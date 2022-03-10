Військовослужбовці 72 бригади ведуть важкі бої та знищують ворога на підступах до Києва. ВIДЕО

На відео - один із епізодів як найкращі сини України, військослужбовці 72 бригади ведуть важкі бої та знищують ворога, який рветься на Київ.

Відео опубліковано на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо ранок із гарних новин і гарних відео. Ось так ми нищимо ворогів, які прийшли на нашу землю зі зброєю. Так буде з кожним! Слава Україні", - йдеться в повідомленні.

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