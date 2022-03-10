На Банковій спростували фейки про втечу команди Президента і розповіли про евакуацію мирних людей. ВIДЕО
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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав українців не вірити фейкам про нібито втечу команди Президента.
Про це він заявив у своєму відеозверненні з вулиці Банкової у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог не може перемогти нас в бою, тому запускає купу фейків про те, що нібито команда Президента залишила країну. Це неправда. Я звертаюся до вас з вулиці Банкової біля будівлі ОП, де зараз працює Президент і його команда", - сказав він.
Він також розповів, що 9 березня було евакуйовано близько 48 тис. людей з трьох напрямків: із Київської області - 3,5 тис. людей, із Сум - 43 тис. людей, з Енергодару - 1 тис. людей. Також, за його словами, продовжується евакуація десятків тисяч мирних мешканців з Харкова.
"Всі вже в безпеці, - наголосив він. - Ми продовжуємо працювати, щоб забезпечити евакуацію всіх, хто її потребує".
Кирило Тимошенко зазначив, що сьогодні в кожному регіоні розгорнуті великі хаби гуманітарної допомоги, яку щодня перевозять близько тисячі фур, ще близько 1200 тонн гумдопомоги перевозить "Укрзалізниця".
"Це дійсно велика робота, цифри вражають. За 9 днів березня вже перевезено 10500 тонн. Нарощуємо темпи і обсяги, щоб допомогу отримали всі, хто її потребує", - підкреслив заступник керівника ОП.
Будь ласка, зачекайте...
@yapravvsegda
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1 год
Прямі перемовини Зеленського і Путіна - це мир на умовах Путіна і, як наслідок - втрата Україною права вимагати репарацій і контрибуцій з Росії за завдані нею збитки. Захід не компенсує Україні усіх втрат і після припинення бойових дій втратить до неї інтерес.
Где там наш ресторатор? Что то качка не видно и не слышно...
Ti iz sborishche idiotov, chto schitajesh evakuaciju praviteljstav i simvola strani prezidenta v bezopasnoje mesto????
А то такие понты... Такие понты...
Info dlja podobnih idiotov - vozmjom posledniju voinu: Korolj Norge, nahodilsa b GB, korolj Daniji za granicoi, praviteljstvo Poljshi za granicoi ............ tak sohronjajetsia strana i gosudarstvo, okupant ne ostanavlivajet suchestvovanije strani svoimi marionetkami.
V danij moment bubochka nahoditsia pri proraseiskih konsultatah i krotah - tak otvetjte sebe - on merzavec i idiot ili .......
Як він допомагає української армії??
З останніх сил майнить у Нікополі??