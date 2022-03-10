Підрозділ ЗСУ розбив російську колону на північному напрямку: абсолютно справний Т-72 захоплено в ході контратаки, - Бутусов. ВIДЕО

На північному напрямку підрозділ ЗСУ розбив одну з колон російських окупантів.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Російську колону розбито і абсолютно справний Т-72 захоплено в ході контратаки на північному напрямку. Наш підрозділ у бою очолював один зі старших офіцерів ЗСУ", - розповів він.

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