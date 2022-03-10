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війна (56365) 30 окрема механізована бригада (133)

Артилеристи 30-ї бригади "зустріли" чергову колону російських окупантів реактивними системами залпового вогню: "Чудова симфонія". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького показала як працює по ворожим цілям українська реактивна артилерія.

Відповідне відео опублікували на сторінці бригади в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"За прогнозами синоптиків, до України ідуть морози. Та за діями артилеристів 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ворогам холодно не буде. Їх зігріє "палкий" прийом з наших реактивних систем залпового вогню. На відео - чудова симфонія, якою зустріли чергову колону окупантів українські артилеристи. Ну і напрям руху для "руского военного корабля", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залужний показав кадри знищення російських танків біля Бородянки: "Ювелірна робота нашої артилерії". ВIДЕО
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Топ коментарі
+54
забагато дохлих кацапів не буває
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10.03.2022 11:36
+46
Гарна музика
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10.03.2022 11:35
+32
Горіть у пеклі, москалі!!!
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10.03.2022 11:38
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Гарна музика
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10.03.2022 11:35 Відповісти
КРАСОТА КАЙФ - это даже лучше чем трахаться
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10.03.2022 12:45 Відповісти
забагато дохлих кацапів не буває
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10.03.2022 11:36 Відповісти
аж сльози на очах
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10.03.2022 11:37 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!!!
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10.03.2022 11:38 Відповісти
6 Симфония Бiндери, почуствуй разницу!
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10.03.2022 11:41 Відповісти
Хочу 7-ю!
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10.03.2022 11:50 Відповісти
Украинские бойцы разгромили еще одну колонну оккупантов.


На Луганском направлении украинские защитники разгромили технику оккупантов, сообщает УНИАН.

Российская техника горит в районе Светлодарской дуги.
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10.03.2022 11:41 Відповісти
Уявляю скільки там м'яса кацапського 🙁
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10.03.2022 11:42 Відповісти
Подяка та підтримка захисникам України .
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10.03.2022 11:43 Відповісти
Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины. Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархиСообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.
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10.03.2022 11:43 Відповісти
Вже встигли все перепродати і заховати за 2 тижня
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10.03.2022 11:46 Відповісти
це не квартиру чи машину продати
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10.03.2022 12:22 Відповісти
лапота!!

Мало...я щось ненаситний став
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10.03.2022 11:46 Відповісти
Воистину «Чудова Симфонiя»МОЛОДЦЫ!
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10.03.2022 11:47 Відповісти
Ось і добре
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10.03.2022 11:48 Відповісти
Дбайливо зігріваєте "гостей". Гостинніть на найвищому рівні. Дяка.
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10.03.2022 11:51 Відповісти
40 ракет,навіть якщо одна ракета-один кацап, це прекрасно...Слава нашим артилеристам і ЗСУ.Слава Україні.
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10.03.2022 11:56 Відповісти
Точно! Я теж порахував. )))
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10.03.2022 17:07 Відповісти
симфонія
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10.03.2022 11:58 Відповісти
Який сьогодні чудовий день просто празднік
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10.03.2022 11:59 Відповісти
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10.03.2022 12:11 Відповісти
Це біля Херсона.
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10.03.2022 12:27 Відповісти
Гарної роботи Захисникам України!
Бог у помічь та захист!,
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10.03.2022 12:36 Відповісти
Греет душу. Спасибо артилерии.Жгите их!!!!
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10.03.2022 12:37 Відповісти
Бог войны наказывает сатанинских выродков.
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07.04.2022 05:31 Відповісти
Шкода результатів не видно, сподіваюсь що все в ціль і ворог зігрітий як треба.
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10.03.2022 12:38 Відповісти
позвони шойгу или герасимову - он тебе доложит результаты - их там уже нет
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10.03.2022 12:47 Відповісти
.......BURN , BITCH, BURN .......
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10.03.2022 14:26 Відповісти
 
 