Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Про це говорить один із таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків.
Так, СБУ опублікувала відео допиту окупанта, інформує Цензор.НЕТ.
На відео окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.
СБУ повідомляє, що завданням російського окупанта було – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.
"Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.
Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з "добровільними смертниками" з "охоронного агентства". Їх послали на вірну смерть", - говорять у Службі безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
От чому в нас такий прошарок чорнозему. З кацапів..
Советую наемникам брать предоплату в валюте.....
И на забугорные счета..... В рашке вы валюту вряд ли получите....
Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу.
Жоден злочин не залишиться безкарним.
Переглянути список можна за посиланням:
https://gur.gov.ua/content/spysok-viiskovosluzhbovtsiv-117-okremoho-transportnoho-aviatsiinoho-polku-viiskova-chastyna-45097-m-omsk-iaki-dostavliaiut-zbroiu-ta-boieprypasy-dlia-vbyvstva-myrnykh-hromadian-ukrainy.html?fbclid=IwAR1gjjBSHsYB3aoqVj4W7w7-KPwrSkOlC5zgkj-tg9OrhUU5Xsa55wvzeFM
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