УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12976 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
38 105 22
армія РФ (13463) війна (56332) знищення (4098)

Військовослужбовці 72 бригади ведуть важкі бої та знищують ворога на підступах до Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На відео - один із епізодів як найкращі сини України, військослужбовці 72 бригади ведуть важкі бої та знищують ворога, який рветься на Київ.

Відео опубліковано на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо ранок із гарних новин і гарних відео. Ось так ми нищимо ворогів, які прийшли на нашу землю зі зброєю. Так буде з кожним! Слава Україні", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Українські захисники знищили ворожу техніку під Броварами. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Vsevolod Polishchuk

10 hrs ·

Я нічого не знаю про ваших хамовитих переселенців. Наші харків'янки тихенько, але впевнено дякували за все. За чай, за мило, за рушник, за яєшню, за канапку, кожного разу дякую. Хоч я чітко зранку показав і наголосив, що ось є готовий салат, а ось начистив бульби і моркви, і замочив сочевицю, і ось цибуля, ось спеції, лише зварити зупу, їли аж до вечора залишки того, що залишилося після 20ти годин у потязі, якісь шматки хліба і сиру, та консерву. І аж увечері допомагали мені варити ту зупу, з їли по тарілці, стрясаючись щоразу, коли запускався холодильник.

Лише коли зайшли до хати в Рогатині, де місцевий волонтер не ночував уже десять днів і не опалював, тож у хаті було градуси 3-4, дев'ятирічна дівчинка заплакала і сказала "хочу додоооому". Але дорослі не сказали нічого, тільки знову за все дякували. А потім ще намагалися дати нам гроші. "Як не за кімнату, то хоч за бензин, будь ласка". У Рогатині вони пішли у міськраду волонтерити на другий де день. Так само я точно знаю, що волонтерять десятки приїжджих у Львові.

Я нічого не знаю про ваших здирників - галичан. Я бачив людей, які повивозили на польові кухні обладнання, котре коштує тисячі доларів, і це - останнє, що було в цих людей, які в боргах ще після локдаунів. Ці люди не ображалися, якщо хтось не дякував, бо бачили, наскільки всі в шоці. Я бачив людей, які не їли по дві доби, хоча за цей час самі організовували харчі хто для десятків, хто для сотень, хто для тисяч людей. Я бачив людей, які носили важелезні коробки і посміхались. Я бачив людину, яка потай від водійки закидала гроші в авто на бензин, бо авто зробило невеликий гак, щоб до ліків на фронт докинути особисті речі хірурга.

Я бачу, як спокійно організовують ланцюжки доставок львівяни, хмельничани, миколаївці й одесити. Як несподівано потіснішала країна, як Київ став майже поруч, а Харків - трішки дотягнутися і можна поплескати по плечу.

Це дійшло ще не до всіх, і є ті, хто ще не побачив змін. Є ті, хто загнав до неба ціни на квартири. Є ті, хто доїхав до курортних містечок першого ж дня і намагається робити вигляд, що війни нема. Але це одиниці, які не роблять погоди, якщо не робити цим історіям "максимальний репост".

Не знаю, як ви, а я дуже хочу якнайшвидше побачити відбудовані Харків і Чернігів, і потрапити в звільнений Херсон. Ходити і обнімати там усіх.
показати весь коментар
10.03.2022 10:21
+24
показати весь коментар
10.03.2022 10:19
+16
В воздух поднялись миллиарды частиц с лишними хромосомами
показати весь коментар
10.03.2022 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В воздух поднялись миллиарды частиц с лишними хромосомами
показати весь коментар
10.03.2022 10:18 Відповісти
Цікаво, що це хлопці знищили, і чим? Слава Україні!
показати весь коментар
10.03.2022 10:18 Відповісти
Міст підірвали напевно.
показати весь коментар
10.03.2022 10:33 Відповісти
Схоже на те.
Сподіваюся, що наші хлопці вичікували, коли на той міст ступить нога окупанта.
Тоді дуже добре.
показати весь коментар
10.03.2022 15:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0y9ttVdlmtQ накрили колону русні
показати весь коментар
10.03.2022 10:19 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 10:19 Відповісти
берегите себя и не оставляйте живым ни одного кацапа...
показати весь коментар
10.03.2022 10:20 Відповісти
Дякуємо. Хай Вас накриють своїми крилами та вбережуть від ворожих куль Янголи Охоронці. Повертайтесь неушкодженими з Перемогою.
показати весь коментар
10.03.2022 10:20 Відповісти
Vsevolod Polishchuk

10 hrs ·

Я нічого не знаю про ваших хамовитих переселенців. Наші харків'янки тихенько, але впевнено дякували за все. За чай, за мило, за рушник, за яєшню, за канапку, кожного разу дякую. Хоч я чітко зранку показав і наголосив, що ось є готовий салат, а ось начистив бульби і моркви, і замочив сочевицю, і ось цибуля, ось спеції, лише зварити зупу, їли аж до вечора залишки того, що залишилося після 20ти годин у потязі, якісь шматки хліба і сиру, та консерву. І аж увечері допомагали мені варити ту зупу, з їли по тарілці, стрясаючись щоразу, коли запускався холодильник.

Лише коли зайшли до хати в Рогатині, де місцевий волонтер не ночував уже десять днів і не опалював, тож у хаті було градуси 3-4, дев'ятирічна дівчинка заплакала і сказала "хочу додоооому". Але дорослі не сказали нічого, тільки знову за все дякували. А потім ще намагалися дати нам гроші. "Як не за кімнату, то хоч за бензин, будь ласка". У Рогатині вони пішли у міськраду волонтерити на другий де день. Так само я точно знаю, що волонтерять десятки приїжджих у Львові.

Я нічого не знаю про ваших здирників - галичан. Я бачив людей, які повивозили на польові кухні обладнання, котре коштує тисячі доларів, і це - останнє, що було в цих людей, які в боргах ще після локдаунів. Ці люди не ображалися, якщо хтось не дякував, бо бачили, наскільки всі в шоці. Я бачив людей, які не їли по дві доби, хоча за цей час самі організовували харчі хто для десятків, хто для сотень, хто для тисяч людей. Я бачив людей, які носили важелезні коробки і посміхались. Я бачив людину, яка потай від водійки закидала гроші в авто на бензин, бо авто зробило невеликий гак, щоб до ліків на фронт докинути особисті речі хірурга.

Я бачу, як спокійно організовують ланцюжки доставок львівяни, хмельничани, миколаївці й одесити. Як несподівано потіснішала країна, як Київ став майже поруч, а Харків - трішки дотягнутися і можна поплескати по плечу.

Це дійшло ще не до всіх, і є ті, хто ще не побачив змін. Є ті, хто загнав до неба ціни на квартири. Є ті, хто доїхав до курортних містечок першого ж дня і намагається робити вигляд, що війни нема. Але це одиниці, які не роблять погоди, якщо не робити цим історіям "максимальний репост".

Не знаю, як ви, а я дуже хочу якнайшвидше побачити відбудовані Харків і Чернігів, і потрапити в звільнений Херсон. Ходити і обнімати там усіх.
показати весь коментар
10.03.2022 10:21 Відповісти
Я з західної України, і з моїх знайомих немає ЖОДНОГО хто б когось не прихистив. У моєї сестри живуть 5 біженців, у сусіда - 9, факткично наші сім'ї виросли в кілька разів
показати весь коментар
10.03.2022 12:30 Відповісти
С каких это пор мост является врагом?
показати весь коментар
10.03.2022 10:21 Відповісти
произошел большой бадабум. но кассабы его не успели услышать.
показати весь коментар
10.03.2022 10:21 Відповісти
Лапті в одну сторону кокошніки в іншу. Хоча після такого вибуху все пвшло шляхом рузьге корабель
показати весь коментар
10.03.2022 10:22 Відповісти
Може, хоч тепер маскальнота зрозуміє, чому у нас так багато чорнозему.
показати весь коментар
10.03.2022 10:22 Відповісти
шо б в вас, хлопці, тільки рученьки не боліли - і бережить себе будь ласка....
показати весь коментар
10.03.2022 10:23 Відповісти
Гарно смалять наші хлопці орків під Києвом 👍🏼💪✊
показати весь коментар
10.03.2022 10:23 Відповісти
Vsevolod Polishchuk

10 hrs ·

Я нічого не знаю про ваших хамовитих переселенців. Наші харків'янки тихенько, але впевнено дякували за все. За чай, за мило, за рушник, за яєшню, за канапку, кожного разу дякую. Хоч я чітко зранку показав і наголосив, що ось є готовий салат, а ось начистив бульби і моркви, і замочив сочевицю, і ось цибуля, ось спеції, лише зварити зупу, їли аж до вечора залишки того, що залишилося після 20ти годин у потязі, якісь шматки хліба і сиру, та консерву. І аж увечері допомагали мені варити ту зупу, з їли по тарілці, стрясаючись щоразу, коли запускався холодильник.

Лише коли зайшли до хати в Рогатині, де місцевий волонтер не ночував уже десять днів і не опалював, тож у хаті було градуси 3-4, дев'ятирічна дівчинка заплакала і сказала "хочу додоооому". Але дорослі не сказали нічого, тільки знову за все дякували. А потім ще намагалися дати нам гроші. "Як не за кімнату, то хоч за бензин, будь ласка". У Рогатині вони пішли у міськраду волонтерити на другий де день. Так само я точно знаю, що волонтерять десятки приїжджих у Львові.

Я нічого не знаю про ваших здирників - галичан. Я бачив людей, які повивозили на польові кухні обладнання, котре коштує тисячі доларів, і це - останнє, що було в цих людей, які в боргах ще після локдаунів. Ці люди не ображалися, якщо хтось не дякував, бо бачили, наскільки всі в шоці. Я бачив людей, які не їли по дві доби, хоча за цей час самі організовували харчі хто для десятків, хто для сотень, хто для тисяч людей. Я бачив людей, які носили важелезні коробки і посміхались. Я бачив людину, яка потай від водійки закидала гроші в авто на бензин, бо авто зробило невеликий гак, щоб до ліків на фронт докинути особисті речі хірурга.

Я бачу, як спокійно організовують ланцюжки доставок львівяни, хмельничани, миколаївці й одесити. Як несподівано потіснішала країна, як Київ став майже поруч, а Харків - трішки дотягнутися і можна поплескати по плечу.

Це дійшло ще не до всіх, і є ті, хто ще не побачив змін. Є ті, хто загнав до неба ціни на квартири. Є ті, хто доїхав до курортних містечок першого ж дня і намагається робити вигляд, що війни нема. Але це одиниці, які не роблять погоди, якщо не робити цим історіям "максимальний репост".

Не знаю, як ви, а я дуже хочу якнайшвидше побачити відбудовані Харків і Чернігів, і потрапити в звільнений Херсон. Ходити і обнімати там усіх.
показати весь коментар
10.03.2022 10:24 Відповісти
Хотілось би побільше знищених, бо вони пруть, як саранча.
показати весь коментар
10.03.2022 10:26 Відповісти
до последнего кацапа на нашей земле
показати весь коментар
10.03.2022 10:33 Відповісти
Проклинати, кажуть, не можна. Та ординських вбивць це не стосується.
Бо вони вже є прокляті Богом.
Потужна словесна формула-заговір:

"Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Їх очі мертвенні, тіла їх зловонні
Алатир-каменем причавлені.
Амінь."

Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!
показати весь коментар
10.03.2022 11:35 Відповісти
Все те саме вже є у скороченому заговорі:

"Путін-*****, ШОБ ТИ ЗДОХ!!!"
показати весь коментар
10.03.2022 15:30 Відповісти
 
 