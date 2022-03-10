В Броварському районі ліквідовано полковника Захарова - командира полку окупанта, - розвідка. ВIДЕО
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Під час ведення бойових дій в Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Також зазначається, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.
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Як повідомив в телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, йдеться про полковника Андрія Захарова, який в 2016 році отримав орден із рук Путіна.
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Майоров и прочую мелочь уже никто не считает.
Вторая армия мира, ага.
Сзади !!!!!
6-й гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк[28], в/ч 93992 (г. Чебаркуль);
послушайте
сьогодні ти годуеш україньских хробаків.
"Шестой полк почти потерял. Командир полка погиб", - оккупанты понесли тяжелые потери под Броварами Источник: https://censor.net/ru/n3323371
Сражаются с врагами до конца.
Бог, нас благослови и Джавелины.
Мы мужеством наполнили сердца,
Мы мужество в полях взрастили,
Мы мужество всосали с молоком,
Как волки по ночам мы выли
И ваши танки превратили в лом.
Тепер їх діти знатимуть, що їх батько, як військовий злочинець покараний на смерть мирними Українцями !!
Украіна не Сирія!!!
Кари, убивцям України, смертної кари!!,