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"Байрактар" знищив ЗРК "Бук" російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Українські воїни за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили ЗРК "Бук" російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+53
Шмякібум!
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10.03.2022 14:33
+50
Скоро в орків слова "байрактар" буде асоціюватись із словом Бандера і означатиме: "услышал? беги в мокшанские болота и не оглядывайся"
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10.03.2022 14:35
+47
Під Броварами ЗСУ накрили чергову колону рашистів.
Чергова група орків на чолі з командиром танкового полку, полковником Захаровим.
Робота 72 бригади і ОПСП "Азов".
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10.03.2022 14:35
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Прошу повторити " на біс".
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10.03.2022 18:38 Відповісти
три вертолета... блин
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10.03.2022 23:30 Відповісти
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