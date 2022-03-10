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Підрозділ ЗСУ розбив російську колону на північному напрямку: абсолютно справний Т-72 захоплено в ході контратаки, - Бутусов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На північному напрямку підрозділ ЗСУ розбив одну з колон російських окупантів.
Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російську колону розбито і абсолютно справний Т-72 захоплено в ході контратаки на північному напрямку. Наш підрозділ у бою очолював один зі старших офіцерів ЗСУ", - розповів він.
Топ коментарі
+58 phantom4
показати весь коментар10.03.2022 10:34
+48 Sasha Gritsevich
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+33 Руслан Вовчук 22efa89a
показати весь коментар10.03.2022 10:37
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Відмінно!
всем песд@звезда
Російська пропаганда дає тріщини навіть на телеканалі «Звєзда»
У меня больше нет тети - я поставила на ней крест.
Натомість Зеленському запропонували спілкування у форматі відеодзвінка, бо у парламенті за розкладом "канікули та ремонт"
Так, згідно з попередніми результатами, однією з причин неспрацьовування парашута може бути те, що його умисно неправильно склали перед вильотом.
У ГУР пояснили, що зацікавились статистикою збитих путінських "асів", у яких після катапультування не розкрився парашут, унаслідок чого льотчики не потрапляють у полон, а гинуть.
"Зараз проводиться детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів, із попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне складання перед вильотом", - зазначили в українській розвідці.
І хоча, на перший погляд, такий висновок виглядає парадоксальним, але він має логічне пояснення. Адже всі ці льотчики окупанта, скидаючи бомби на українські міста і села, є військовими злочинцями. Якщо вони залишаться живими, то можуть стати свідками в судах усіх тих злочинів проти людяності, які творить Путін.
У ГУР зазначили, що "підправляють" парашути пілотам агресора певні служби, натякнувши на ФСБ.
"Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду всьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренької та непомітної особи (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - зазначили в ГУР
Ну так объективно)))
кто ее теперь купит - єто грозное кацапо-оружие?! Эти Панцири, которые не видят в упор Байрактары, эти танки с мангалами на башне, которые ни от чего не спасают?!! Эти аналаговнетные новейшие самолеты, которые сбиваются даже древней совковой ПВО, не говоря уже про современное наплечное ПЗРК?!!
Кто еще будет вываливать валюту за свинокацапский хлам, кто - скажите мне на минуту?!
Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.
- СБУ, просим разработать методичку
Більшість вже у резеві, чекає своєї черги, бо зара не пропхнутись ні до війска ні до ТО.