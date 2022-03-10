УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11178 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство Війна
9 581 10
армія РФ (13467) Бердянськ (370) війна (56365) окупація (5829) протест (2249)

"Ми - українці, а Путін - ху#ло", - акція протесту мешканців захопленого окупантами Бердянська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Мешканці захопленого армією РФ Бердянська вийшли на акцію протесту проти окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з акції протесту опублікований в соцмережах. На відео мешканці міста йдуть вулицею і проголошують антиросійські та патріотичні гасла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Імперські мрії Росії виросли у фашизм, і винні всі росіяни, передусім журналісти, - російська історикиня Таїрова-Яковлєва. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в Москве 11 марта он проведет переговоры с главой РФ Путиным.

"На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении БелТА.
показати весь коментар
10.03.2022 15:34 Відповісти
Едет отсосать.
показати весь коментар
10.03.2022 16:25 Відповісти
Ему и проить не будет. Просто вставит анальный зонд.
показати весь коментар
10.03.2022 16:53 Відповісти
Пишаємось громадянами України!!!
показати весь коментар
10.03.2022 15:35 Відповісти
Они не подозревают , что они не охотники , а добыча.
показати весь коментар
10.03.2022 16:07 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 15:37 Відповісти
угро-фінське ху..ло... яке називає себе "слов,янином"і русским... ху..ло є тільки ущербним азіатом, без генетичного натяку і на слов,янізм, і на русинство... - чмо московських болот.
показати весь коментар
10.03.2022 15:53 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 18:51 Відповісти
А рашиські паскудники вважали що на південому сході зустрічатимуть з квітами ,куди рашиська чума не влізе це тільки біда ,кров сльози смерть і розруха будьте ви прокляті.
показати весь коментар
10.03.2022 16:07 Відповісти
 
 