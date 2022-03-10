На інші країни ми нападати не плануємо, ми й на Україну не нападали, - Лавров. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров бреше про те, що його держава нібито "не нападала на Україну".
Про це він заявив на брифінгу в Анталії за результами переговорі з головами МЗС України та Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також Лавров прокоментував вчорашній обстріл пологового будинку у Маріуполі.
"Іноземні ЗМІ маніпулюють інформацією з пологового будинку в Маріуполі. Він був давно захоплений батальйоном "Азов". Звідти вигнали всіх породіль та лікарів", - заявив він.
Топ коментарі
+92 шурец
показати весь коментар10.03.2022 13:15
+54 Яр Холодний
показати весь коментар10.03.2022 13:16
+45 Юрий Шмалько
показати весь коментар10.03.2022 13:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення. https://t.me/operativnoZSU/12558
СЛАВА УКРАИНЕ!
тепер просто 200-ті і тільки 200-ті
Этот ублюдок и все фсб считает этот психологический прием на международном уровне бездоказательным.
Рассуждение сдедующее: нет третих информационно- весомых нейтральных лиц наблюдателей, хотя бы обсе (которые быстренько сдрыснули в начале войны). А остальное фэйк со стороны Украины.
Иначе говоря, убедить в обратном такое психологическое вранье можно только максимально правдоподобным без нарезок видеосюжетом от посещения роддома до бомбардировки, сама бомбардировка и с какого самолета выпущена авиабомба. Но такой вилеосюжет невозможен, на этгм и строится циничное наглое геббельское вранье.
Это психология методов пропаганды.
Таких как лавров и тп, просто публично вешают. А перед повешением добиваются признания.
В противном случае остальные 60 проц. российской быдломассы с тв вместо мозгов снова будут верить этой лжи.
Мерзеннішого народу як кацапи немає на Землі!
Лавров ковыряется в жопе чтобы не стать ********** (мы напали чтобы на нас не напали).
Теперь:
Ни у кого, по его мнению, они не ковырялись (мы не напали)
Прогноз:
Это Лаврова жестко изнасиловали анально, а он даже не знал что туда можно (на нас напали "в будущем", а войну мы продолжили "в настоящем" потому что русских ненавидят "в будущем").
на мою думку, ці слова можуть подіяти лише на суцільно зомбований мозок росіян у самій рашці.
ціль цих слів - підкріплення і подальше закріплення навіяної раша пропагандонами викревленої картини світу в головах населення Мордору. Аби ті згуртувались і далі терпіли.
«На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали»
Другие страны:
«Ну всё, нам ****** - спасайся, кто может!..»
Украина - другим странам:
«Не бздите, - мы вас защитим!..»
ІхтамЄсть!
а если так, то чего сс*т НАТО?
Я не хочу срать…
Это не я!