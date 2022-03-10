Захисники України знищили колону російської техніки, яка намагалась проникнути вглиб оборони ООС. ВIДЕО

Воїни окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили колону російської техніки, яка намагалась проникнути вглиб оборони Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Ось все, що залишилось від російської колони техніки, яка лісовими дорогами намагалась проникнути вглиб оборони Об’єднаних сил. Та далеко окупантам заїхати не вдалось. Воїни окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка чекали на непрошених гостей. Як бачите на відео, "зустріч" була в кращих українських бойових традиціях", - йдеться у повідомленні.

- Ми чекаємо на вас! – каже командир нашого героїчного підрозділу.

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