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Артилеристи 30-ї бригади "зустріли" чергову колону російських окупантів реактивними системами залпового вогню: "Чудова симфонія". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького показала як працює по ворожим цілям українська реактивна артилерія.
Відповідне відео опублікували на сторінці бригади в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"За прогнозами синоптиків, до України ідуть морози. Та за діями артилеристів 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ворогам холодно не буде. Їх зігріє "палкий" прийом з наших реактивних систем залпового вогню. На відео - чудова симфонія, якою зустріли чергову колону окупантів українські артилеристи. Ну і напрям руху для "руского военного корабля", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+54 Super Gut
показати весь коментар10.03.2022 11:36
+46 Александр Лихошва
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+32 Иван Сирко 69da2360
показати весь коментар10.03.2022 11:38
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