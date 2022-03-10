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Залужний показав кадри знищення російських танків біля Бородянки: "Ювелірна робота нашої артилерії". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі показали як українська артилерія нищить російські танки біля Бородянки під Києвом.
Відповідне відео оприлюднив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі н.п. Бородянка.", - підписав Залужний відео.
Топ коментарі
+43 Aleksey NotBad
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+37 atv1204 atv
показати весь коментар10.03.2022 11:19
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Бо вони вже є прокляті Богом.
Потужна словесна формула-заговір:
"Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Їх очі мертвенні, тіла їх зловонні
Алатир-каменем причавлені.
Амінь."
Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!
Українське Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.
"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."