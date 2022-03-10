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В Броварському районі ліквідовано полковника Захарова - командира полку окупанта, - розвідка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час ведення бойових дій в Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Також зазначається, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

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Як повідомив в телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, йдеться про полковника Андрія Захарова, який в 2016 році отримав орден із рук Путіна.

В Броварському районі ліквідовано полковника Захарова - командира полку окупанта, - розвідка 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+60
Зажмурили трёх генералов, десяток полковников.
Майоров и прочую мелочь уже никто не считает.
Вторая армия мира, ага.
Сзади !!!!!
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10.03.2022 11:25
+58
У кабздона аншлаг, як я рада!
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10.03.2022 11:24
+45
а вас, твари, предупреждали - едьте на роисю в воронеж и стреляйте сколько захочется. А у нас нехшастать.
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10.03.2022 11:24
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У кабздона аншлаг, як я рада!
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10.03.2022 11:24 Відповісти
та и доктор лиза (менгле) без работы не скучаета хорь александрова уже замучался калинка-малинка исполнять.
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10.03.2022 11:43 Відповісти
думаю, им не до концертов там, здесь загорелись, а там полыхают в аду вместе с кабздонами
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10.03.2022 12:37 Відповісти
вот теперь кацапы могут сказать правду их там уже нет
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10.03.2022 12:49 Відповісти
а вас, твари, предупреждали - едьте на роисю в воронеж и стреляйте сколько захочется. А у нас нехшастать.
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10.03.2022 11:24 Відповісти
Нехай щастить вам у пеклі !
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10.03.2022 11:32 Відповісти
Зажмурили трёх генералов, десяток полковников.
Майоров и прочую мелочь уже никто не считает.
Вторая армия мира, ага.
Сзади !!!!!
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10.03.2022 11:25 Відповісти
Пишут что уже шесть генералов.
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10.03.2022 11:52 Відповісти
снайпери вийшли на полювання?
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10.03.2022 12:17 Відповісти
фермеры охотники цигане
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10.03.2022 12:50 Відповісти
cафари началось
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10.03.2022 11:26 Відповісти
Смерть кацапам.
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10.03.2022 11:26 Відповісти
ЗСУ делает планету Земля чище..
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10.03.2022 11:26 Відповісти
хрен ты их уже собирёшь, ***** вам твари.
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10.03.2022 11:27 Відповісти
і не збираюсь.. нехай собаки дожруть
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10.03.2022 11:37 Відповісти
Полковнику уж точно никто не пишет теперь...
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10.03.2022 11:27 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2022 11:32 Відповісти
В ад кацапню. Всех в ад.
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10.03.2022 11:28 Відповісти
КОЖЕН КАЦАПСЬКИЙ ВБИВЦЯ ЯКИЙ ПРИЙШОВ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЄ В УКРАЇНІ БУДЕ ГОРІТЬ У ПЕКЛІ....
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10.03.2022 11:28 Відповісти
Крепкого здоровья, полковнику ,. И ***** вы лезите в Украину , чтобы здоххнуть? Но это можно сделать и у себя.
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10.03.2022 11:29 Відповісти
у себя им не скрепно
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10.03.2022 11:32 Відповісти
Теперь это Цвинтаро-Броварськой
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10.03.2022 11:42 Відповісти
От же скоти! Повбивав би! Якийсь сраний чебурашкуль ізпоганив славетне місто Львів!
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10.03.2022 11:46 Відповісти
Сколько ж этой "саранчи"?.Прийдётся на заводах производящих Джавелины переходить на шестидневку.
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10.03.2022 11:31 Відповісти
Тут дуже підходить слово "філігранно"!
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10.03.2022 11:31 Відповісти
Та ******** он и ни полковник ...
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10.03.2022 11:31 Відповісти
Сколько теперь вакансий в российской армии! Сегодня лейтенант -через день полковник!
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10.03.2022 11:32 Відповісти
А ще через дві доби - добриво на полях України!
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10.03.2022 15:52 Відповісти
Разбирается оно...уже разобрались без тебя. Закапывайся сказано тебе. И крестик рядом положи.
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10.03.2022 11:32 Відповісти
Осиковий кілок .
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10.03.2022 11:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KB6Fwmn6OBQ

послушайте
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10.03.2022 11:34 Відповісти
І українську розуміe...нєажідано
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10.03.2022 11:50 Відповісти
Тільки вчора там їхав...
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10.03.2022 11:34 Відповісти
да уж.. а только сделали дорогу
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10.03.2022 11:37 Відповісти
Дарога мене хвилює найменше. Я з усією сім'єю міг залишитись на окупованій території, а снаряд міг потрапити не в хату сусіда а в мою власну.
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10.03.2022 11:59 Відповісти
згоден
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10.03.2022 12:14 Відповісти
Vot eto otlycnaja rabota,poxoze i bayraktari rabotali,vam nuzno u statov droni kamikadze paprosit jest u nix nix takyje po 90 stukov srazu idut v ataku,tak skazat vse tanki togda pobyli
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10.03.2022 11:35 Відповісти
съемки качественные камера минимум фул ХД со стабилизацией картинки.
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10.03.2022 11:36 Відповісти
как тараканы разбегаются росийские орки
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10.03.2022 11:37 Відповісти
вторая армия мира - это в смысле двойного проникновения ?
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10.03.2022 11:39 Відповісти
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10.03.2022 11:43 Відповісти
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10.03.2022 11:48 Відповісти
це ж треба так в одному місці а таке скупчення, ще ж клондайк, нажаль в житловій зоні, їх же там спалити можна було б всіх, дотла.
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10.03.2022 11:49 Відповісти
Российская армия - это не армия, а говно!
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10.03.2022 11:50 Відповісти
Охвицерики - разобрались, кто на запчасти, кто на атомы...
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10.03.2022 11:53 Відповісти
Героям слава! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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10.03.2022 11:57 Відповісти
комбат, комполка, твою мать, комдів...
сьогодні ти годуеш україньских хробаків.
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10.03.2022 12:02 Відповісти
Slushaite, jesli shestjorka, to vchera na eto bila zvukovaja info, kak oni tam sljozu puskali i govorili, chto jeli dropanuli da zakopalis (nadejus na sanitarnuju glubinu)

"Шестой полк почти потерял. Командир полка погиб", - оккупанты понесли тяжелые потери под Броварами Источник: https://censor.net/ru/n3323371
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10.03.2022 12:08 Відповісти
По мере сил и возможностей, взвод за взводом, рота за ротой на концерт к кабздоху, все путлеровцы туда попадут.
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10.03.2022 12:17 Відповісти
Сплотились патриоты Украины
Сражаются с врагами до конца.
Бог, нас благослови и Джавелины.
Мы мужеством наполнили сердца,

Мы мужество в полях взрастили,
Мы мужество всосали с молоком,
Как волки по ночам мы выли
И ваши танки превратили в лом.
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10.03.2022 12:25 Відповісти
За чим приїдуть московіти те і отримують!
Тепер їх діти знатимуть, що їх батько, як військовий злочинець покараний на смерть мирними Українцями !!
Украіна не Сирія!!!
Кари, убивцям України, смертної кари!!,
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10.03.2022 12:40 Відповісти
руцькій говнєрал
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10.03.2022 20:41 Відповісти
Я вже думав що братан Машки. Той, Прес-алкаше...🤣
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10.03.2022 22:35 Відповісти
 
 