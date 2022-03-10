Російські окупанти обстріляли церкву в Ізюмському районі. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли храм в Ізюмському районі на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Топ коментарі
+9 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар10.03.2022 20:12
+5 Rino Onix
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+2 Rulya Kosh
показати весь коментар10.03.2022 20:11
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Заморожені в різних країнах російські активи, включаючи резерви російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні,
- вважає Устенко.
Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.
церкви, лікарні, пологові будинки - пофіг
як тільки земля їх носить...
Пріхажан МП треба ретельно перевіряти перед записом у тероборону, хоча я дуже сумніваюся, що таких багато
Звинувачувати за віру в бога, звісно не можна, але це яскравий показник розуму людині, точніше його відсутності.