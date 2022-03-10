"Ми - українці, а Путін - ху#ло", - акція протесту мешканців захопленого окупантами Бердянська. ВIДЕО
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Мешканці захопленого армією РФ Бердянська вийшли на акцію протесту проти окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з акції протесту опублікований в соцмережах. На відео мешканці міста йдуть вулицею і проголошують антиросійські та патріотичні гасла.
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"На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении БелТА.