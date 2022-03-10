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На Житомирщині в результаті обстрілу блокпосту загинули п'ятеро військовослужбовців, двоє - поранені, - голова ОДА Бунечко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Житомирській області вчора в результаті обстрілу блокпоста в селі Стара Котельня загинули п'ятеро військовослужбовців.

Про це в відеозверненні заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора продовжувались авіаційні обстріли Житомирщини, фактично авіаційна війна з Житомирщиною. Вчора в Коростені було обстріляно нафтобазу "UPG", одна людина загинула, вибуху нафтопродуктів не сталося. Окрім того, було обстріляно блокпост в селі Стара Котельня в Житомирському районі. П’ять військовослужбовців загинули, двоє поранені", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уночі Житомирщина знову потерпала від авіаударів. У зруйнованому гуртожитку в обласному центрі знайдено тіла чотирьох людей, - Нацполіція. ФОТО

За інформацією Бунечка, за понад два тижні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну по Житомирщині було завдано більш ніж 40 авіаційних ударів.
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Топ коментарі
+32
Дуже шкода хлопців.
Дуже.
Царство Небесне.
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10.03.2022 16:05
+15
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10.03.2022 16:08
+12
Я живу недалеко від Житомира. Літак кожен вечір між 18-20 заходить з півночі, зі сторони бульби. Чеше постійно над нашою вулицею, може орієнтир якийсь. Іде на південь, розвертається і через декілька хвилин зі сторони Житомира видно спалахи.
Якого би стінгера, він як рейсовий автобус, кожен день над нами чеше
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10.03.2022 16:20
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пытаются перерезать поставки из западной украины
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10.03.2022 16:04 Відповісти
Даже не перерезать, а замедлить. Они физически не смогут остановить поставки, Только мешать.
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10.03.2022 16:06 Відповісти
они боятся охвата с тыла и флангов группировки под макаровом и бородянкой
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10.03.2022 16:09 Відповісти
И где ж на блокпостах хвалённые стингеры ,которых уже тысячи завезли в Украину
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10.03.2022 16:26 Відповісти
Навіщо на блокпосту Житомирщини Стінгери, коли достатньо бліндажу ?
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10.03.2022 16:33 Відповісти
Або ви закопаєтесь самі, або вас закопає ворог
генерал Патона про траншеї та бліндажі
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10.03.2022 16:31 Відповісти
RIP Воінам !
Це - війна...
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10.03.2022 16:34 Відповісти
Дуже шкода хлопців.
Дуже.
Царство Небесне.
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10.03.2022 16:05 Відповісти
Жахливі новини, не зможуть позитивні переговори перечекати життя цих Героїв. Боротьба до кінця, до останнього орка
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10.03.2022 16:06 Відповісти
Ja neznaju kuda, no peredaite svojei sluzhbe, mozhet vichisljat gde eto stado ovceiobov pasutsa - bairaktar azh paljci zhmjot kak hochet ih naiti i poprivetstvovatj.

https://www.youtube.com/watch?v=iF_yqOB3Njk
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10.03.2022 16:07 Відповісти
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10.03.2022 16:08 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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10.03.2022 16:09 Відповісти
Кацапня клята діє так , як діяла під час Голодомору 1932- 1933рр
Тоді так само перекрили поставки продуктів із Західноі Украіни , щоби
на решті краіни люди помирали від голоду😡
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10.03.2022 16:17 Відповісти
Житомирская область это ещё не западная Украина ,а северная ,как и киевская
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10.03.2022 16:28 Відповісти
У нас уже самолётов и ПВО не осталось? Почему кацапы свободно летают в нашем небе ?
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10.03.2022 16:17 Відповісти
патамушо Дороги хорошие,
патаму й літають 👿
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10.03.2022 16:35 Відповісти
Они не верили до последнего.Американцы,прошедшие сотни войн,давно про это предупреждали. А он улыбался. ПВО надо было срочно делать после 2014 года.8 лет прошло. И вот итог.
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10.03.2022 17:58 Відповісти
Я живу недалеко від Житомира. Літак кожен вечір між 18-20 заходить з півночі, зі сторони бульби. Чеше постійно над нашою вулицею, може орієнтир якийсь. Іде на південь, розвертається і через декілька хвилин зі сторони Житомира видно спалахи.
Якого би стінгера, він як рейсовий автобус, кожен день над нами чеше
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10.03.2022 16:20 Відповісти
Именно так.
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10.03.2022 16:25 Відповісти
В Житомире ,что нету пво .Там же лётное училище им академика Королёва есть
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10.03.2022 16:34 Відповісти
никогда там не было летного училища
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10.03.2022 20:10 Відповісти
У мене така ж сама ситуація. Живу в Сумах. І всі лікати які ******** Суми, заходять з моєї сторони прямо над моїм районом, постійно. Два рази зовсім низько пройшли.
Пару стінгеров і так би вже в наглу не літали.
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10.03.2022 19:35 Відповісти
Мені те саме пишуть.
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10.03.2022 19:52 Відповісти
вже писали що ***** ті блок пости, погіршують мобільність загонів ще й підставляються під вогонь
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10.03.2022 16:43 Відповісти
Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!! Люта смерть мацкалям !!
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10.03.2022 18:16 Відповісти
Світла пам'ять полеглим.

Одужання пораненим.

Смерть ворогам !
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10.03.2022 19:53 Відповісти
 
 