Руйнування заподіяні російськими окупантами у селі Гоголів на Київщині. ВIДЕО

Село Гоголів у Броварському районі Київської області зазнало руйнувань внаслідок обстрілів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці Олени Конд.

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