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Залужний показав кадри знищення російських танків біля Бородянки: "Ювелірна робота нашої артилерії". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі показали як українська артилерія нищить російські танки біля Бородянки під Києвом.

Відповідне відео оприлюднив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі н.п. Бородянка.", - підписав Залужний відео.

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Топ коментарі
+43
ахренеть точность, 1 выстрел-1 фраг, наводчику - медаль
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10.03.2022 11:19
+42
Залужний молодець! Зараз все в його руках!
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10.03.2022 11:17
+37
Спасибо ЗСУ за работу, за то, что они защищают Украину.. Героям Слава!
Главное, бейте врага, но берегите себя, ваши родные ждут вас дома с Победой!
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10.03.2022 11:19
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Залужний молодець! Зараз все в його руках!
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10.03.2022 11:17 Відповісти
Да тут уже Зе хочет с Пу встречаться, в Турции об этом договариваются, ща начнется сопли возить
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10.03.2022 12:00 Відповісти
Ідеально!
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10.03.2022 11:18 Відповісти
Героям Слава! Смерть рашистським оркам -zombi -вбивцям!🇺🇦
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10.03.2022 11:19 Відповісти
ахренеть точность, 1 выстрел-1 фраг, наводчику - медаль
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10.03.2022 11:19 Відповісти
тут не совсем наводчик. тут корректировка с воздуха и контрбатарейные радары.
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10.03.2022 11:24 Відповісти
Скорее всего управляемыми снарядами лупили, такая точность обычными снарядами невозможна. Обратите внимание на небольшую скорость стрельбы, снаряды не залпом прилетают, а по одному-наводчик лазером цель подсвечивает, ну и ни одного промаха-всё в цель.
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10.03.2022 14:22 Відповісти
Спасибо ЗСУ за работу, за то, что они защищают Украину.. Героям Слава!
Главное, бейте врага, но берегите себя, ваши родные ждут вас дома с Победой!
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10.03.2022 11:19 Відповісти
українська артель - Боги.. коли вони потужно працюють, це - як колискова на ніч
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10.03.2022 11:20 Відповісти
one shot, one kill
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10.03.2022 11:21 Відповісти
Воюет наша армия профессионально и ефективно. Жалко будет если все ето сейчас наша власть сольет на переговорах ради какого то *мира*
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10.03.2022 11:21 Відповісти
Русский тролль, иди н...й. !!!!
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10.03.2022 11:22 Відповісти
не мира ни тем более мыра уже не будет с мордвой. ктото один должен издохнуть в корчах. и это не будет Украина.
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10.03.2022 11:30 Відповісти
слить не возможно можно только укреплять и множить.
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10.03.2022 11:38 Відповісти
Вау!
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10.03.2022 11:21 Відповісти
Украинская арта и пво била лучшей в совке.
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10.03.2022 11:22 Відповісти
aa, u vas bila svoja arta, ok ok, neznal konechno.
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10.03.2022 11:32 Відповісти
эти видео очень полезны для нервов украинцев, спасибо за работу..
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10.03.2022 11:22 Відповісти
Да уж.... кацапы в шоке,не ожидали такой теплой встречи.
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10.03.2022 11:24 Відповісти
якщо це не прямим наведенням, а по коригуванню з безпілотника... то просто супермегаРЕСПЕКТ!
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10.03.2022 11:24 Відповісти
Мастера в деле. Жгите их хлопцы.
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10.03.2022 11:25 Відповісти
и еще не ясно с видео , что случилось с удмуртами которые начали тикать на машине.
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10.03.2022 11:28 Відповісти
Після перемоги, Залужного і штаб перевести НА деякий час в ОП
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10.03.2022 11:28 Відповісти
А нашо камерой так мотылять?
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10.03.2022 11:28 Відповісти
камера без рыбьего глаза поэтому чтобы посмотреть более широкую панораму нужно дергать сервоприводами поворота
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10.03.2022 11:32 Відповісти
ГорЯть самолёты ,танки горЯть ,так бьёт кацапьё УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ ! Нравится-не нравится ,кацапьё зашкварится ..
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10.03.2022 11:30 Відповісти
шо то за болтанка? вони на коптер з аліка знімають?
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10.03.2022 11:33 Відповісти
Эти ******** недобитые после этого к нам в село заехали, прятаться за мирными
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10.03.2022 11:39 Відповісти
Проклинати, кажуть, не можна. Та ординських вбивць це не стосується.
Бо вони вже є прокляті Богом.
Потужна словесна формула-заговір:
"Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Їх очі мертвенні, тіла їх зловонні
Алатир-каменем причавлені.
Амінь."
Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!
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10.03.2022 11:41 Відповісти
Красиво работают пацаны. Действительно ювелирно. Так положить три снаряда. Как будто просто рукой провел. Успехов вам боги войны.
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10.03.2022 11:43 Відповісти
А той останній особливо гарно вибухнув. Куди це йому попало?
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10.03.2022 11:56 Відповісти
Заговір Українського Воїна-Переможця.
Українське Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.

"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
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10.03.2022 11:59 Відповісти
Дійсно ювелірно!
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10.03.2022 12:19 Відповісти
Це Одеська обл.
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10.03.2022 12:30 Відповісти
арта ? терзают меня смутные сомнения , как в песне поется - ,, у нас есть такие приборы , но мы вам про них не расскажем..........,, )))))
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10.03.2022 14:19 Відповісти
Наші хлопці навчились відмінно нищити орків, ще круто знімати ролики які діють для нас як заспокійливі ліки в ці тяжкі і темні часи. Слава Україні!!!
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02.04.2022 19:31 Відповісти
 
 