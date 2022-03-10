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Бій 72-ї бригади та "Азова" з військами РФ у Броварському районі - вид згори. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі показали як виглядає згори бій з російськими окупантами під Броварами.
Відповідне відео опублікував Руслан Благой, передає Цензор.НЕТ.
"Бій у Броварському районі - вид згори. Робота 72 бригади і ОПСП "Азов", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+49 Saskia Jansen
показати весь коментар10.03.2022 10:48
+34 govtva
показати весь коментар10.03.2022 10:47
+30 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.03.2022 10:43
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Называется (НЕ)Сильная армия
Дибіли, ***
А вы говорите -- НАТО, НАТО...
Повага "АЗОВу" !!!
путін ***** скоро здохне !!!
А каждий второй тоже **** в Ад попадет в след за тобой.