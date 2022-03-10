Бій 72-ї бригади та "Азова" з військами РФ у Броварському районі - вид згори. ВIДЕО

В мережі показали як виглядає згори бій з російськими окупантами під Броварами.

Відповідне відео опублікував Руслан Благой, передає Цензор.НЕТ.

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"Бій у Броварському районі - вид згори. Робота 72 бригади і ОПСП "Азов", - йдеться в описі відео.

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