Захисники України знищили колону російської техніки, яка намагалась проникнути вглиб оборони ООС. ВIДЕО
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Воїни окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили колону російської техніки, яка намагалась проникнути вглиб оборони Об’єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Ось все, що залишилось від російської колони техніки, яка лісовими дорогами намагалась проникнути вглиб оборони Об’єднаних сил. Та далеко окупантам заїхати не вдалось. Воїни окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка чекали на непрошених гостей. Як бачите на відео, "зустріч" була в кращих українських бойових традиціях", - йдеться у повідомленні.
- Ми чекаємо на вас! – каже командир нашого героїчного підрозділу.
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Местные жители утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв бомбы.
- Добрый вечер. Я слышала взрыв. Примерно в это же время шли полёты «птичек». Неизвестно, что было дальше, но потом нагнали военных, чтобы те искали/собирали всевозможные осколки. Никто из местных жителей не знает, что это было. Но вряд ли ракета, иначе бы я вам сейчас не писала.
- Все в посёлке в шоке. Спать ложиться страшно. Истребители летают по два-три раза обычно, а ночью и под утро - всегда.
Примерная локация события - местность возле озера
Українське Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.
"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
Бережи Вас Боже!!
Слава Україні!!