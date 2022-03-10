8 ночей без сну: як працює поліція під час війни. ВIДЕО
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Під час війни поліціянти продовжують працювати в посиленому режимі – забезпечують діяльність блокпостів, проводять евакуацію населення, перевіряють документи та транспортні засоби, проводять пошук та розслідувальну роботу з диверсантами, а також протидіють мародерству.
На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з історією Євгенія Жукова, легендарного десантника 79 аеромобільної бригади, начальника патрульної поліції та учасника війни на сході України.
З війною Євген зіштовхнувся не вперше. У 2014-2015 роках він брав участь у численних штурмах українських міст, а також, керуючи підрозділом, Женя виконував різні завдання на сході України. Зокрема, зведений підрозділ під особистим керівництвом Євгенія Жукова у 2014 році утримував аеропорт "Донецьк".
Як повідомляє сам Євгеній: "Наразі всі українці це єдина система оборони України".
З початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, Женя займається організацією логістики добровольчих груп, оборонними процесами та підтримкою морального настрою військових і цивільного населення. Чоловік здійснює координування особового складу добровольчих підгруп поліціянтів, які з різних куточків України приїхали боронити Київ. "Я намагався всі 7 років доказувати, що поліціянти, а особливо патрульні поліціянти, ті молоді люди, які прийшли служити народу України, вони не ворог, вони – друзі"
Під час війни поліціянти продовжують працювати в посиленому режимі – забезпечують діяльність блокпостів, проводять евакуацію населення, перевіряють документи та транспортні засоби, проводять пошук та розслідувальну роботу з диверсантами, а також протидіють мародерству. "Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, поліціянти роблять свою роботу на всіх напрямках: хто палить танки, хто воює, хто допомагає цивільним, хто годує їх, хто евакуює людей…Тому ми показали справжнє своє обличчя", – зазначає Євгеній.
Як зазначає пресслужба національної поліції України, з початку повномасштабного російського вторгнення, під час виконання службових завдань загинуло 22 поліціянтів, 88 отримали тяжкі поранення, а 7 зникли безвісти.
Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.
Наразі проєкт Ukrainian Witness існує на таких платформах:
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured
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Telegram для росіян https://t.me/UkrainianWitness
Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями та отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали. Тому Ukrainian Witness буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли, що відбувається в Україні.
Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]
Ми підготуємо матеріали до публікації і зробимо так, аби їх побачив увесь світ!
Будь ласка, зачекайте...
прохання фіксувати на камери тих мусорів, які за бабло, зараз, проводять блатних поза черги на блокпостах, до таможень, тих які обслуговують не Україну а конкретних ОСІБ.
фіксуйте все.
на фронті загинули два рідні брати Олександр та Сергій Котенк з м. Гайсин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Саша 07,03 а Сергій 09,03.
не в Гайсині, а під Запоріжжям та Херсоном!!!!!!!!!!!!!!!!!
за дві доби мати втратила двох синів!!!!!!!!!!!!!!!
в чей час молоді, здорові запоріжці та херсонці за 2-3-5 тисяч баксів перетинають кордон.
тікають в хороше життя.