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Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Про це говорить один із таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків.

Так, СБУ опублікувала відео допиту окупанта, інформує Цензор.НЕТ.

На відео окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

СБУ повідомляє, що завданням російського окупанта було – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

"Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.

Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з "добровільними смертниками" з "охоронного агентства". Їх послали на вірну смерть", - говорять у Службі безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ захопила секретний GPS-навігатор окупантів, що дозволить діяти на випередження
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Топ коментарі
+16
Нічого ж не змінюється - намагаються закидати ворога своїми трупами.
От чому в нас такий прошарок чорнозему. З кацапів..
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10.03.2022 10:23
+14
Отримав 2 тис доларів?
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10.03.2022 10:22
+14
Меня уже начинают бесить ети *исповеди* пленных кацапофашистов. Гораздо приятнее и спокойнее смотреть на дохлого разорванного кацапа лежащего мордой в болоте. Вы поймите наконец, ваша либеральность и сострадание по отношению к врагу ето ваша слабость которой кацапоиды пользуются
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10.03.2022 10:27
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Отримав 2 тис доларів?
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10.03.2022 10:22 Відповісти
Ага. Перевели на карточку и тут же эту карточку заблокировали. ))
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10.03.2022 11:40 Відповісти
Поки сторожа с двустволками не пішли, дно ще не досягнуто.
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10.03.2022 10:23 Відповісти
Дно буде, коли підуть вєртухаї.
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10.03.2022 10:28 Відповісти
Нічого ж не змінюється - намагаються закидати ворога своїми трупами.
От чому в нас такий прошарок чорнозему. З кацапів..
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10.03.2022 10:23 Відповісти
Ой ржу не могу....
Советую наемникам брать предоплату в валюте.....
И на забугорные счета..... В рашке вы валюту вряд ли получите....
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10.03.2022 10:24 Відповісти
кацаплишнехромосомный... здохни... ****...
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10.03.2022 10:24 Відповісти
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, м. Омськ), які доставляють зброю та ********** для вбивства мирних громадян України

Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу.

Жоден злочин не залишиться безкарним.
Переглянути список можна за посиланням:

https://gur.gov.ua/content/spysok-viiskovosluzhbovtsiv-117-okremoho-transportnoho-aviatsiinoho-polku-viiskova-chastyna-45097-m-omsk-iaki-dostavliaiut-zbroiu-ta-boieprypasy-dlia-vbyvstva-myrnykh-hromadian-ukrainy.html?fbclid=IwAR1gjjBSHsYB3aoqVj4W7w7-KPwrSkOlC5zgkj-tg9OrhUU5Xsa55wvzeFM

#StopPutin
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10.03.2022 10:24 Відповісти
870
Прапорщик
Шевченко Андрей Сергеевич
в/ч 45097

871
Ефрейтор
Шевченко Елена Анатольевна
в/ч 45097

872
Капитан
Шевченко Роман Вячеславович
в/ч 45097

873
Прапорщик
Шевчук Василий Владимирович
в/ч 45097

з такими прізвищами манкурти
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10.03.2022 10:52 Відповісти
Меня уже начинают бесить ети *исповеди* пленных кацапофашистов. Гораздо приятнее и спокойнее смотреть на дохлого разорванного кацапа лежащего мордой в болоте. Вы поймите наконец, ваша либеральность и сострадание по отношению к врагу ето ваша слабость которой кацапоиды пользуются
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10.03.2022 10:27 Відповісти
Пусть лучше в плен сдаются , чем бьются до последнего патрона.
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10.03.2022 10:36 Відповісти
І нафіга оцей непотріб нам здався? Що цінного воно знає або може?
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10.03.2022 10:28 Відповісти
Ну, напевне, він сподівається, що ті дві тисячі доларів ми йому заплатимо. Він же внє політікі.
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10.03.2022 10:30 Відповісти
Так воно до того і йде , пересидить війну у нас на безкоштовних харчах , а потім через ЄСПЛ відсудить у нас компенсацію , бо його ж у списках військових рашки немає (( допитали , відео зняли - а далі непоправні втрати під час ворожого обстрілу .... і могилки йому не копати - на скотомогильник у яму !
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10.03.2022 10:44 Відповісти
Потім будуть відбудовувати те ,що зруйнували...
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10.03.2022 12:40 Відповісти
Закапать живым ...бесплатно ..
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10.03.2022 10:28 Відповісти
Тварюка русская.******** кацапский!!!
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10.03.2022 10:29 Відповісти
Стало цікаво, а що ж таке справжній "бліц-кріг" в оригіналі, а не кацапській пародії. Відкриваєм навіть російську сторінку в вікпедії(там може і дещо "зглажено", насправді могло бути і ще гірше): до Житомира десь біля 400км від кордону німці пройшли за неповні 2 тижня(через в тому числі "укрєпрайони"), до Вітебська приблизно за той же час через страни Балтії - біля 500(!!!) км. У орків це нова форма війни - Schneckenkrieg "шнекен-кріг"(на блискавична, а равликова... ).
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10.03.2022 10:33 Відповісти
Константин,ти подивися за скільки часу німці захопили Францію.Всю. Здивуєшся?.?.?.
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10.03.2022 12:24 Відповісти
Чого це здивуюсь? Я історію непогано знаю, може не супер-детально, тому і заглядаю в якісь джерела щось перевірити, порівняти, все-таки не історик за фахом)) Ну за місяць Париж і пів-країни з Півночи було окуповано в 1940, в травні-червні(якщо не помиляюся), про всю Францію мова не йшла - вона була поділена на окуповану частину і "вішистську" південну Францію на Півдні - типу "протекторат" Німеччини, якщо нічого не плутаю.
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10.03.2022 12:32 Відповісти
Вообще-то, на таких записях либо обоих должно быть хорошо слышно, либо ответы, так как они более важны, чем стандартные вопросы.
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10.03.2022 10:37 Відповісти
Неужели в Мордоре всё так плохо что стали пустить в расход частных оранников?
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10.03.2022 10:41 Відповісти
Они без мобилизации срочников никак не обойдутся, но и эта мера никак их уже не спасет *****, паРашка к Пасхе накроется 3,1415ЗДОЙ!
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10.03.2022 10:44 Відповісти
Это самый настоящий ******, как и срочники-"не контрактники". Только это старый контрактник и легенда другая, но за плечами не один сириец с раздробленными суставами
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10.03.2022 10:46 Відповісти
Надеюсь, обошлось без "звонка маме".
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10.03.2022 10:56 Відповісти
прямо божий одуванчик... еле дышим... а с каким оголтением эта падла расстреливала украинцев...
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10.03.2022 10:58 Відповісти
Оставили "пятерочки" и "магниты" без охранников, я правильно понял?
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10.03.2022 11:24 Відповісти
Зарежьте подонка!
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10.03.2022 15:23 Відповісти
 
 