Імперські мрії Росії виросли у фашизм, і винні всі росіяни, передусім журналісти, - російська історикиня Таїрова-Яковлєва. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська історикиня Тетяна Таїрова-Яковлєва, яка спеціалізується на історії Гетьманщини, записала звернення для українців, у якому порівняла путінську Росію з нацистською Німеччиною і висловила переконання, що Україна обов’язково переможе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала у своєму зверненні до українців.
"Для мене те, що відбувається, – це особиста трагедія. Не тільки тому, що останні 30 років я займаюся дослідженням історії України і маю дуже багато друзів по всій Україні. А й тому, що мені дуже соромно, що я – росіянка", – сказала Таїрова-Яковлєва українською мовою.
Мені дуже соромно за мою вітчизну. Колись ми дуже тішилися Росією Собчака та Єльцина, демократичною. Коли ми вперше піднімали триколор – ми дійсно мріяли, що це буде демократична нова Росія.
Як сталося, що імперські мрії та те, що Ленін колись називав "великодержавним шовінізмом", трансформувалося у фашизм?
Ми про це будемо багато дискутувати, писати багато книжок. Потім, у майбутньому. Після перемоги. Після вашої перемоги".
"Я не маю жодних сумнівів, що з Україною все буде дуже добре. Що це буде величезна, потужна європейська держава. А от із майбутнім Росії все буде набагато більш трагічно", – спрогнозувала вона.
Те, що зараз відбувається з Росією, історик порівняла з Німеччиною після Першої світової війни – коли прагнення реваншу трансформувалося у нацизм. І тільки знищення всіх цих мрій і величезні кошти, які заплатила за нацистські злочини Німеччина, відкрили для неї нову майбутність.
Таїрова-Яковлєва також наголосила, що в цій трансформації Росії винні, серед інших, і "всі російські професори" – як ті, хто перешкоджав оприлюдненню правдивих фактів про історію українсько-російських відносин, так і ті, хто просто мовчав.
"Винні всі росіяни. І передусім – журналісти", – визнала професорка Санкт-Петербурзького державного університету.
При цьому вона зауважила, що "винні й ті сотні тисяч, мільйони українців, які живуть у Росії і мовчать. Наприклад, українські зірки".
Також, на думку Таїрової-Яковлєвої, винні і ті її колеги-історики з усього світу, які підтримували імперські амбіції Росії.
"Я певна, що ви переможете. Що козацький дух живе. Слава Україні!" – підсумувала російська дослідниця.
Будь ласка, зачекайте...
Як Гебельс
А таки будуть, бо влада в рашці зміниться і їх видадуть як Мілошивича та Караджича
У них там колективний путін. Тому і відповідальність має бути колективною.
Є от інформація, в блозі Доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарева, де Олександр Пономарів, пояснює деякі моменти, зокрема і стосовно жінки посла :
"Блог проф. Пономарева: як називати жінку-посла?"
https://www.google.com.ua/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv-41932102.amp?espv=1
-------------------
Звідти скопіюю сюди, частину інформації :
" Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Микола Мирний хоче знайти жіночий відповідник до слова посол.
Посолка й послиня, що їх пропонує читач, не підходять із семантичних та инших міркувань. Тому треба казати пані посол Великої Британії, Сполучених Штатів Америки або инших країн. "
-----------------------------
Тобто, правильно, " пані посол ", а не "послиця", як у ваших "колег"
(бо бачу, не один такий. )
, у яких гопницький "ги-ги"-стайл, від браку освіти напевно..
" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому
https://youtu.be/tsz7A7quRvk
В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.
В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
Будущее на паРаше уже не завидное - они изгои во всем мире и полная жопы к ним приближается со скоростью звука , НО эти «хохлы приспособленцы» своего не упустят .
" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому
https://youtu.be/tsz7A7quRvk
В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.
В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
И по каким признакам вы поняли , что это украинец поёт гимн ?
Многие знают украинский язык .
(історична назва країни "московское государство", або коротко "московия", де жителі московії відповідно, були "московіти")
які стали манкуртами, тобто московитами, і не відокремили від українців, які знаходячись в московії, залишаються українцями
(не дивлячись на те, що ще в 2004 році, московія почала громити все що відноситься до української культури, крайнє і остаточне згортання будь чого українського в московії, то було закриття в москві, української бібліотеки, по рішенню влади московії, від 20 вересня 2016 року. )
, а просто написали "Эти «хохлы»".
(до слова "хохли", це принизлива назва в московії українців, з метою психологічного тиску на українців, щоб українці, скоріше ставали московитами. І така методика, застосування принизливих назв етносів, застосовується по відношенню до багатьох етносів, ще з часів як мінімум есесеру.)
, у відповідь юзеру з ніком "MD_DB", на його (юзера з ніком "MD_DB"), вислів з лексикону московії, "Это не украинцы, это хохлы." , який також не уточнив, чи всіх українців в московії має на увазі, висловлюючи фразу, з московитського лексикону, чи тих, хто став московитом, і тому ставшому московитом, не болить те, що московія, здійснила 24.02.2022 року, широкомасштабну
(підлу військову агресію, московія здійснила, мінімум 20.02.2014 (дата на медалі московії) року. А першу з 1991 року, агресію московія здійснила, ще в 2003 році, що проявилось у короткому конфлікті навколо острова Тузла, хоча далі, агресія московії продовжилась, в інформаційному, економічному, і після 2010 року безпековому вимірі, коли в цей весь період, до 20.02.2014 року, московія знекровлювала економічно, дискредитувала інформаційно, через своїх агентів на найвищих посадах, знищувала армію, і спеціальні служби України. )
військову агресію, проти України
Стосовно того, чому я написав що то українці, пояснюю :
Співали там по-перше два українці в відео, яких скрутили по одному, і в автозак заштовхали.
По-друге, в цій новині, під якою всі коментують, відеозвернення історикині, де вона старається говорити українською мовою
(за такий знак підтримки України, дуже вдячний їй особисто. )
, але той хто знає як звучить українська мова, з вуст українця у якого батьківщина Україна, зразу зрозуміє, що ця історикиня, не з України, а у тих хто в ролику ( посилання на який я надав в своєму повідомленніВам) співав Гімн України, вимова саме українська, і враховуючи той факт, що в московії, просто не залишилось осередків, де наприклад діти українців, або будь хто, з бажаючих, могли би вивчати і практикувати, українську мову, то вірогідність того, що ті хто в відеоролику співав Гімн України, є українцями, приблизно 99.9 %. Тому з огляду на вірогідність 99.9%, Вам ще раз пишу що то є українці.
Так (поправка на вірогідність 99.9 % відсотків) Вас влаштує ?
Главное , чтоб это было действенно и чтоб война закончилась .
" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому
https://youtu.be/tsz7A7quRvk
В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.
В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
Убеждать их надо только через кровь.
Вистачає лайна. Дехто з українців командує рашистами, дехто з літаків бомби скидає.
А просто балакати, без конкретики, не треба, бо в московії, є українці, які в нинішніх умовах, дуже обмежено можуть що вдіяти, з того, що на самому початку війни московії проти України, могли вдіяти, і є факти, що протестували проти війни, наприклад є от наприклад відео, де українці, які в московії знаходяться, в центрі московії, в москві, на "краснай площаді" протестували, співаючи гімн України :
" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому
https://youtu.be/tsz7A7quRvk
В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.
В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому
https://youtu.be/tsz7A7quRvk
В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.
В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
Тай таке.
Пілот арештований.
Та вже в грудні 2021 року, за ініціативою США, почались додаткові (до того були поставки, наприклад Javelin квітень 2018, грудень 2019 року, червень 2020 року) , і вже масивніші, і з розширеною номенклатурою, поставки зброї, з країн НАТО в Україну, не дивлячись на те, що були розмови "якщо витрачатись на армію, то не буде хватати на дороги", і "що "Захід" відлякує від України інвесторів, попереджаючи про велику небезпеку Україні, від московії "
нарiзала, голiвку помила та пiшла глянуть, що там новенького в свiтi...А воно вже
5 годин йде вiйна...😥
" Протести в росії. У москві співають Гімн України "
YouTube · Главком
4 дні тому
https://youtu.be/tsz7A7quRvk
В даний момент, на московії, просто за слово "війна", стосовно війни московії, проти України, по законам московії, покарання до 15 років.
В інших містах, просто навіть, якщо не дивлячись на закони московії, хтось буде протестувати, то і не взнаєш зараз, якщо і будуть протести, бо канали телевізійні закрили в московії всі, окрім тих, які займаються московитською пропагандою.
Тай таке.
Обратите внимание - все нации, этносы, народы (украинец, немец, румын, китаец и т.д.) все они - это имя существительное, и только русский - прилагательное. Почему?
Потому что русский прилагается. К чему? Ответ простой - к московскому царю.
Русский - это холоп московского царя. Не более и не менее. Русскими не рождаются, русскими становятся. Русским может быть и украинец, и молдован, и еврей и кто угодно. При этом не обязательно родится в РФ, не обязательно даже знать россиянску мову, можно быть "черным", "желтым" и даже синим. Главное - быть холопом московского царя.
Те кто считает себя русскими, но при этом остаются людьми попали в некий тупик. Им надо себя как-то этнически самоопределить, а вариантов не видят потому что считают русских народом.
Отбросьте эту глупость и ищите свои корни. Главное что вы не холопы. Оставьте холопство руссеим, как они того и хотят.
@Skrepo_history
·
1 год
Можем повторить! 30 ноября 1939 г. СССР бомбит Хельсинки. Разрушено 2 тыс зданий, более 900 погибших, свыше 500 раненых. Сталинский лжец Молотов тут же кричит, что СССР "сбрасывает финнам мешки с хлебом". Сегодня путинский лжец Лавров заявил, что Россия "не нападала" на Украину
Абсолютно відморожена та відірвана від російського народу та реальності кремлівська влада розв'язала цю страшну та криваву війну і віддала наказ своїм терористам стріляти в неозброєних людей, обстрілювати та бомбити міста, лікарні та інші цивільні об'єкти.
Влада Росії тероризує весь світ ядерною та хімічною зброєю..
Але в цієї істЕричної курки винними чомусь виявились... Хто б міг подумати - не кремлівські вбивці! Ні!
Винними виявились журналісти та пересічні росіяни, ступінь впливу котрих на політичні й економічні процеси в Росії давно помножений на нуль!
Стосовно історикині, з відеоролику, уважно передивіться, про кого вона каже, а саме про майже абсолютну більшість московитської
(від історичної назви держави "московское государство", або коротко "московия" )
інтелігенції, яка
(майже абсолютна більшість московитської інтелігенції)
є насправді "інтелігенцією", а не інтелігенцією, бо в статусі лідерів думок і симпатій населення московії, йшла "інтелігенція", на поводу у московитського великодержавного шовінізму
(як я особисто вважаю, то московитсько-фашистскої ідеології, ідеології московитського неофашизму, по відношенню до України)
, крайні як мінімум 19 років
(саме в 2003 році перший раз московія здійснила агресію проти України (якщо брати точку відліку 1991 рік), що проявилось у короткому конфлікті навколо острова Тузла, а далі, в медійному плані, агресія московії проти України, не припинялась, впритул до 20.02.2014 (дата на медалі московії) року, коли московія вже військовою силою, здійснила агресію проти України, і продовжувала здійснювати підлу військову агресію проти України, впритул до 24.02.2022 року, коли вже московія здійснила повномасштабну військову агресію, проти України.)
, і кричали "Крим наш", і не протестували проти пропаганди московії, яка
(пропаганда московії)
зображувала Україну і громадян України, в демонічних тонах.
А більшість населення московії
(біля 80%, які підтримують нинішню владу московії, якщо виходити з даних соціологічних опросів в московії .) всередині московії
(вважаю що дуже багато з них, зазомбовані пропагандистським телебаченням московії)
, знаходячись в стані зазомбованості, гаряче підтримують, те, що 24.02.2022 року, московитсько-фашистські окупанти, почали повномасштабну військову агресію московії, проти України.
І все таки, доповню, не треба перекручувати фемінітиви української мови.
Але все одно, цікаво що саме Вас засмутило, поділіться своїм розумінням, зі мною будь ласка.
Я висловив своє бачення, спираючись на історичні факти, які є загальнодоступними, і які можна перевірити особисто, за допомогою інтернету, і декількох джерел, які можна співставити, і зробити власний висновок, по якійсь конкретній тематиці.
Можете аргументовано пояснити, якщо з чимось конкретним, зі зкорегованого допису, Ви не погоджуєтесь ?
(Може я зміню свою думку, по чомусь, де Ви зможете довести зворотнє. )
І просто змінити свою думку з того чи іншого приводу не вдасться.
Можлива тільки повна зміна світогляду.
Людство тримають в Матриці. І це не жарт.
В інформаційній Матриці, в якій спотворена дійсність та повністю сфальшована історія.
Навмисно, системно та впродовж століть...
І тут як в одноіменному фільмі - ви або усвідомите це та облишите її, або ж так і залишитесь в ній назавжди.
Вибір за вами. А ваш провідник - це ваша допитливість.
Щодо розуміння ******** політичних процесів перегляньте кілька роликів за тегами "двійники путіна" або ж "смерть путіна". Раніше було безліч інформативних відео з цього приводу, щоправда, якщо їх ще не видалили. В такому випадку зусиль доведеться докласти трохи більше.
Стосовно історії, там взагалі повний морок - маштаб фальсифікацій просто зашкалює. Почніть, наприклад, з перегляду відео за тегами "Тартарія. Альтернативна історія".
Здається, напрямок я вам задав.
Бажаю успіху!
Хочу звернути Вашу увагу, лише на те, що Ви посилаєтесь на "Тартарія. Альтернативна історія" . Ваше право, цікавитись альтернативною історією.
Я навіть поважаю вибір тих, хто вірить що земля плоска, і стоїть на трьох слонах, які в свою чергу, стоять на великій черепасі.
Та я, являють прихильником академічної історії.
Проти України, пішла війною реваншистсько-імперіалістична московія, фашистського толку, в якій (московії), на даний момент, біля 80% тих, хто зазомбований
( як мінімум 18-річною, починаючи з першої агресії московії, проти України, що проявилось в конфлікті, навколо острову Тузла, і з тої пори, включилась поступово антиукраїнська пропаганда в московії, і інші механізми, для ослаблення позицій України, для того, аби поглинути Україну, назад в московитсько- імперські обійми. )
антиукраїнською пропагандою, і підтримує військову агресію московії, силами московитсько-фашистських окупантів, які в тому числі ракетами і бомбами, атакують міста України.
А взагалі, московія поки не прибереться геть, з території України, всесвітньо (в тому числі і московією) визнаної в 1991 році, з виплатою репарацій і контрибуцій, за все що московія зробила проти України, як мінімум з 20.02.2014 (дата на медалі московії) року, з одночасним покаянням жителів московії, за все що московія зробила Україні, з 20.02.2014 року, то до тих пір, в моєму розумінні, московія, буде рейхом гітлера 21 століття.
Бути голосом розуму в оточенні озвірілих зомбі- співвітчизників- подвиг.
А наші мільйони українців в Рашці лижуть сраку своїм окупантам і тупо чекають коли Путлер уб'є їх батьківщину.
Деякі під кримнаш підписувались...пірдари..
(до якого вони були прив'язані як кріпаки, впритул до 1974 року)
також обставина, що в Україні, по перше було менше робочих місць, ніж людей яких в 1974 році звільнили по суті від кріпацтва, та і при есесері, так жилось "добре", що багато хто, вимушений був їхати, в місця з неблагополучним кліматом, щоб заробити хто на хату, хто на автомобіль, ще багато кого, направляли після інституту, по "розподіленню", також подалі від України, в місця де розвідані енергоносії були, або на БАМ, де потрібні були також робочі руки, і так і залишились ті українці, після 1991 року в московії, більшість з них, стали московитами, це так, московія така, поглинає народи, лишаючи освіти і культури, цих народів, щоб ці представники народів, скоріше ставали московитами, через втрату культурних зв'язків зі своєю батьківщиною.
Так бачу питання, стосовно великої кількості українців, які розчинились у московії, ставши виходить що, московитами, більшість з яких, за крайні ~18 років
(час після першої агресії московії проти України, що проявилось у конфлікті навколо острова Тузла, в 2003 році, після чого пропагандистське машина московії, поступово набирала обертів, в направленні демонізації України і українців, з додатково з 2004 року, економічним тиском, а з 2010 року, через встановлення на найвищі посади московитів, з московитськими паспортами, в силові відомства, зі знищенням оборонного потенціалу, а також служб безпеки України, йшла та дозована демонізуюча пропаганда, впритул до 20.02.2014 року, коли московія підло ("іх там нєтами"напала військовою силою, здійснила агресію проти України, і далі вже відбувалась не дозована, а повномасштабна пропаганда в стилі гебельса, яка постійно була присутня на московитських пропагандистських каналах, впритул до 24.02.2020 року, коли московія пішла війною проти України, чого скоріше за все, більшість з тих, хто був в курсі справжнього стану справ в московії, самі не очікували, але от напала московія, в ролі імперіалістично-реваншистської московії, фашистського толку (достатньо згадати, недавню фразу пропагандиста московії, якого прозвали "соловьиний помет" в московії ж, коли він сказав, маючи на увазі, мабуть і себе, що " руССкие, наднация". )
, пропагандистське московитське телебачення, зазомбувало негативно по відношенню до України.
А що стосується України, то у України, іншого вибору нема, окрім як захищатись, від імперіалістично-реваншистської московії, фашистського толку.
І з підтримкою України, яка (підтримка України) зараз в всьому світі
(бо всі схоже побачили, що таке московія, що московія, стала схожою на гітлерівський рейх, тільки вже в 21 столітті.)
, Україна, обов'язково переможе !
(наприклад, як тут в коментарях вже назвали, і рекомендували для прочитання
(10.03.2022 15:23 Олександр Троцюк)
одну з праць, яка називається "Мазепа")
її, напевно не читали, не говорячи вже про зміст, тому якийсь коментар такий у Вас вийшов, на мій погляд, як мінімум, недоречний до самої новини під якою (новиною) тут коментарі, і про що йдеться в новині.