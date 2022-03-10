Артилеристи 30-ї бригади "зустріли" чергову колону російських окупантів реактивними системами залпового вогню: "Чудова симфонія". ВIДЕО

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького показала як працює по ворожим цілям українська реактивна артилерія.

Відповідне відео опублікували на сторінці бригади в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

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"За прогнозами синоптиків, до України ідуть морози. Та за діями артилеристів 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ворогам холодно не буде. Їх зігріє "палкий" прийом з наших реактивних систем залпового вогню. На відео - чудова симфонія, якою зустріли чергову колону окупантів українські артилеристи. Ну і напрям руху для "руского военного корабля", - йдеться в описі відео.

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