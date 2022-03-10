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Лавров підтвердив умисний обстріл пологового будинку в Маріуполі. ВIДЕО

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Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що обстріл пологового будинку був плановим заходом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Лаврова пологовий будинок став базою для "ультрарадикального батальона "Азов" і підлягав знищенню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти зранку обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+42
Навіщо маразми цього старця викладати. Увесь світ бачить брехню і маніпуляція тут не має місце
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10.03.2022 14:57
+40
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10.03.2022 14:56
+36
Отмазки как и в Сирии. Куда ФАБ упал - там и "штаб игил".
Люди, не принимайте близко к сердцу слова кацапов. Они нелюди. Им чужды все человеческие ценности. Они не мыслят категориями людей, у них психика устроена иначе.
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10.03.2022 14:59
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10.03.2022 14:56 Відповісти
Бійця "Азова" несуть,судячи з нісенітниць дебільної коняки.
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10.03.2022 15:20 Відповісти
ага.. командира-нацика
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10.03.2022 15:25 Відповісти
Навіщо маразми цього старця викладати. Увесь світ бачить брехню і маніпуляція тут не має місце
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10.03.2022 14:57 Відповісти
......это для внутреннего пользователя......
.......вот послушай и всё поймёшь......
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10.03.2022 15:01 Відповісти
...второй видос ....
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10.03.2022 15:02 Відповісти
внутрішній користувач в погоні за останнім бургером.
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10.03.2022 15:08 Відповісти
Во як, ультрарадікального батальйона азов.
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10.03.2022 14:57 Відповісти
Зомбіленд
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10.03.2022 14:57 Відповісти
Пид@р
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10.03.2022 14:57 Відповісти
на все нужен английский перевод .
СМИ в ЕС сплошь дружат с рашкиными журналистами , потому новини дуже скомканные и со вставками из раши
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10.03.2022 14:57 Відповісти
уже все перевели, товарищ лавров находится в плену опиумного дурмана или чего он там курит, это его проблемы и только его, когда убийца говорит, что он сражался с призраками и убил их, это же его диагноз, а не пострадавших...
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10.03.2022 15:02 Відповісти
Е-банат.
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10.03.2022 14:57 Відповісти
daite Kulebe revolver na sledujuchi peremovi
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10.03.2022 14:59 Відповісти
Отмазки как и в Сирии. Куда ФАБ упал - там и "штаб игил".
Люди, не принимайте близко к сердцу слова кацапов. Они нелюди. Им чужды все человеческие ценности. Они не мыслят категориями людей, у них психика устроена иначе.
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10.03.2022 14:59 Відповісти
Це скотство треба показувати цілодобово маріупольським рускамірським домбасюрам та на окупованих линири-динири
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10.03.2022 15:00 Відповісти
Ну биомусор((((
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10.03.2022 15:00 Відповісти
тварь потна
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10.03.2022 15:02 Відповісти
кто этим уродам еще верит?
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10.03.2022 15:02 Відповісти
ніхто
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10.03.2022 15:06 Відповісти
Весь цей біомусор окупантів і їх сімейки повинні бути знищенні
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10.03.2022 15:02 Відповісти
жаль, что уныло-обречённой лошади не дадут дожить до Гааги её конюхи-садисты
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10.03.2022 15:03 Відповісти
Лавров ты шакал, *****, фашист гореть тебе в аду. За лож и за обстрелы
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10.03.2022 15:03 Відповісти
там не с кем вести переговоры
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10.03.2022 15:04 Відповісти
У них навіть діти які тільки народились, то вже нацики
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10.03.2022 15:05 Відповісти
Смерть цапам!
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10.03.2022 15:05 Відповісти
Цю істоту треба вбити.Просто вбити.Як і все вище керіаництво рф.
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10.03.2022 15:06 Відповісти
А це не роженіца, а нацизд з Азову.
От клята кляча.
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10.03.2022 15:07 Відповісти
Щоб тебе суку стару вовки в яру з'їли.
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10.03.2022 15:08 Відповісти
Кацапи і самі справляться. Вони ж самі мріяли "Можєм павтаріть!"
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17.03.2022 12:16 Відповісти
Ну шо толєрасти європейські шо мовчите? Це ваш вигодуванець . Їжте тепер .
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10.03.2022 15:08 Відповісти
Лаврова та всіх , хто відповідальний за обстріли , треба позначити поза законом. Тоді кожен, буде мати право при зустрічі заїбошити цих паскуд.
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10.03.2022 15:09 Відповісти
Молодець, в Гаазі знадобиться
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10.03.2022 15:10 Відповісти
da da, ono opravdivajas podtverzjdajet to chto eto bilo zaplanirovano a ne po oshibke - ne zakrivaite rot rusnje, oni ljapajet jazikom i potom udivljajetsia, kak vse eto uznali.
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10.03.2022 15:12 Відповісти
ох лошадка, за этот родильный дом тебе отдельно на киче очко развалюцуют
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10.03.2022 15:14 Відповісти
Тобто "Азов" не знищили,а знищили пологовий будинок? Хоча,де тут логіку шукати? Вона давно покинула прокляту кацапську територію з прокаженими. Тупа кобила- це лише зразок пекельного трешу,який там відбувається.
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10.03.2022 15:17 Відповісти
Конь педальный, чтобы у тебя х_й на лбу вырос после таких заявлений. И ещё по одному на пятках, что ни поссать, то разуваться.
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10.03.2022 15:19 Відповісти
Для Борреля убийство детей это также нормально, как и для Лаврова.
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10.03.2022 15:22 Відповісти
Зашити ду///пу та дати проносне ! А над головою стріляти, най побігає, ппппаскуда .
Щоб відчув як жінки українки, сердешні , під його пострілами народжували ! Скотиняка.
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10.03.2022 15:28 Відповісти
А заметили "зверства чынять"!Потихогьку тварь на Украинский переходит...
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10.03.2022 15:29 Відповісти
На ракету всіх цих пе...ів і віправити на Сонце з метою денацифікувати його.
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10.03.2022 15:33 Відповісти
Почему этой падле до сих пор дают трибуну на международном уровне! Только в Гааге! Сколько ж в европах ещё ватоголовых. Его бред, это елей на их тупорылые головы. Зашейте уже ему пасть, чтобы оттуда не слышно было его ржание! Никаких встреч! Никаких прессконференций с фашистом!
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10.03.2022 15:34 Відповісти
Оруэлл описал всё это, ещё, в 1946-ом... "1984", "Война - это мир"... Ещё, в Украине, по словам Скабеевой, 26 американских биолабораторий, где культивировались страшные вирусы. Естесственно, для того, чтоб их выпустить на расеюшку... Не удивлюсь, если завтра Лавров или другая говорящая голова, заявит, что они обстреляли не жилые дома в Харькове, а одну из этих лабораторий.
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10.03.2022 15:38 Відповісти
це піздец, балакать немає з ким. ******** СОЗДАНИЕ
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10.03.2022 15:52 Відповісти
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10.03.2022 15:55 Відповісти
Проклинати, кажуть, не можна. Та ординських вбивць це не стосується.
Бо вони вже є прокляті Богом.
Потужна словесна формула-замовляння:
"До девятого коліна будь Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Очі Їхні мертвенні, тіла Їхні зловонні й Алатир-каменем причавлені. Амінь."
Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!
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10.03.2022 15:55 Відповісти
Ця стара шкапа вже заробила на свій персональний мотузок!
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10.03.2022 16:03 Відповісти
А ведь он даже глаза не поднимает. И нервно перебирает провод наушников. Нервничает ПАДЛА!!! это уже хорошо
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10.03.2022 16:08 Відповісти
Підерас що ти киздиш
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10.03.2022 16:15 Відповісти
Ця нациська наволоч має здохнути разом з своім фюрером як можна швидше.
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10.03.2022 16:18 Відповісти
ООН вже має всі докази,що головний світовий терорист "капутін", знаходиться в Москві,або в одному із бункерів на створеній ним найбільшій світовій рашистській терористичній базі,котра називається"рабсея"
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10.03.2022 16:30 Відповісти
********* тварь.
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10.03.2022 16:39 Відповісти
Та ні,хтоб сумнівався,що там були нацики, он пів Харкова зайняли ці бандюги,а в Бородянці--там взагалі увесь населений пункт зайнятий нациками,про Маріуполь вже мовчу .....СТОП СТОП.СТОП... Так це що,виходить ВСЮ УКРАЇНУ ЗАЙНЯЛИ НАЦИКИ?!!!!!
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10.03.2022 17:01 Відповісти
нарешті дійшло! такі да! уся Україна - бандерівські нацики, навіть ті, що ще не народилися!
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10.03.2022 20:21 Відповісти
Это Гаага
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10.03.2022 17:16 Відповісти
вже би брехали однаково! а тов кожного свля версія брехні - певно не встигають методички роздавати
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10.03.2022 20:19 Відповісти
Его дочь гуляет по Европе. Что мешает её привезти в Мариуполь и поставить на танк как символ наших мирных намерений? Есть подозрение что так же для остановки агрессии можно использовать и детей Путина. Европа, ау? Вам там дети рашистов не жмут?
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11.03.2022 03:02 Відповісти
Цим прецедентом російські терористи випробовують і "обкатують" технологію-схему пропагандистського виправдання для знищення будь-яких об'єктів,

а ширше - виправдання будь-яких своїх вчинків за принципом пропаганди німецьких нацистів: "чим більш неймовірна брехня, тим більше людей в неї вірять".
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11.03.2022 05:32 Відповісти
Грязная немытая лошадь!
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11.03.2022 08:00 Відповісти
Очільник російського МЗС Сергій Лавров - йди *****!
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11.03.2022 09:52 Відповісти
*****. Просто *****.
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11.03.2022 10:59 Відповісти
 
 