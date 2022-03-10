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На Житомирщині в результаті обстрілу блокпосту загинули п'ятеро військовослужбовців, двоє - поранені, - голова ОДА Бунечко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Житомирській області вчора в результаті обстрілу блокпоста в селі Стара Котельня загинули п'ятеро військовослужбовців.
Про це в відеозверненні заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора продовжувались авіаційні обстріли Житомирщини, фактично авіаційна війна з Житомирщиною. Вчора в Коростені було обстріляно нафтобазу "UPG", одна людина загинула, вибуху нафтопродуктів не сталося. Окрім того, було обстріляно блокпост в селі Стара Котельня в Житомирському районі. П’ять військовослужбовців загинули, двоє поранені", - розповів він.
За інформацією Бунечка, за понад два тижні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну по Житомирщині було завдано більш ніж 40 авіаційних ударів.
Топ коментарі
+32 Xenia
показати весь коментар10.03.2022 16:05
+15 Чайка Київ
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+12 hazhi
показати весь коментар10.03.2022 16:20
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генерал Патона про траншеї та бліндажі
Це - війна...
Дуже.
Царство Небесне.
https://www.youtube.com/watch?v=iF_yqOB3Njk
Тоді так само перекрили поставки продуктів із Західноі Украіни , щоби
на решті краіни люди помирали від голоду😡
патаму й літають 👿
Якого би стінгера, він як рейсовий автобус, кожен день над нами чеше
Пару стінгеров і так би вже в наглу не літали.
Одужання пораненим.
Смерть ворогам !