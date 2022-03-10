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Сталінізація рашки. День 15. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

П'ятнадцятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури наживо": Убий ворога. День 15. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Сволота Зюганов: "В Україні ми рятуємо російську цивілізацію... "

"Рятуєте" всю Україну, тому й розпочали свій "порятунок" саме з т.зв."новоросії"?

"Рятувати" Західну Україну... якось забзділи...

Вони думали.що в України немає , рівної РФ армії.
А виявилось, що ВСЯ нинішня Україна і є її армією!

Тому й дико прорахувалится , бо нині ВСЯ Україна вже стала "західною" за патріотичністю і менталітетом!..

За іронією долі, - рашисти й прокомуністи, саме на землях нинішньої всієї і вже "озахіднілої" України, археологи будуть викопувати ваші погані костомахи.. досліджуючи де і як загинула "російська цивілізація"...
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10.03.2022 22:05 Відповісти
Інструкція до Джавеліна. Поетапна. Для всіх з тероборони. Пересилайте кожному бійцю. Хай кожен збереже це відео. https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
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10.03.2022 22:10 Відповісти
Молодці! Тут проти цієї сволоти без матюків ніяк!
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10.03.2022 22:28 Відповісти
 
 