Сталінізація рашки. День 15. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
П'ятнадцятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Рятуєте" всю Україну, тому й розпочали свій "порятунок" саме з т.зв."новоросії"?
"Рятувати" Західну Україну... якось забзділи...
Вони думали.що в України немає , рівної РФ армії.
А виявилось, що ВСЯ нинішня Україна і є її армією!
Тому й дико прорахувалится , бо нині ВСЯ Україна вже стала "західною" за патріотичністю і менталітетом!..
За іронією долі, - рашисти й прокомуністи, саме на землях нинішньої всієї і вже "озахіднілої" України, археологи будуть викопувати ваші погані костомахи.. досліджуючи де і як загинула "російська цивілізація"...