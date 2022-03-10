Українські захисники знищили ворожу техніку під Броварами. ВIДЕО
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Під Броварами українські військовослужбовці знищили ворожу техніку.
Відповідні відео опубліковано на сторінці Чернігівського обласного ТЦК та СП у Фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Наші під Броварами трохи орків попалили", - йдеться у підписі до відео.
Топ коментарі
+21 три - пятнадцать
показати весь коментар10.03.2022 09:46
+21 Славко Артеменко
показати весь коментар10.03.2022 09:55
+17 Saskia Jansen
показати весь коментар10.03.2022 10:14
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Назовем это большим пивоваренным котлом (від значення слова Бровари).
Все будет Украина!"
Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.
- СБУ, просим разработать методичку