикрываются мирными жителями. Если наши разбомбят переправу, это уже будет котел. Скорее будет крышка этим пришельцам.
Назовем это большим пивоваренным котлом (від значення слова Бровари).
Все будет Украина!"
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10.03.2022 09:55 Відповісти
Прекрасно! Але, як згадаю, В страшному сні не міг уявити що це Бровари, з яких моя одногрупниця їздила в КПІ кожного навчального дня ... Мені стає моторошно.
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10.03.2022 09:56 Відповісти
БРАВО!
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10.03.2022 10:03 Відповісти
#нампишут

Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.

- СБУ, просим разработать методичку
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10.03.2022 10:14 Відповісти
Я думаю такую инициативу должна взять беларусская оппозиция.
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10.03.2022 10:43 Відповісти
наші накрили рашистів https://www.youtube.com/watch?v=0y9ttVdlmtQ
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10.03.2022 10:20 Відповісти
видео суперове. батальон танків у два ряди в центрі н.с. Збоку командирський біля подвіря. Удари по передніх, командир першим ходу. І все змішалось. Кожен хоче розвернутись першим. А який удар по психіці орків-тільки пошикувались, звідки удар-невидно, все горить. командирський втякає. І командир полка згорів.
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10.03.2022 17:33 Відповісти
 
 