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"Пів батальйону 200-их": СБУ перехопила розмову окупанта з Миколаївського аеропорту. АУДIО

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Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який знаходиться в Миколаївському аеропорту. Він розповів про численні втрати серед особистого складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

Загарбник зазначив, що знаходиться в Миколаївському аеропорту та бере участь в штурмі міста.

За його словами, велика кількість російських солдатів, що прибули в Україну з південного напрямку вже загинули.

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"Пів другого батальйону роз##рило взагалі, 200-ті. І командир полку їх загинув", - зазначив окупант.
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Топ коментарі
+28
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10.03.2022 14:55
+19
Та там їх як клопів нечавлених. Лізуть і лізуть через кримський міст і [незруйновані] українські колії...
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10.03.2022 14:51
+17
Не дійшов він до Берліна.

Не доїхав до Ла-Манша.

Сдох, падлюко, в Україні.

Перемога буде Наша.
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10.03.2022 15:05
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Ничего не понимаю .Арестович же говорил,что их выбили из аеропорта
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10.03.2022 14:49 Відповісти
Та там їх як клопів нечавлених. Лізуть і лізуть через кримський міст і [незруйновані] українські колії...
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10.03.2022 14:51 Відповісти
В тому і питання, що не знищили всі виходи
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10.03.2022 14:54 Відповісти
Кім також,може ця розмова має уже минулий час. СБУ писало,що інфу через пару днів викладають
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10.03.2022 14:52 Відповісти
Скорее всего
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10.03.2022 14:56 Відповісти
Конечно.
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10.03.2022 14:58 Відповісти
мордва повсеместно мародерит лайфселовские карты. и у нас их нету.
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10.03.2022 14:55 Відповісти
Ваня, прослушкам цього не розповісиш, моніторять ефір. Ось під Києвом навіть викинули свій ДжіПС навігатор, щоб не засікли. А то говорять офіцери, старі друзяки. Приватна розмова.
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10.03.2022 16:05 Відповісти
полегшало, тепер можна і до праці.
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10.03.2022 14:51 Відповісти
земля їм скловатою.
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10.03.2022 14:51 Відповісти
маловато будет
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10.03.2022 14:51 Відповісти
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10.03.2022 14:54 Відповісти
только тотальное уничтожение
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10.03.2022 14:54 Відповісти
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10.03.2022 14:55 Відповісти
Не дійшов він до Берліна.

Не доїхав до Ла-Манша.

Сдох, падлюко, в Україні.

Перемога буде Наша.
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10.03.2022 15:05 Відповісти
Перемога буде наша,
Ваня щезне до Пекiну.
Геть поразка буде ваша.
A в Гаазi , буде пиня.
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10.03.2022 17:38 Відповісти
А тем временем чечены свободно разъезжают по нашим дорогам и лесам
https://www.youtube.com/watch?v=iF_yqOB3Njk
Надеюсь их скоро разнесут на атомы.
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10.03.2022 15:16 Відповісти
В Дмитриевке по дачам рассредоточились. И лес там рядом. Это около капитановки по Житомирской трассе. 15 км от Киева за Стоянкой.
расстреляли семью с ребёнком в гражданской машине. Смельчаки хреновые
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10.03.2022 15:28 Відповісти
Да ,убить придётся всех ..по другому никак ,мы вас тварюк,к себе не звали ..
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10.03.2022 15:20 Відповісти
А ви,що кацапи думали,що вас будуть зустрічати з хлібомі і сілью?

Всіх зашкварять наші Герої навіть диму не залишиться...
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10.03.2022 15:23 Відповісти
Велика кількість вбитих кацапів - це дуже втішно, але прошу не зупинятися на півдорозі. Закатрупіть усіх.
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10.03.2022 15:29 Відповісти
Погибают Герои !!!,а вы фашисты-дохните!!!
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10.03.2022 15:38 Відповісти
Вот в Николаеве утилизация свинособак идет по трем направлениям. В три конвейера так сказать. И лезут падлы и лезут. А новости подаются, ну просто умиленье. Николаев типа, доктор Ливси такой- на толпу пиратов и яйцо почухать успевает и цветочек занюхтарить... Ничего такого типа...
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10.03.2022 15:40 Відповісти
випадково натрапив на відео з навяань свинособак. Там були кадри як герасим доповідає ***** про хід навчань. І що цікаво - називає тільки цифри, перед ним папка. При оголошенні кількості бронетехніки хійло навіть перепитало 1000 БМП , так ствердив герасим. відзначив білорусів,їх кількість. Це було влітку. Потім зарядили фільмик як у велику війну ескадрон тувинців брав Рівне у 1944 році. Ну а "вишенкой на торт" - твердження рузге, що сам Муму Кунжутович є інкарнацією хана Батия, це довели тувинські шамани. І ще нагадали що саме батий спалив Київ. А вони ще талдичать - російська армія. Сам хан батий іде на Київ. Уже стратегічний резерв муму- "бойові башкири " отримали по пердаку під Києвом.
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10.03.2022 16:28 Відповісти
Потерь нет, ДОН. )
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10.03.2022 19:29 Відповісти
 
 