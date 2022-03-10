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Руйнування заподіяні російськими окупантами у селі Гоголів на Київщині. ВIДЕО
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Село Гоголів у Броварському районі Київської області зазнало руйнувань внаслідок обстрілів російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці Олени Конд.
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