Порошенко закликав лідерів Європейської народної партії ізолювати Путіна і наголосив на повній підтримці Президента Зеленського. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко під час виступу на Саміті Європейської народної партії закликав партнерів з Євросоюзу зробити все, щоб зупинити божевілля Путіна і війну проти України. Він наголосив – санкції проти агресора мають бути по-справжньому пекельними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт партії "Європейська солідарність".
"Поки що пекло тут, в Україні, а не в Росії. Щодня мають бути нові санкції! Кожен день напівзаходів і вагань призводить до десятків втрачених життів українців. Відрізати всі російські та білоруські банки від SWIFT, заборонити імпорт енергоресурсів до ЄС. Припиніть щодня посилати півмільярда євро в Росію", – закликав Порошенко.
П’ятий Президент розповів про жахливі обстріли цивільної інфраструктури, зокрема пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі.
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Окрім роіські ще один потенційний ворог - Китай.
сплочение людей и даже политичесских врагов.
клоуны, барыги, боксеры, аферисты и простые люди,
сейчас вместе....
потом собачиться будем
после войны...
людина звичайна називається
Офіційна частина промови - тут: "Виступ Петра Порошенка під час Саміту ЄНП"
морду давно тебе не чистили , тварюка брехливая!
Все СМИ сегодня сообщали о том, что выкрали Ибрагимову и поскольку она член ЕС , то Порошенко об этом , возможно , и говорил ,
не слышал !
Её уже освободили , слава Богу 💪✊🙏🏼
Зустрічають по одязі проводжають по розуму