Лавров підтвердив умисний обстріл пологового будинку в Маріуполі. ВIДЕО
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Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що обстріл пологового будинку був плановим заходом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Лаврова пологовий будинок став базою для "ультрарадикального батальона "Азов" і підлягав знищенню.
Топ коментарі
+42 Валентина Саюн
показати весь коментар10.03.2022 14:57
+40 Вася Шевченко f77d76ba
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+36 Мобильный крематорий
показати весь коментар10.03.2022 14:59
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.......вот послушай и всё поймёшь......
СМИ в ЕС сплошь дружат с рашкиными журналистами , потому новини дуже скомканные и со вставками из раши
Люди, не принимайте близко к сердцу слова кацапов. Они нелюди. Им чужды все человеческие ценности. Они не мыслят категориями людей, у них психика устроена иначе.
От клята кляча.
Щоб відчув як жінки українки, сердешні , під його пострілами народжували ! Скотиняка.
Бо вони вже є прокляті Богом.
Потужна словесна формула-замовляння:
"До девятого коліна будь Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Очі Їхні мертвенні, тіла Їхні зловонні й Алатир-каменем причавлені. Амінь."
Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!
а ширше - виправдання будь-яких своїх вчинків за принципом пропаганди німецьких нацистів: "чим більш неймовірна брехня, тим більше людей в неї вірять".