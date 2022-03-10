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обстріл (21033) Харківщина (4272) церква (659) Ізюм (280)

Російські окупанти обстріляли церкву в Ізюмському районі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли храм в Ізюмському районі на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

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Топ коментарі
+9
ФОТОФАКТ! Китайские производители игрушек уже наладили производство для украинского рынка:
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10.03.2022 20:12
+5
Збитки України від руйнувань через війну вже сягнули понад 100 мільярдів доларів.

Заморожені в різних країнах російські активи, включаючи резерви російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні,
- вважає Устенко.
Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.
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10.03.2022 20:10
+2
Немає меж нашій ненависті до кацапів… Будь проклята їх земля і їхні нащадки повік!!!
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10.03.2022 20:11
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Збитки України від руйнувань через війну вже сягнули понад 100 мільярдів доларів.

Заморожені в різних країнах російські активи, включаючи резерви російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні,
- вважає Устенко.
Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.
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10.03.2022 20:10 Відповісти
Хутін там угледів роту азовців.
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10.03.2022 20:11 Відповісти
Немає меж нашій ненависті до кацапів… Будь проклята їх земля і їхні нащадки повік!!!
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10.03.2022 20:11 Відповісти
лихі на фсбешних попів
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10.03.2022 20:12 Відповісти
ФОТОФАКТ! Китайские производители игрушек уже наладили производство для украинского рынка:
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10.03.2022 20:12 Відповісти
там добра третина калмикі да буряти, їм що церква, що кабак.
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10.03.2022 20:14 Відповісти
Анцихрести! Бог їх накаже!Ще й мабуть моськовського патріархату церква була,після війни відремонтуемо,але поклонителів московитів там не буде! Амінь!
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10.03.2022 20:14 Відповісти
Церква московського патріархату.
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10.03.2022 20:29 Відповісти
в них з святого тілько Макдональдс та Ікея
церкви, лікарні, пологові будинки - пофіг

як тільки земля їх носить...
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10.03.2022 20:33 Відповісти
Гарі-гарі ясна, чтоби ніпагасла
Пріхажан МП треба ретельно перевіряти перед записом у тероборону, хоча я дуже сумніваюся, що таких багато
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10.03.2022 20:34 Відповісти
Не пиши дурні а краще поспитай скільки бійців ЗСУ та ТРО є прихожанами УПЦМП.Звинувачувати за приналежність до якогось патріархату не ввпжаю правильним.
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10.03.2022 20:47 Відповісти
Скільки б не було, але довіряти їм не можна. Якщо людина залишалась під впливом кацапської ДРГ (а саме цим є УПЦ МП), то з нею щось не так.
Звинувачувати за віру в бога, звісно не можна, але це яскравий показник розуму людині, точніше його відсутності.
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11.03.2022 10:20 Відповісти
Навіть в дикунів є щось святе...
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10.03.2022 20:34 Відповісти
 
 