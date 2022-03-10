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Мелітополь (736) мітинг (731) окупація (5829) Україна (5204)

Мелітопольці вийшли на мітинг та вкотре показали, що вони - це Україна ! ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

10 березня сотні мешканців Мелітополя вийшли з жовто-блакитними прапорами показати російським окупантам, що їм тут не раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Запорізької ОДА.

"Мелітопольці та їхнє щоденне нагадування, що вони - це і є Україна!

Так тримати! Згадайте всі ці відео коли наступного разу російські федеральні телеканали будуть поширювати постановчі відео нібито окупантам раді на українскій землі.

Слава Україні!
Мелітополь - це Україна!!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": А шо ми тут вівці - ходити по колу?, - учасники проукраїнського мітингу в Мелітополі знехтували всіма попередженнями окупантів. ВIДЕО
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Топ коментарі
+25
Браво, Мелитополь! Все равно окупанты уберутся из Украины
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10.03.2022 15:00
+13
Мелітополь це Україна, жопоблок,що здав міста Запоріжжя в канаву
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10.03.2022 14:58
+13
респект, Людям! не втрачайте віри і бережіть себе!
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10.03.2022 15:03
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Мелітополь це Україна, жопоблок,що здав міста Запоріжжя в канаву
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10.03.2022 14:58 Відповісти
Ні не так. Це місто бореться,живе
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10.03.2022 15:30 Відповісти
Нах..й звідси.
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10.03.2022 17:35 Відповісти
Браво, Мелитополь! Все равно окупанты уберутся из Украины
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10.03.2022 15:00 Відповісти
Наша страна гордится вами!
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10.03.2022 15:02 Відповісти
респект, Людям! не втрачайте віри і бережіть себе!
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10.03.2022 15:03 Відповісти
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10.03.2022 15:09 Відповісти
держитесь мелитопольцы добра вам мира.. выгоним орков не сомневайтесь
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10.03.2022 15:11 Відповісти
ніколи в житті кацапотварі цих людей не перероблять в русню.
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10.03.2022 15:12 Відповісти
Так їх же в асфальт закатали,їхали в 10 раз зелю вбивати....Інформація така ****,пишуть усі і про все. Навіть тоді коли мовчання золото
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10.03.2022 15:32 Відповісти
Дуже добре знаючи мелітопольців можу з впевненістю заявити, що тих, хто за кацапів набагато більше ніж людей на відео. Сам недавно почув "ну ви же бамбілі людєй в данєцкє, а тєперь самі пачувствуйтє что ані пєрєжилі", від людини, яка увесь час була другом сім'ї.
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10.03.2022 15:38 Відповісти
Отче небесний, даруй їм ще мужності.
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10.03.2022 15:58 Відповісти
 
 