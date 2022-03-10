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На Банковій спростували фейки про втечу команди Президента і розповіли про евакуацію мирних людей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав українців не вірити фейкам про нібито втечу команди Президента.

Про це він заявив у своєму відеозверненні з вулиці Банкової у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не може перемогти нас в бою, тому запускає купу фейків про те, що нібито команда Президента залишила країну. Це неправда. Я звертаюся до вас з вулиці Банкової біля будівлі ОП, де зараз працює Президент і його команда", - сказав він.

Він також розповів, що 9 березня було евакуйовано близько 48 тис. людей з трьох напрямків: із Київської області - 3,5 тис. людей, із Сум - 43 тис. людей, з Енергодару - 1 тис. людей. Також, за його словами, продовжується евакуація десятків тисяч мирних мешканців з Харкова.

"Всі вже в безпеці, - наголосив він. - Ми продовжуємо працювати, щоб забезпечити евакуацію всіх, хто її потребує".

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Кирило Тимошенко зазначив, що сьогодні в кожному регіоні розгорнуті великі хаби гуманітарної допомоги, яку щодня перевозять близько тисячі фур, ще близько 1200 тонн гумдопомоги перевозить "Укрзалізниця".

"Це дійсно велика робота, цифри вражають. За 9 днів березня вже перевезено 10500 тонн. Нарощуємо темпи і обсяги, щоб допомогу отримали всі, хто її потребує", - підкреслив заступник керівника ОП.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Украинский Сталкер



@yapravvsegda

·
1 год



Прямі перемовини Зеленського і Путіна - це мир на умовах Путіна і, як наслідок - втрата Україною права вимагати репарацій і контрибуцій з Росії за завдані нею збитки. Захід не компенсує Україні усіх втрат і після припинення бойових дій втратить до неї інтерес.
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10.03.2022 10:24
+8
Тому ніяких компромісів.
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10.03.2022 10:27
+5
тот кто это пишет вообще не понимает украинских реалий, общество (причём вооруженное) не простит Зеленскому уступок и он это знает.
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10.03.2022 10:26
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Украинский Сталкер



@yapravvsegda

·
1 год



Прямі перемовини Зеленського і Путіна - це мир на умовах Путіна і, як наслідок - втрата Україною права вимагати репарацій і контрибуцій з Росії за завдані нею збитки. Захід не компенсує Україні усіх втрат і після припинення бойових дій втратить до неї інтерес.
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10.03.2022 10:24 Відповісти
тот кто это пишет вообще не понимает украинских реалий, общество (причём вооруженное) не простит Зеленскому уступок и он это знает.
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10.03.2022 10:26 Відповісти
Тому ніяких компромісів.
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10.03.2022 10:27 Відповісти
Ну вот бы еще адресс конкретно указал... не надо лишней инфы
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10.03.2022 10:25 Відповісти
ну втекли б і що?
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10.03.2022 10:25 Відповісти
гірше б не стало. Хуже нє будєт - саме з таким лозунгом вони рвалися до влади.
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10.03.2022 10:30 Відповісти
так і я про теж
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10.03.2022 10:31 Відповісти
Пусть команда сделает сэлфи на фоне тёр обороны.
Где там наш ресторатор? Что то качка не видно и не слышно...
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10.03.2022 10:27 Відповісти
він тримає оборону на Закарпатті
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10.03.2022 10:28 Відповісти
Zachem, z<achem tebe eto videtj i znatj?
Ti iz sborishche idiotov, chto schitajesh evakuaciju praviteljstav i simvola strani prezidenta v bezopasnoje mesto????
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10.03.2022 10:30 Відповісти
Була інформація що котлетує в Ужгороді. Правда чи ні, вимагав десь безкоштовного харчування, бо потерпевший.
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10.03.2022 10:31 Відповісти
Странно.... По идее сам должен был у плиты кормить наших защитников и эвакуированных.....
А то такие понты... Такие понты...
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10.03.2022 10:34 Відповісти
заступник керівника офісу президента не є офіційною особою. Скоріше - технічний працівник. Хай виступає у живому ефірі єрмак поряд із зеленським та інші натхненники "великого будівництва"
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10.03.2022 10:28 Відповісти
V smisle, vtikti, eto budet evakuacija i vash bubochka kak tipichnij idiot sovkovoga perioda, upotrebljaja takije slova sozdajot problemi - on ne persona a nositelj statusa prezident, sratj hotel na nevo kak cheloveka, no kak simvol on dolzhen bitj v sohrannosti i bezopasnosti.
Info dlja podobnih idiotov - vozmjom posledniju voinu: Korolj Norge, nahodilsa b GB, korolj Daniji za granicoi, praviteljstvo Poljshi za granicoi ............ tak sohronjajetsia strana i gosudarstvo, okupant ne ostanavlivajet suchestvovanije strani svoimi marionetkami.

V danij moment bubochka nahoditsia pri proraseiskih konsultatah i krotah - tak otvetjte sebe - on merzavec i idiot ili .......
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10.03.2022 10:28 Відповісти
Закрий пащеку i научись правильно писати.
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10.03.2022 10:33 Відповісти
а что это они промолчали о 10 покушениях и 1 заговоре... интересно - президент и 10 человек - на выходе - 10 покушений и заговор... то же число 11... га?
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10.03.2022 10:30 Відповісти
А хто знає де Бєня Коломойський???
Як він допомагає української армії??
З останніх сил майнить у Нікополі??
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10.03.2022 10:30 Відповісти
беня бюджет обікрав і сидить у своєму бункері
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10.03.2022 10:38 Відповісти
крім президента, який розповідає, ще кілька людей від слуг народу, це все?
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10.03.2022 10:32 Відповісти
НЕ втекти - евакуватись. Але управління не повинно бути втраченим ніколи - навіть з якогось бункера під Києвом чи де інде, не все одно з якого місця приймаються державні рішення ? ***** взагалі вважає себе господарем світу, на рашці війни немає, але він сховався аж на Уралі 2км під землею
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10.03.2022 10:33 Відповісти
певно і фейки самі розпускають і героїчно на них відповідають
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10.03.2022 11:05 Відповісти
 
 