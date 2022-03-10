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В Маріуполі зруйноване управління ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Будівля головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій зруйнована внаслідок атаки окупантів на Маріуполь.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе - пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Лавров підтвердив умисний обстріл пологового будинку в Маріуполі. ВIДЕО

Також відео звідти опублікував в телеграміжурналіст Андрій Цаплієнко.

Автор: Ольга Лузан
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Мариуполь единая преграда на Крым - думаю, фашист его сотрет с лица....(
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10.03.2022 16:15 Відповісти
........за#бётся пыль глотать!......
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10.03.2022 16:17 Відповісти
Сравнивание Мариуполя з землёй просто не разумно. Его и так обойти можно. Это тупая месть и злость орков.
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10.03.2022 17:01 Відповісти
орки по природе своей не разумны, но там порт-трасса на Крым, вся логистика, промышленность
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10.03.2022 17:12 Відповісти
 
 