"Без цензури наживо": Убий ворога. День 15. ВIДЕО

П'ятнадцятий день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

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