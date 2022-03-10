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Руйнування заподіяні російськими окупантами у селі Гоголів на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Село Гоголів у Броварському районі Київської області зазнало руйнувань внаслідок обстрілів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці Олени Конд.

Також читайте: Бої точаться на Київщині, окупант збирає війська й техніку, - ОВА

Автор: Володимир Янченко
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В аэропорт целились
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10.03.2022 20:36 Відповісти
В Броварской! В 1950 год хотели попасть.
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10.03.2022 20:45 Відповісти
Угу правда по соседнему району промахнулись. Бывает. Погрешность в сорок ему это такое
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10.03.2022 21:10 Відповісти
Бережіть здоров'я.Все буде. Смерть цапам!
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10.03.2022 20:37 Відповісти
Чем больше россияне разрушат - тем больше потом будут платить репараций!

Никто с них эмбарго не снимет пока репарации Украине не выплатят!
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10.03.2022 20:42 Відповісти
Вони не розуміють, що потім навіть їхні онуки працюватимуть щоб все це відбудувати.
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10.03.2022 20:50 Відповісти
Справедливо будет если по итогам войны несколько областей России отойдут Украине. Но только без населения.
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10.03.2022 21:17 Відповісти
Хватит и с территорией в рубежах февраля 2014 года. Зачем вам эти прокаженные?
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10.03.2022 23:15 Відповісти
Треба буде поїхати а Бервицю. Подивитись як там наші сади-городи. Чи цілий парник та будиночок з альтанкою.
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10.03.2022 21:25 Відповісти
 
 