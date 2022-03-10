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Захисники України знищили колону російської техніки, яка намагалась проникнути вглиб оборони ООС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили колону російської техніки, яка намагалась проникнути вглиб оборони Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Ось все, що залишилось від російської колони техніки, яка лісовими дорогами намагалась проникнути вглиб оборони Об’єднаних сил. Та далеко окупантам заїхати не вдалось. Воїни окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка чекали на непрошених гостей. Як бачите на відео, "зустріч" була в кращих українських бойових традиціях", - йдеться у повідомленні.

- Ми чекаємо на вас! – каже командир нашого героїчного підрозділу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили ворожу техніку під Броварами. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
да это кацабам в красоту убивать из БМП автомобиль со знаком Инвалид за рулем дедушку и бабушку...... а тут все в разлет... так Сенс Украинский ..ЗАЗ после ДВУХ снарядов остался целее чем вот тот мотлох БМП...
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10.03.2022 11:51
+29
Уничтожение кацапской сволоты дело ЗЕЛО полезное и приятное ..
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10.03.2022 11:51
+26
От люблю я такі пейзажі, аж хочеться за пензла взятися! Прямо не можу втриматися!
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10.03.2022 11:51
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да это кацабам в красоту убивать из БМП автомобиль со знаком Инвалид за рулем дедушку и бабушку...... а тут все в разлет... так Сенс Украинский ..ЗАЗ после ДВУХ снарядов остался целее чем вот тот мотлох БМП...
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10.03.2022 11:51 Відповісти
Уничтожение кацапской сволоты дело ЗЕЛО полезное и приятное ..
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10.03.2022 11:51 Відповісти
С Божиим благословением на богополезное учение отправил Гундяев паству в Украину... Отпевать тяперя надобно
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10.03.2022 11:57 Відповісти
От люблю я такі пейзажі, аж хочеться за пензла взятися! Прямо не можу втриматися!
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10.03.2022 11:51 Відповісти
Гарнесенько.
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10.03.2022 11:54 Відповісти
Їдьте, суки. Ми вас задушимо в "братських" обімах.
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10.03.2022 11:54 Відповісти
Да-а, одни колеса остались. Я люблю такие фильмы!
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10.03.2022 11:54 Відповісти
Йой бо й файно!
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10.03.2022 11:55 Відповісти
Щось я не зрозумів, в Україні й досі проводиться окрема операція ООС по утриманню нікому не потрібного дамбаса, у той час, коли кацапи взяли ЗАЕС та загрожують Південно-Українській?
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10.03.2022 11:56 Відповісти
Ти руснявий провокатор. ПНХ.
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10.03.2022 11:59 Відповісти
Не руснявий, а кацапський. Русь це Україна.
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10.03.2022 12:05 Відповісти
Ну звісно, а чмо з автоназвою аккаунту - стчирий укрАінєц. Хочеш НХ - іди НХ
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10.03.2022 12:40 Відповісти
без паніки Генштаб все знає
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10.03.2022 11:59 Відповісти
Де ти бачиш паніку?
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10.03.2022 12:41 Відповісти
Армія знає, що робить. Сидять кацапи на ЗАЕС, ну то нехай посидять. Сдохнуть останніми. А будуть звідти щось влаштовувати, то буде більше аргументів для усього світу, чому кацапню треба знищити. Підготовка суспільної думки - не швидка справа, а кожна людина в будь-якому куточку світу має знати, що кацапи мають бути знищені, і бути готовою, що можливо доведеться десь поступитися власним комфортом, а можливо й прийняти участь у війні.
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10.03.2022 12:05 Відповісти
Більше аргументів в принципі бути не може. А виправдовувати здачу найголовнішого енергооб'єкту за ради суспільної думки - це просто брєд!
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10.03.2022 12:43 Відповісти
Нихуя себе пушилинские методички пошли, отдать Донецкую область! Банить ****** этого, который предлогает украинской армии отойти под Днепр, чтобы кацапье жителей города обстреливало. ********* мразь!
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10.03.2022 12:10 Відповісти
ПНХ кацапська падаль!
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10.03.2022 12:43 Відповісти
Красівоє.
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10.03.2022 11:56 Відповісти
рядом с городом находится база штурмовой авиации ВС Беларуси.В ночь с 8 на 9 марта в #Лида вблизи посёлка Первомайский произошёл мощный взрыв

Местные жители утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв бомбы.

- Добрый вечер. Я слышала взрыв. Примерно в это же время шли полёты «птичек». Неизвестно, что было дальше, но потом нагнали военных, чтобы те искали/собирали всевозможные осколки. Никто из местных жителей не знает, что это было. Но вряд ли ракета, иначе бы я вам сейчас не писала.

- Все в посёлке в шоке. Спать ложиться страшно. Истребители летают по два-три раза обычно, а ночью и под утро - всегда.

Примерная локация события - местность возле озера
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10.03.2022 11:58 Відповісти
Заговір Українського Воїна-Переможця.
Українське Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.

"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
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10.03.2022 12:01 Відповісти
Он башенка ваша валяється...
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10.03.2022 12:03 Відповісти
Погиб ком.полка полкан А.Захаров.Награжденный путенгом за сирию орденом мужества.
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10.03.2022 12:12 Відповісти
Ордена в аду не понадобятся
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10.03.2022 12:16 Відповісти
Погибают люди а эти ублюдки сдыхают
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10.03.2022 13:57 Відповісти
Лес застали своими железками
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10.03.2022 12:12 Відповісти
Отправились в рай прямо из БТР
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10.03.2022 12:18 Відповісти
в рай?
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10.03.2022 13:00 Відповісти
то, что не в рай, это точно
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10.03.2022 14:02 Відповісти
Гарної роботи Захисникам України!!!
Бережи Вас Боже!!
Слава Україні!!
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10.03.2022 12:33 Відповісти
 
 