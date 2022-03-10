Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. ВIДЕО

Про це говорить один із таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків.

Так, СБУ опублікувала відео допиту окупанта, інформує Цензор.НЕТ.

На відео окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

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СБУ повідомляє, що завданням російського окупанта було – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

"Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.

Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з "добровільними смертниками" з "охоронного агентства". Їх послали на вірну смерть", - говорять у Службі безпеки України.

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