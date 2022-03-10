13 346 19
Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку окупантів. Бомби влучають у житлові будинки, - міськрада. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"Бомби влучають у житлові будинки. Є влучення в корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рашисти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя!", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! ФОТОрепортаж
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.03.2022 12:25
+8 Перехватчик
показати весь коментар10.03.2022 12:31
+6 Ирина Мороз
показати весь коментар10.03.2022 12:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
надо точкой У бомбануть Ростов
создавая паутину которые ловят и самолет и бомбы и ракеты..
@vital_ovchar
·
10 ч
Передайте нашим західним партнерам, що щоб запобігти 3й світовій війні, для початку Росії можна віддати Україну, потім Польщу і Балтійські країни, потім Фінляндію і Швецію, потім ще кільканадцять країн, які забажає Путін.
Головне ж не провокувати, щоб не було війни…