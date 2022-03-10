Залужний показав кадри знищення російських танків біля Бородянки: "Ювелірна робота нашої артилерії". ВIДЕО

В мережі показали як українська артилерія нищить російські танки біля Бородянки під Києвом.

Відповідне відео оприлюднив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі н.п. Бородянка.", - підписав Залужний відео.

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