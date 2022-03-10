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Війська РФ перебили газогін високого тиску поблизу Світлодарська та завдали авіаударупо с. Рубці, - Донецька ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстрілювали Донецьку область, в результат цього пошкоджено газогін поблизу Світлодарська.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно поблизу Світлодарська росіяни перебили газогін високого тиску. Як горить пошкоджений газогін, видно здалеку. Газовики невдовзі з'ясують, яким чином і як швидко вдасться його відновити.

Незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу Рубці у Лиманській громаді. Зруйновано котельню у школі та кілька будинків, вибило вікна у дитсадку.

А сьогодні вдень внаслідок обстрілу було пошкоджено паркан одного будинку та вікно в господарчому приміщенні амбулаторії в Олександрополі. Незважаючи на постійні обстріли, в області старанно працюють ремонтні бригади. Ми повністю відновили електропостачання до Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського.

Тривають роботи у Луганському.

Без електрики та води залишається Миронівка, де поки що немає можливості розпочати ремонт", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Руйнування заподіяні російськими окупантами у селі Гоголів на Київщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Проклятющі тварі! Будете відповідати за смерті українців!
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10.03.2022 20:45
+4
Конченные
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10.03.2022 20:44
+3
дич..шо казати..воно не взмозі вже навіть воювати...Орда тільки нищить і захоплює..та поневолює народи
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10.03.2022 20:45
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10.03.2022 20:44 Відповісти
Проклятющі тварі! Будете відповідати за смерті українців!
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10.03.2022 20:45 Відповісти
дич..шо казати..воно не взмозі вже навіть воювати...Орда тільки нищить і захоплює..та поневолює народи
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10.03.2022 20:45 Відповісти
Про итоги первых двух недель войны
https://www.youtube.com/watch?v=e1wQJ-d_RHI
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10.03.2022 20:45 Відповісти
Всі здобутки що були зроблені за віки..орда приписує собі від письменників до вчених..
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10.03.2022 20:47 Відповісти
тиск впав, автоматика має відключити насоси..
чи її в нас нема?
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10.03.2022 20:47 Відповісти
А газ чий? Куди йшов? В Європу?
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10.03.2022 20:48 Відповісти
Сили самооборони Полтавської області захопили та передали на відновлення для подальшого використання Збройними силами України 3 танки загарбників, які найближчим часом стануть потужною складовою оборони наших рубежів!
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10.03.2022 20:55 Відповісти
це вже сирійський сценарій. вони все нищать своєю авіацією.

а захід нам ні літаків не дає, ні пво.
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10.03.2022 20:55 Відповісти
кацапье по объектам водохранилища лупит. ничего святого!
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10.03.2022 21:09 Відповісти
перекройте вентель на запад нахер может тогда делать начнут чтото нибудь
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10.03.2022 21:21 Відповісти
 
 