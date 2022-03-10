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В Маріуполі зруйноване управління ДСНС. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Будівля головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій зруйнована внаслідок атаки окупантів на Маріуполь.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе - пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки", - йдеться у повідомленні.
Також відео звідти опублікував в телеграміжурналіст Андрій Цаплієнко.
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