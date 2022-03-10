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Бій 72-ї бригади та "Азова" з військами РФ у Броварському районі - вид згори. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі показали як виглядає згори бій з російськими окупантами під Броварами.

Відповідне відео опублікував Руслан Благой, передає Цензор.НЕТ.

"Бій у Броварському районі - вид згори. Робота 72 бригади і ОПСП "Азов", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділ ЗСУ розбив російську колону на північному напрямку: абсолютно справний Т-72 захоплено в ході контратаки, - Бутусов. ВIДЕО
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Топ коментарі
+49
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10.03.2022 10:48
+34
У "Азова" только одна проблема -рашисткие телеканалы расписали их чуть ли не самой элитной частью нацистов и карателей и поэтому с ними никто не хочет воевать,все лапотные сразу драпают.Так сказать побочный эффект рекламы.
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10.03.2022 10:47
+30
Хорошо, но мало, удрали суки поджав хвост.
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10.03.2022 10:43
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10.03.2022 10:43 Відповісти
Кацапских тварей отправим в Ад .
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10.03.2022 10:43 Відповісти
Ми як у замку, Властелин Кілець друга частина. Один в один.
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10.03.2022 10:46 Відповісти
огромные колонны.., как тараканы, после налета-надо менять позиции..просто не успевают....
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10.03.2022 10:47 Відповісти
Дві неділі війни...
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10.03.2022 11:28 Відповісти
поцікався скільки у них того лайна, українці знищили ледь 10%, правда не факт, що решта в нормальному бойовому стані, але ще всеодно дофіга. Вони ж гроші не в країну вкладали, а в армію, у них манія гігантоманії, ну і звичайно безбожно на цьому крали, тому знову ж таки, сумніви в боєздатності решти, та й не можуть навіть половину того підтягнути, бо нічого не залишиться в інших частинах кацапії.
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10.03.2022 11:47 Відповісти
посмотрите в ютубе МАЙКЛА НАКИ-у него есть видео 2 шт.-о том во что там вкладывали в армию
Называется (НЕ)Сильная армия
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10.03.2022 12:09 Відповісти
Американська розвідка ж казала, що під Гостомелем колона довжиною 60 (!!!!) кілометрів. Це, схоже, найдовша, але ж тих колон по всій Україні скільки...
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11.03.2022 10:27 Відповісти
Хорошо, но мало, удрали суки поджав хвост.
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10.03.2022 10:43 Відповісти
да, к сожалению не удалось заблокировать пути отхода подбитой техникой.
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10.03.2022 10:47 Відповісти
Мясо на учение привезли.
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10.03.2022 10:44 Відповісти
Кацапы как зомби в фильмах, им в радость сдохнуть за великого пу
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10.03.2022 10:44 Відповісти
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10.03.2022 10:46 Відповісти
У "Азова" только одна проблема -рашисткие телеканалы расписали их чуть ли не самой элитной частью нацистов и карателей и поэтому с ними никто не хочет воевать,все лапотные сразу драпают.Так сказать побочный эффект рекламы.
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10.03.2022 10:47 Відповісти
Да какой это Азов? Азов в Мариуполе воюет, а не в Броварах.
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10.03.2022 14:10 Відповісти
в Мариуполе только часть АЗОВА, остальные воюют в разных локациях
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11.03.2022 09:31 Відповісти
Краса, кацапи реально як мішені
Дибіли, ***
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10.03.2022 10:47 Відповісти
Украина уже уничтожила кацапских танков больше, чем есть на вооружении Германии.
А вы говорите -- НАТО, НАТО...
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10.03.2022 10:47 Відповісти
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10.03.2022 10:48 Відповісти
Молодці!
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10.03.2022 10:50 Відповісти
Кацапы на танках косяками ходят. Все ищут *курскую дугу*. Жаль авиация их не ра***башила на ровном месте всех оптом. Теперь расползутся по всей округе придется месяц их по одному вылавливать
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10.03.2022 10:51 Відповісти
Дочорта ж ще тієї "сарани" ще збереглося!!! Багато "Джавелінів" "Н ЛАВ" і "Стугн" ще знадобиться!
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10.03.2022 10:52 Відповісти
Слава Украіні !!!
Повага "АЗОВу" !!!
путін ***** скоро здохне !!!
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10.03.2022 10:54 Відповісти
Амінь!
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10.03.2022 10:56 Відповісти
БТГР покоцали.
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10.03.2022 10:57 Відповісти
Куди прете бл..ді по ораному.
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10.03.2022 11:16 Відповісти
Покидають фашисти танки, вони нам ************ в обороні, бо у наступі без тилу це гроби.
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10.03.2022 11:30 Відповісти
Какие дороги! Просто смотреть приятно.
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10.03.2022 11:35 Відповісти
Хлопчики,рідненькі наші,мочіть їх,не жалійте.Вони не жаліють наших жінок і дітей.Бережіть себе,повертайтеся живими
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10.03.2022 12:08 Відповісти
По
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10.03.2022 12:09 Відповісти
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов-********. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии. Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские мрази начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила. Каждый город в Украине - это неприступная крепость. Русский солдат - уходи домой, сдавайся, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
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10.03.2022 12:12 Відповісти
Из этого хреново сплепленого видео я могу сделать вывод, что колонна парашенской техники пыталась зайти в какое-то село. На въезде ее накрыли, началась паника, парашенцы начали стрелять из буратины по своим, а потом развернулись и поехали обратно.
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10.03.2022 12:24 Відповісти
Гарнюче!
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10.03.2022 15:50 Відповісти
СИМФОНИЯ!!!!! шестая Шостаковича.....
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10.03.2022 22:20 Відповісти
Вас сук нужно жечь до пепла, тварей сотнями за каждого убитого ребенка. Гореть вам с вашим ублюдком плешивым президентом в аду.
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11.03.2022 08:46 Відповісти
У нас это видео показывают ВСЕ новостные каналы!
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11.03.2022 09:01 Відповісти
первий шаг вперед и в Ад!!!!!
А каждий второй тоже **** в Ад попадет в след за тобой.
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11.03.2022 12:06 Відповісти
 
 